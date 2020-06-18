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Это всё коронавирус: В посольстве Чехии сообщили, кто посетит парад в Москве вместо Земана

18 июня 2020, 01:00  •  35 • Политика
В посольстве Чехии в российской столице сообщили, кто посетит парад Победы на Красной площади вместо президента республики Милоша Земана. Его заменит посол страны в Москве Витезслав Пивонька. Представители дипмиссии сослались на сложности организации поездки чешского лидера из-за коронавируса.
Представители чешского посольства в российской столице передали РИА Новости, что лидер республики Милош Земан не сможет присутствовать на параде Победы, который состоится на Красной площади 24 июня.
Как рассказали в пресс-центре дипломатической миссии, президента Чехии на торжественном мероприятии заменит посол страны в Москве Витезслав Пивонька.
Там также передали сожаления Земана по поводу того, что он не сможет посетить России в столь важную дату. Сотрудники посольства отметили, что это связано с ситуацией с распространением COVID-19.
Ввиду действующих мер по борьбе с коронавирусной инфекцией организация визита президента Милоша Земана в Москву на торжества, приуроченные к 75-й годовщине Победы, не представляется возможной, - отметили представители дипмиссии.

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