Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Украина признала невозможность остановить "Северный поток - 2" и задей...
Генерал НАТО рассказал, почему Альянс не готов к войне с Россией
Из президентов в пациенты: Соцсети высмеяли новое «докторское» звание Порошенко
Чисто конкретно: Мэр Уфы запретил чиновникам использовать неопределенные термины
Главная / Политика

Это все она: В украинской Раде рассказали, как Меркель «подарила» России Крым и Донбасс

04 ноября 2018, 14:39  •  152 • Политика
Депутат Верховной рады Украины Юрий Чижмарь утверждает, что ответственность за потерю Киевом Крыма и Донбасса лежит лично на канцлере Германии Ангеле Меркель.
Депутат Верховной рады Украины Юрий Чижмарь заявил, что канцлер Германии Ангела Меркель фактически «подарила» России Крым и Донбасс, когда в 2008 году «в угоду путинской России» не пустила Украину в ПДЧ (План действий по членству в НАТО).
В интервью каналу ZIK депутат объяснил, что если бы Меркель не противодействовала подготовке вступления Украины в НАТО, то Крым бы не вошел в состав России, а на Донбассе не начались бы боевые действия.
Поэтому, настаивает Чижмарь, теперь Меркель должна гарантировать Украине безопасность.
Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель в публичных выступлениях неоднократно подчеркивала, что не считает НАТО и Евросоюз врагами России и рассчитывает на хорошие отношения как с Москвой, так и с Киевом.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

152
Источник
Похожие новости
04 ноября 2018, 11:24
Тереза Мэй заключила с ЕС секретную сделку по Брекситу - СМИ
04 ноября 2018, 08:09
Генерал НАТО рассказал, почему Альянс не готов к войне с Россией
04 ноября 2018, 14:39
Это все она: В украинской Раде рассказали, как Меркель «подарила» России Крым и Донбасс

03 ноября 2018, 22:24
Военный эксперт объяснил, что самолет-разведчик США искал под Калининградом
04 ноября 2018, 01:39
Коалиция США в третий раз нанесла удар по мирному городу в Сирии
04 ноября 2018, 08:09
Посла Турции в Уганде отзвали за появление на приеме без штанов
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
28 октября 2018, 22:08
Почему Пopoшенко не пpeрвал Лyкашенко
30 октября 2018, 13:54
Удар спецмерами по украинскому карману
01 ноября 2018, 11:39
В санкционный список России попали сын Порошенко, Аваков, Яценюк и Тимошенко
01 ноября 2018, 13:24
"Алексей Порошенко в санкционном списке — это звонок папе": По кому контрсанкции на Украине ударят больше всего
02 ноября 2018, 00:54
Украина «ответила» на санкции России задержанием нового грузового корабля
29 октября 2018, 02:39
«Достойный ответ отобьет охоту атаковать»: Багдасаров предложил России ударить по базам США в Сирии
30 октября 2018, 20:54
Полковник в отставке сказал три «нет» новым авианосцам в России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.