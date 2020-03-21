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"Это война". В Италии не хватает тестов на вирус — их скупают США

21 марта 2020, 09:35  •  83 • Аналитика
© Фото : страница Aviano Air Base в Instagram
В Италии на фоне эпидемии коронавируса разгорелся громкий политический скандал. Выяснилось, что в начале недели в городе Брешиа самолет ВВС США загрузил на борт полмиллиона комплектов для диагностики вируса. На днях ожидается вторая поставка. Итальянцы негодуют, политики отмалчиваются.

Спецоперация по-итальянски

Рано утром 17 марта военно-транспортный самолет Boeing C-17 Globemaster III вылетел с американской военной базы Авиано на севере Италии и через полчаса приземлился в Брешиа. В этом городе находится частная лаборатория Copan Diagnostics Inc., разрабатывающая тесты для диагностики вирусных заболеваний. Именно здесь производят комплекты для взятия мазка на SARS-CoV-2. Американские военные направились в лабораторию.
Это не собирались предавать огласке, но утечку допустили сами американцы. На странице Авиано в Instagram они опубликовали фото из салона транспортника, набитого некими контейнерами.
Запись в соцсети вскоре удалили, но пользователи заподозрили, что в контейнерах — комплекты для диагностики коронавируса. Стали обсуждать, как огромному четырехмоторному самолету удалось незамеченным приземлиться и покинуть небольшой город, вывезя столь необходимые итальянцам медицинские средства.
© AP Photo / John Minchillo
Лаборатория, проводящая тестирование на коронавирус в США
Новость подхватили итальянские СМИ. Журналисты, политологи и простые граждане негодовали: почему в условиях тяжелейшей пандемии американцам позволяют так поступать — медики, рискуя здоровьем, борются за жизни больных, жалуются на нехватку медикаментов и с нетерпением ожидают аппаратов для вентиляции легких из Китая, а власти позволяют разбазаривать ресурсы.
"Весь мир говорит, что это война. И впервые в истории — война всех против всех. Здесь нет союзов и союзников, каждый думает только о себе. В борьбе с коронавирусом главное оружие — тампоны, маски, респираторы, тесты. Американцы, закупив в Брешиа полмиллиона тестов для мазков, перевезли эти трофеи в Мемфис и теперь празднуют успех", — говорится в передовице ведущей итальянской газеты La Repubblica.
Больше всего возмущены северные провинции, где смертность от COVID-19 зашкаливает. "Италия в беде, но отправляет тесты в Америку! Видимо, это новый способ уплаты дани колонизатору", — комментируют ситуацию итальянцы.
"Медицинские средства производятся в Брешиа, где бушует эпидемия. Медики пытаются не допустить, чтобы болезнь захлестнула соседний Милан. Но никто не воспрепятствовал отправке тестов в США. Кто вообще из правительства был в курсе происходящего?" — негодуют итальянцы и гадают, сколько предложили американцы за товар и кто на этом нажился. Власти хранят молчание.
© AFP 2020 / Piero Cruciatti
Отделение интенсивной терапии для пациентов с коронавирусом в больнице города Брешиа, Италия

Признание по-американски

Пару дней отмалчивался и Вашингтон. Но фотографию с борта самолета увидели слишком многие, и Пентагон подтвердил закупку в Италии полумиллиона тестов.
"Тесты на коронавирус состоят из нескольких частей. Первая — тампоны для взятия биологического материала у пациента. Вторая — жидкость, куда тампоны помещаются. Вот то, что мы привезли из Италии", — объяснил бригадный генерал ВВС США Паул Фридрихс.
Представитель военного ведомства дал понять, что ничего особенного в этом нет. "США и сами производят такие тампоны. Но тут мы видим прекрасный пример международного сотрудничества для удовлетворения глобального спроса", — отметил он.
Генерал Дейв Голдфейн, возглавляющий штаб американских ВВС, признал, что в Мемфис из Италии действительно доставили "комплекты для тестирования на коронавирус". Но не уточнил, идет речь о ватных тампонах для взятия анализов или непосредственно о средствах, выявляющих заболевание.
"Тестовые наборы необходимы для поддержки национальной безопасности и системы здравоохранения. Приобретенные материалы позволят определить, соответствуют ли они требованиям. Мы продолжим сотрудничество с итальянскими компаниями", — сказал Голдфейн. И добавил, что в ближайшие дни планируются новые поставки из Италии.
© РИА Новости / Алессандро Рота
Туристы на одной из улиц Милана

Путаница в терминах

Ситуацию прокомментировали и в Copan Diagnostics Inc. "Наша компания изготавливает комплекты для анализа на коронавирус, так называемые тампоны. Речь идет о средствах для взятия анализа, а не о диагностических материалах. Их разработкой занимаются другие лаборатории", — сообщила гендиректор фирмы Стефания Трива.
С начала эпидемии COVID-19, по словам топ-менеджера, Copan Diagnostics Inc. поставила в больницы Италии более миллиона комплектов. "Дефицита нет. Нет и запретов на продажу за рубеж. Компания десятилетиями экспортировала в США свою продукцию, но из-за коронавируса у нас возникли проблемы с логистикой. Поэтому американцы организовали срочную отправку тампонов грузовым самолетом", — пояснила Трива.
В лаборатории не исключили, что подадут в суд на издания, распространившие непроверенную информацию. Проживающий в Италии историк и политолог Александр Дунаев в беседе с РИА Новости предположил, что это выведет скандал на новый уровень.
"Ситуация с коронавирусом в стране сложная. Люди надеются, что эпидемия вот-вот пойдет на спад. Но пока этого не происходит, напряжение в обществе сохраняется. Возможно, журналисты действительно не разобрались, чем тесты на COVID-19 отличаются от комплектов для анализа на коронавирус. Отсюда и путаница", — говорит он.
Даже если скандал удастся замять, по мнению Дунаева, поставки американцам продолжат обсуждать. Итальянским властям не избежать вопросов о том, почему в стране не хватает медикаментов.
© REUTERS / Flavio Lo Scalzo
Медицинский работник у входа в больницу Spedali Civili в городе Брешиа, Италия

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