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″Это ватничество″: Олег Скрипка заявил, что русская культура мешает развитию Донбасса

03 января 2019, 17:54  •  226 • Политика
Лидер группы ″Вопли Видоплясова″ Олег Скрипка в интервью украинскому телеканалу заявил, что русская культура, мол, мешает культурному развитию Донбасса. ″Это ватничество″, - охарактеризовал музыкант ситуацию в регионе и подчеркнул, что общество здесь ″сильно обрусело″.
Скандально известный своими русофобскими высказываниями лидер группы ″Вопли Видоплясова″ Олег Скрипка вновь отличился. На этот раз он заявил о плохом влиянии русской культуры на жителей Донбасса.
″Это ватничество″, - так охарактеризовал ситуацию в регионе Скрипка, назвав при этом восток Украины, в том числе и Донбасс ″драйвовым″ регионом, где любят рок.
Однако, по его мнению, именно русская культура мешает развитию Донбасса в культурном плане, а общество здесь, мол, ″очень сильно обрусело″.
″Это ватничество, которое там постоянно, оно, безусловно, мешает культурному развитию, - заявил музыкант в интервью 7-му каналу. - Но можно сказать, что там находится мотор Украины, они самые драйвовые″.
Высказывание лидера группы вызвало в Сети возмущение и недоумение.
″Олег Скрипка заявил, что "русская культура мешает развитию Харькова и Донбасса". Правильно. Для развития как воздух необходима именно богатейшая украинская культура. Есть одна проблема - где её найти″, - удивляются в соцсетях.
Некоторые интернет-пользователи предположили, что подобные высказывания музыкант сделал, чтобы угодить ″спонсорам″.
″А потому что не нужно смешивать личное мнение и творчество. Которое, вполне возможно, вообще продиктовано спонсорами, - полагают в Сети, припомнив Скрипке заработки в России. - Когда Олеженька кормился на федеральных российских каналах и в российских фильмах, русская культура ему кушать не мешала″.
Когда Олеженька кормился на федеральных российских каналах и в российских фильмах, русская культура ему кушать не мешала.
— Резонер (@rezonerblog) 3 января 2019 г.
Олег Скрипка заявил, что "русская культура мешает развитию Харькова и Донбасса".
Правильно. Для развития как воздух необходима именно богатейшая украинская культура. Есть одна проблема - где её найти. pic.twitter.com/tZ6f7kc7be
— Голос Мордора (@spacelordrock) 3 января 2019 г.

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