Это всё они: СБУ попыталась вывернуться в истории с ЧАЭС

Служба безопасности Украины (СБУ) попыталась вывернуться в истории с трагедией, которая произошла на ЧАЭС 35 лет назад. Ведомство раскрыло архивы КГБ и возложило всю ответственность на советское руководство: это всё они.Среди обнародованных документов есть доклад директора Чернобыльской АЭС Виктора Брюханова о взрыве, переговоры операторов станции во время аварии и сведения об эвакуации почти 45 тыс. людей из Припяти и окрестностей.Из бумаг также стало известно, что авария, которая произошла на ЧАЭС 26 апреля 1986 года, была не первой. В 1982 году на первом энергоблоке произошёл большой выброс радиоактивных веществ, однако советские власти скрыли это от общественности, чтобы "не допускать панические и провокационные слухи".Кроме того, среди документов есть директива, которая засекречивает все детали аварии 1986 года - её причины, характер разрушений, радиационный фон, лечение людей, получивших лучевую болезнь, ход ликвидации аварии и так далее. Там же есть доклад о том, что французский журналист пытался вывезти из СССР пробы почвы и воды из Припяти, а спецслужбы заменили ему образцы на чистые, пишет "Украина.ру".Отметим, что СБУ пытается возложить всю ответственность на руководство СССР, хотя решение о замалчивании катастрофы в первые часы принимали украинские чиновники на местах. Москва узнала о ситуации в Чернобыле далеко не сразу.Авария на ЧАЭС считается одной из крупнейших катастроф в истории атомной энергетики. Взрыв реактора часто сравнивают с "грязной бомбой". Ветер разнёс радиоактивное облако на многие километры. Вокруг четвёртого энергоблока был построен бетонный "саркофаг", а вся территория в радиусе 30 км объявлена зоной отчуждения. Припять стала городом-призраком, а лес вокруг ЧАЭС окрасился в рыжий цвет. Во время работ по ликвидации загрязнения поражённые радиацией деревья были снесёны бульдозерами и захоронены.