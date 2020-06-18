|
Это всё коронавирус: В посольстве Чехии сообщили, кто посетит парад в Москве вместо Земана
18 июня 2020, 01:00 • 35 • Политика
В посольстве Чехии в российской столице сообщили, кто посетит парад Победы на Красной площади вместо президента республики Милоша Земана. Его заменит посол страны в Москве Витезслав Пивонька. Представители дипмиссии сослались на сложности организации поездки чешского лидера из-за коронавируса.
Представители чешского посольства в российской столице передали РИА Новости, что лидер республики Милош Земан не сможет присутствовать на параде Победы, который состоится на Красной площади 24 июня.
Как рассказали в пресс-центре дипломатической миссии, президента Чехии на торжественном мероприятии заменит посол страны в Москве Витезслав Пивонька.
Там также передали сожаления Земана по поводу того, что он не сможет посетить России в столь важную дату. Сотрудники посольства отметили, что это связано с ситуацией с распространением COVID-19.
35
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
16 июня 2020, 17:00
|
15 июня 2020, 12:00
|
12 июня 2020, 15:25
|
14 июня 2020, 21:00
|
11 июня 2020, 23:00
|
16 июня 2020, 00:00
|
12 июня 2020, 03:00