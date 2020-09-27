Это война? Азербайджан принимает бой в Нагорном Карабахе

Азербайджан не оставит без ответа обстрел мирных граждан Нагорного Карабаха из миномётов и артиллерийских установок со стороны армянских военных. Об этом заявили в МО Азербайджана, добавив, что оперативная ситуация под контролем.

Пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян призвал население укрыться в убежищах во избежание новых жертв при возможных артобстрелах.

Ранее стало известно, что сегодня утром в Нагорном Карабахе произошёл обстрел. В МО Азербайджана заявили о масштабных провокациях со стороны вооружённых сил Армении, которые подвергли позиции азербайджанской армии обстрелу из крупнокалиберного оружия, миномётов и артиллерийских установок.

При этом под огонь попал ряд населённых пунктов, несколько человек погибли. Кроме того, был нанесён ущерб объектам гражданской инфраструктуры, говорится в заявлении пресс-службы.

Точное количество жертв пока не называется. В Минобороны Армении заявили, что армянская сторона сбила два вертолета и три беспилотника Азербайджана, а также уничтожила три танка. Азербайджан же заявляет, что уничтожил 12 единиц зенитно-ракетных комплексов противника.