″Это ватничество″: Олег Скрипка заявил, что русская культура мешает развитию Донбасса

Лидер группы ″Вопли Видоплясова″ Олег Скрипка в интервью украинскому телеканалу заявил, что русская культура, мол, мешает культурному развитию Донбасса. ″Это ватничество″, - охарактеризовал музыкант ситуацию в регионе и подчеркнул, что общество здесь ″сильно обрусело″.

Скандально известный своими русофобскими высказываниями лидер группы ″Вопли Видоплясова″ Олег Скрипка вновь отличился. На этот раз он заявил о плохом влиянии русской культуры на жителей Донбасса.

″Это ватничество″, - так охарактеризовал ситуацию в регионе Скрипка, назвав при этом восток Украины, в том числе и Донбасс ″драйвовым″ регионом, где любят рок.

Однако, по его мнению, именно русская культура мешает развитию Донбасса в культурном плане, а общество здесь, мол, ″очень сильно обрусело″.

″Это ватничество, которое там постоянно, оно, безусловно, мешает культурному развитию, - заявил музыкант в интервью 7-му каналу. - Но можно сказать, что там находится мотор Украины, они самые драйвовые″.

Высказывание лидера группы вызвало в Сети возмущение и недоумение.

″Олег Скрипка заявил, что "русская культура мешает развитию Харькова и Донбасса". Правильно. Для развития как воздух необходима именно богатейшая украинская культура. Есть одна проблема - где её найти″, - удивляются в соцсетях.

Некоторые интернет-пользователи предположили, что подобные высказывания музыкант сделал, чтобы угодить ″спонсорам″.

″А потому что не нужно смешивать личное мнение и творчество. Которое, вполне возможно, вообще продиктовано спонсорами, - полагают в Сети, припомнив Скрипке заработки в России. - Когда Олеженька кормился на федеральных российских каналах и в российских фильмах, русская культура ему кушать не мешала″.

Когда Олеженька кормился на федеральных российских каналах и в российских фильмах, русская культура ему кушать не мешала. — Резонер (@rezonerblog) 3 января 2019 г.