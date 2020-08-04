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"Это вранье": Лукашенко назвал истинную цель приезда задержанных россиян

04 августа 2020, 14:40  •  74 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: Петр Сивков/ТАСС
Президент считает, что лететь в Турцию через Белоруссию не было смысла
Александр Лукашенко в очередной раз назвал ложным заявление о том, что задержанные под Минском россияне планировали улететь в Стамбул. По его словам, арестованные были специально направлены в Белоруссию. Об этом лидер Республики заявил во время обращения к народу перед президентскими выборами во вторник, 4 августа.
Президент сообщил: якобы задержанные рассказали правду, дав показания, что прибыли в Республику и у них была команда "ждать". Лукашенко удивился, зачем россиянам лететь в Африку через Белоруссию.
"Билеты на Стамбул – это все вранье",
– сказал президент перед народом, добавив, что слова о Венесуэле и Ливии тоже всего лишь легенда. Россияне могли бы отправиться в нужном им направлении из Крыма или Новороссийска, считает белорусский лидер.
"Не подбрасывайте здесь ядерное оружие",
– продолжил Лукашенко с призывом прекратить врать. Он также добавил, что сегодня узнал о еще одном отряде, якобы переброшенном на юг страны.
"Если будут попытки дестабилизировать Белоруссию то "будет полыхать так, что до Владивостока будет тяжело",
– пригрозил лидер Республики во время выступления.
Напомним, что 29 июля под Минском задержали 33 россиян по подозрению в подготовке теракта. По заявлению Кремля, ими оказались сотрудники ЧОП, которые остановились в одной из белорусских гостиниц перед вылетом в Турцию. Лукашенко считает это заявление ложным. По его мнению, россияне прибыли для дестабилизации обстановки в Республике.

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