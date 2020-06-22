Это возможно, но путь только один: Кедми назвал условие возвращения Донбасса в состав Украины

Политолог, экс-глава израильской спецслужбы "Натив" Яков Кедми заявил, что видит лишь один путь возвращения Донбасса в состав Украины, пишет издание Nation News.

Это может случиться только в том случае, если в Киеве произойдёт полная смена руководства. До того момента сами жители Донецкой и Луганской народных республик будут выступать категорически против воссоединения с Украиной.

И эта их позиция вполне закономерна после череды агрессивных и преступных действий украинских властей, отметил эксперт, как передаёт "Донбасс сегодня".

Они придут к людям, которых бомбили самолётами и обстреливают пять лет, а те склонят голову? Каким надо быть идиотом, чтобы думать, что это возможно? - задался вопросом Кедми.

Он подчеркнул, что нормальное политическое руководство должно думать об интересах как государства, так и простых людей. Киев же в настоящее время заботится лишь об олигархическом классе, и быть частью этой "майдановской" Украины население Донбасса, конечно, не хочет.