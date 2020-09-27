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Это война? Азербайджан принимает бой в Нагорном Карабахе
27 сентября 2020, 19:30 • 266 • Политика
В Минобороны Азербайджана сообщили, что принимают "ответные меры" после обстрела со стороны ВС Армении. Население Нагорного Карабаха призывают укрыться. Неужели снова война?
Азербайджан не оставит без ответа обстрел мирных граждан Нагорного Карабаха из миномётов и артиллерийских установок со стороны армянских военных. Об этом заявили в МО Азербайджана, добавив, что оперативная ситуация под контролем.
Пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян призвал население укрыться в убежищах во избежание новых жертв при возможных артобстрелах.
Ранее стало известно, что сегодня утром в Нагорном Карабахе произошёл обстрел. В МО Азербайджана заявили о масштабных провокациях со стороны вооружённых сил Армении, которые подвергли позиции азербайджанской армии обстрелу из крупнокалиберного оружия, миномётов и артиллерийских установок.
При этом под огонь попал ряд населённых пунктов, несколько человек погибли. Кроме того, был нанесён ущерб объектам гражданской инфраструктуры, говорится в заявлении пресс-службы.
Точное количество жертв пока не называется. В Минобороны Армении заявили, что армянская сторона сбила два вертолета и три беспилотника Азербайджана, а также уничтожила три танка. Азербайджан же заявляет, что уничтожил 12 единиц зенитно-ракетных комплексов противника.
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