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Это возможно, но путь только один: Кедми назвал условие возвращения Донбасса в состав Украины

22 июня 2020, 23:00  •  70 • Политика
Политолог Яков Кедми назвал условие возвращения Донбасса в состав Украины. По его мнению, это возможно, но путь только один. Это может случиться лишь в том случае, если в Киеве произойдёт полная смена руководства.
Политолог, экс-глава израильской спецслужбы "Натив" Яков Кедми заявил, что видит лишь один путь возвращения Донбасса в состав Украины, пишет издание Nation News.
Это может случиться только в том случае, если в Киеве произойдёт полная смена руководства. До того момента сами жители Донецкой и Луганской народных республик будут выступать категорически против воссоединения с Украиной.
И эта их позиция вполне закономерна после череды агрессивных и преступных действий украинских властей, отметил эксперт, как передаёт "Донбасс сегодня".
Они придут к людям, которых бомбили самолётами и обстреливают пять лет, а те склонят голову? Каким надо быть идиотом, чтобы думать, что это возможно? - задался вопросом Кедми.
Он подчеркнул, что нормальное политическое руководство должно думать об интересах как государства, так и простых людей. Киев же в настоящее время заботится лишь об олигархическом классе, и быть частью этой "майдановской" Украины население Донбасса, конечно, не хочет.

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