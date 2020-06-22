|
Это возможно, но путь только один: Кедми назвал условие возвращения Донбасса в состав Украины
22 июня 2020, 23:00 • 70 • Политика
Политолог Яков Кедми назвал условие возвращения Донбасса в состав Украины. По его мнению, это возможно, но путь только один. Это может случиться лишь в том случае, если в Киеве произойдёт полная смена руководства.
Политолог, экс-глава израильской спецслужбы "Натив" Яков Кедми заявил, что видит лишь один путь возвращения Донбасса в состав Украины, пишет издание Nation News.
Это может случиться только в том случае, если в Киеве произойдёт полная смена руководства. До того момента сами жители Донецкой и Луганской народных республик будут выступать категорически против воссоединения с Украиной.
И эта их позиция вполне закономерна после череды агрессивных и преступных действий украинских властей, отметил эксперт, как передаёт "Донбасс сегодня".
Он подчеркнул, что нормальное политическое руководство должно думать об интересах как государства, так и простых людей. Киев же в настоящее время заботится лишь об олигархическом классе, и быть частью этой "майдановской" Украины население Донбасса, конечно, не хочет.
70
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
19 июня 2020, 05:00
|
20 июня 2020, 00:00
|
19 июня 2020, 17:00
|
16 июня 2020, 17:00
|
19 июня 2020, 06:00
|
20 июня 2020, 18:25
|
22 июня 2020, 09:00