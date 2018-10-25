Это всего лишь его работа: Трамп чуть не забыл подписать собственный указ

Во время видеотрансляции из Белого дома президент США Дональд Трамп чуть не забыл подписать указ о борьбе с распространением опиоидов.

Дональд Трамп в очередной раз чуть не забыл подписать указ, о котором только что рассказал публике. На этот раз жертвой забывчивости хозяина Белого дома стал документ, касающийся борьбы с распространением опиоидных средств в Америке.

При этом оплошность Трампа произошла прямо перед объективами телекамер во время трансляции из Белого дома. На видео видно, что сначала Трамп произнес речь, суммирующую важность борьбы с наркотиками и своего указа, затем поблагодарил всех собравшихся и американских граждан.

После этого, полагая дело законченным, 45-й президент направился к выходу. Под сдержанный смех своего окружения он был остановлен супругой Меланией Трамп и вернулся к столику, на котором собственно и располагался указ, чтобы поставить под ним свою подпись.

Ранее аналогичные конфузы приключались с Трампом дважды. Было это в апреле и октябре прошлого года. Тогда он забыл подписать указы, касающиеся медицинской реформы и внешней торговли.