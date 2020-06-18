Это всё коронавирус: В посольстве Чехии сообщили, кто посетит парад в Москве вместо Земана

Представители чешского посольства в российской столице передали РИА Новости, что лидер республики Милош Земан не сможет присутствовать на параде Победы, который состоится на Красной площади 24 июня.

Как рассказали в пресс-центре дипломатической миссии, президента Чехии на торжественном мероприятии заменит посол страны в Москве Витезслав Пивонька.

Там также передали сожаления Земана по поводу того, что он не сможет посетить России в столь важную дату. Сотрудники посольства отметили, что это связано с ситуацией с распространением COVID-19.