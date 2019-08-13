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Это все демократы, "мы все умрем": Американцы затроллили Трампа за сообщение о русских

13 августа 2019, 21:39  •  28 • Политика
Президент США Дональд Трамп высказался в Twitter об опасных русских. В результате его же подписчики из числа американцев устроили троллинг в стиле: это все демократы виноваты, "мы все умрем".
Президент США Дональд Трамп в свойственной ему манере высказался о взрыве на полигоне под Северодвинском в Архангельской области. Он отметил, что в Вашингтоне многое знают о произошедшем, а также добавил, что технологии у Америки "более продвинутые". Но это еще не всё. Свое сообщение он завершил фразой: "Российский взрыв Skyfall заставил людей беспокоиться о воздухе вокруг объекта и далеко за его пределами. Нехорошо!"
Подписчики Трампа были удивлены подобной формулировкой. Одни просто высмеивали президента США. Так, Todd Prepsky написал: "Это обнадеживает, когда президент кричит "Нехорошо!"
Jeff Tiedrich добавил: "Нехорошо" - так оценивает ядерную катастрофу наш президент третьего сорта. Слава Богу, что ему советуют настоящие эксперты по ядерному оружию, такие как Рик Перри из Департамента энергии - черт возьми, мы все умрем…"
Или, например, Piyush Mittal пишет: "Ты такой умный, красивый мужчина - настоящий гений. А можешь написать ядерные коды в Twitter?"
Впрочем, есть и те, кто поддерживает Трампа. Но все же больше тех, кто иронично относится к написанному: "Я думаю, что демократы несут ответственность за неудавшийся ракетный взрыв в России", - говорит ChatByCC.
Фото: Twitter/Donald J. Tramp
Фото: Twitter/Donald J. Tramp
Фото: Twitter/Donald J. Tramp

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