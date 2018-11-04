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Это все она: В украинской Раде рассказали, как Меркель «подарила» России Крым и Донбасс
04 ноября 2018, 14:39 • 152 • Политика
Депутат Верховной рады Украины Юрий Чижмарь утверждает, что ответственность за потерю Киевом Крыма и Донбасса лежит лично на канцлере Германии Ангеле Меркель.
Депутат Верховной рады Украины Юрий Чижмарь заявил, что канцлер Германии Ангела Меркель фактически «подарила» России Крым и Донбасс, когда в 2008 году «в угоду путинской России» не пустила Украину в ПДЧ (План действий по членству в НАТО).
В интервью каналу ZIK депутат объяснил, что если бы Меркель не противодействовала подготовке вступления Украины в НАТО, то Крым бы не вошел в состав России, а на Донбассе не начались бы боевые действия.
Поэтому, настаивает Чижмарь, теперь Меркель должна гарантировать Украине безопасность.
Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель в публичных выступлениях неоднократно подчеркивала, что не считает НАТО и Евросоюз врагами России и рассчитывает на хорошие отношения как с Москвой, так и с Киевом.
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