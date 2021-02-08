«Это вам за пацанов!»: каким был Герой России Роман Филипов

Три года назад в Сирии погиб лётчик Роман Филипов. 3 февраля 2018 года на штурмовике Су-25 он выполнял боевое задание на территории, подконтрольной боевикам. Самолёт был сбит, Филипов катапультировался, на земле его окружили террористы. Пилот пытался отстреливаться, был ранен. Не желая сдаваться, он подпустил боевиков поближе и с криком «Это вам за пацанов!» подорвал гранату. Роману Филипову было посмертно присвоено звание Героя России. Отец Романа, бывший военный лётчик Николай Филипов, рассказал RT, каким был его сын, как он выбрал военную службу и почему его отправили в Сирию.

Три года назад в Сирии при выполнении боевого задания погиб гвардии майор Роман Филипов.

Он служил в 187-м гвардейском штурмовом авиационном полку в селе Черниговка Приморского края и был откомандирован в расположение авиационной группы ВКС России в Сирии. Там он принимал участие в военных операциях в качестве командира звена штурмовиков Су-25СМ.

3 февраля 2018 года самолёт Филипова попал под обстрел на территории, подконтрольной боевикам террористической организации «Джабхат Фатх аш-Шам»*. Машина получила существенные повреждения. Пилот до последнего пытался удержать свой Су-25СМ в воздухе, а затем катапультировался.

Роман попал в окружение боевиков «Джабхат Фатх аш-Шам»*, вступил с ними в неравный бой и был тяжело ранен. Не желая попасть в руки врага, офицер подорвал гранату со словами «Это вам за пацанов!».

Ведомый командира звена штурмовиков поддерживал огнём с воздуха, уничтожил два автомобиля с боевиками, которые приближались к оливковой роще, где был Роман. Он был вынужден покинуть зону, поскольку заканчивалось топливо.

За проявленное мужество гвардии майору Роману Филипову было присвоено звание Героя России. Его именем названа школа, где он учился, в нескольких городах России его имя присвоено улицам. Открыты памятники и памятные доски. В феврале 2021 года Роману Филипову установлен бюст на авиабазе Хмеймим в Сирии.

Отец Романа Николай Серафимович Филипов, в прошлом военный лётчик, рассказал RT, каким был его сын, как выбрал военную службу и почему был отправлен в Сирию.

«Я хочу как папа»

— Как Роман выбрал профессию лётчика?

Николай Филипов с сыном Романом (справа), 1994 год

© Из личного архива

— Когда он пошёл в школу, то до 5-го класса вообще не проявлял никакого интереса к выбору профессии. Я водил сына и дочь к себе на аэродром. У нас на праздники устраивают авиашоу, показ авиационной техники. Я всегда говорил: «Ром, садись в кабину, посмотри, как управлять самолётом». Но он не решался даже по стремянке подниматься туда. Только походит вокруг самолёта, потрогает его, и всё.

Школьник Роман Филипов, 2000 год

© Из личного архива

А в 10-м классе, когда начали проходить медкомиссию перед армией, он сказал: «Я хочу быть военным. Хочу быть лётчиком, как папа».

— Каким спортом Роман увлекался?

— Лёгкой атлетикой, бегом. Когда решил, что будет поступать в лётное училище, я ему сказал, что при поступлении нужно физподготовку сдавать, подтягиваться на турнике 15 раз. Он мне: «Я столько не смогу». Я говорю: «Тогда тренируйся». И он стал заниматься.

А любимая игра была футбол. Они с ребятами гоняли мяч на стадионе возле школы. Зимой Рома на коньках любил кататься. На Дальнем Востоке, где он служил, они у себя там заливали лёд и в хоккей играли.

Роман Филипов во время службы в Приморском крае

© Из личного архива

— Как Роман учился в школе, в училище?

— Он никогда не доставлял нам с женой никаких проблем и беспокойств. Обычный был парень, примерный, никаких нареканий. Мне за него краснеть никогда не приходилось. Когда служил на Дальнем Востоке, иногда по телефону связывался: «Как, Ром, дела?» — «Всё отлично». Хотя ясное дело, что там наверняка и неустроенность какая-то была первое время. Но он никогда не жаловался.

Курсант Роман Филипов в Краснодарском высшем военном авиационном училище лётчиков имени Героя Советского Союза А.К. Серова. Филипов принимает присягу

© Фото из личного архива

Как-то в отпуск пришёл, а я ему говорю: «Давай тебе помогу, всё-таки у меня друзья, теперь и большие начальники среди них есть». А он: «Папа, тебе кто помогал?» Отвечаю: «Кто помогал? Я сам всего добился». И он в ответ: «Вот так и я — сам буду всего добиваться». Похвалил его за это: «Ценю, молодец, давай, добивайся». Вот такой разговор вышел.

Лётчик-ас

— К его званию гвардии майор добавляют «лётчик-ас». Кем и как присваивается такая характеристика?

— Это сами лётчики между собой друг о друге так говорят: «Вот этот — ас». То есть отлично летает, все задания только на отлично выполняет. Цели поражает с первого захода. Крутится, пилотирует, уворачивается от снарядов, присоединяется. То есть лётчик, который владеет такой техникой пилотирования, что чувствует самолёт как самого себя. Ас — это высшая оценка друзей и сослуживцев. А значка такого нет.

Пилоты всю жизнь совершенствуют своё мастерство. Есть курс боевой подготовки, и по этому курсу они летают, летают, летают. Сначала получают квалификацию лётчика третьего класса, второго класса, первого класса. А потом, дальше уже, кто-то получает снайпера.

Участники конкурса «Авиадартс-2013»

© Фото с сайта Галереи Чижова

В 2013 году «Авиадартс» в Воронеже проходил. «Авиадартс» — для военных лётчиков это главные соревнования, как для спортсменов Олимпийские игры. И вот Рома там со своим экипажем занял второе место. Они парой летали и показали мастерство, техники пилотирования, боевое применение, поражение целей.

— Вы сами летали на Су-24. А Роман — на Су-25. В чём отличие между этими машинами?

— Су-25 — это штурмовики. Образно говоря, это пехота среди самолётов, работает на передовых рубежах, у линии фронта. Летают на малых высотах и уничтожают цели в прифронтовой зоне. А Су-24 — это фронтовой бомбардировщик. Он летает за тысячи километров, выполняет задачи днём ​​и ночью, в любых метеоусловиях и поражает цели только с высоты, хотя с предельно малых высот тоже, бывает, работают. Су-25 и Су-24 отличаются по боевой нагрузке. Когда я летал, я мог боеприпасов до 8 т брать, а они — в два раза меньше.

— Когда вы служили, в каких операциях пришлось участвовать?

— Я участвовал в боевых действиях в Таджикистане после распада СССР. Базировались мы в Каршах. Наносили удары по боевикам, которые нарушали границу со стороны Афганистана. А в 1995—1996 годах устанавливали конституционный порядок в Чеченской Республике.

— Командировка в Сирию — это был приказ или желание самого Романа?

— В Сирию берут самых лучших, самых подготовленных, самых опытных. Даже если захочешь, командиры никогда не решатся послать неподготовленного. Выбрали, потому что он отлично выполнял задания, всё умел. И сам он командир. Поэтому туда и отправили. Он там был в 2015—2016-м. Потом вот в 2017—2018-м.

Роман Филипов перед полётом

© Из личного архива

«Он уже понимал, что выхода нет»

— Вы интересовались деталями трагедии или старались не вникать в подробности, чтобы не травмировать себя?

— Я знаю все детали от и до, абсолютно всё. Но по телефону всего не рассказать.

— Пистолет Стечкина — табельное оружие, из которого отстреливался от террористов Роман, — у всех лётчиков при себе?

— Пистолет каждый выбирает сам. Когда мы летали, я выбрал себе пистолет Макарова. Он выбрал себе такой, который может стрелять очередями, а может одиночными. Он точно стреляет, и он самый лучший пока.

— Последними словами Романа был крик «Это вам за пацанов!».

— Там же, в Сирии, они почти все друг друга знают, они все свои. И, видимо, ассоциация такая у него была: за них, за Прохоренко, за Пешкова, за Хабибуллина, за Долгина, за Ахметшина, за подполковника Матвеева. Он уже понимал, что выхода нет. Патронов нет, раненый. Вот и вырвалось: «Это вам за пацанов!»

У нас местный воронежский писатель Михаил Фёдоров написал книгу «Герои Сирии. Символы российского мужества». В ней и о подвиге Романа. И о других героях. Войны XXI века.

«Здесь можно было рассуждать о том, почему не спасали Романа, не смогли его вывезти, но мне не хотелось об этом говорить. Ведь могли ведомого обвинить, если бы и его сбили: что, мол, не ушёл? А тот отбивал Романа до последнего. Я понимал, какой моральный груз на однополчанах Романа, за которых он крикнул врагам: «Это вам за пацанов!»

Фрагмент из книги Михаила Фёдорова «Герои Сирии. Символы российского мужества».

— Военный корреспондент Евгений Поддубный сделал репортаж с места гибели Романа в районе Идлиба. Вы хотели бы там побывать?

— В июле 2018-го мы ездили в Сирию. У нас была встреча с президентом страны и его супругой Асмой. Встречались с командующим. И нам хотели организовать туда поездку. Но в то время территория ещё была занята боевиками. И мы не смогли там побывать. Но были на аэродроме Хмеймим. Нам показали всю инфраструктуру, где он со своим экипажем отдыхал, откуда совершал боевые вылеты. Музей посмотрели.

Есть всероссийская организация «Боевое братство», возглавляет её Борис Громов, а его заместитель — Саблев Дмитрий Вадимович, депутат Государственной думы. Он поездку организовывал и обещал, что поможет посетить место гибели сына, когда станет возможным.

Роман Филипов перед полётом

© Из личного архива

И кстати, в Хмеймиме к третьей годовщине гибели Ромы установили бюст, рядом с Хабибуллиным. Нам звонили из «Боевого братства» и звали на открытие памятника, COVID-19 всё подпортил. Мы не смогли присутствовать там и смотрели по телевизору.

Мы надеемся, что обязательно там побываем. Евгений Поддубный с места гибели сына привёз землю в школу. Мой сослуживец тоже смог побывать на месте гибели Романа и нашёл там маленький камень в виде сердца. Он обещал приехать в Воронеж и отдать его мне. Я буду очень рад подержать этот камень в руке. А потом, может быть, и в музей отдам.

Роман Филипов перед полётом

© Из личного архива

— Какой позывной был у Романа?

— Я не спрашивал. Позывные — это секретные данные. Они присваиваются каждому лётчику на каждый вылет. Позывные — это код, чтобы никто не расшифровал и не вычислил маршрут.

«Выбор сына для меня — святое»

— Как Роман познакомился с женой?

— Он учился в Краснодарском авиационном училище, а оттуда его на практику перед выпускными экзаменами отправили в Борисоглебск. Там он и познакомился с Ольгой. После выпуска лейтенантом уехал на Дальний Восток. А через год он попросил командование дать ему отпуск по семейным обстоятельствам, приехал — и они с Олей расписались.

Свадьба Романа и Ольги Филиповых в Борисоглебске

© Из личного архива

— Где гуляли свадьбу?

— В Борисоглебске. Мы, кстати, с невесткой познакомились за три дня до свадьбы. Всё быстренько-быстренько.

— Вы были уверены в выборе сына?

— Выбор сына для меня — святое. Когда была помолвка, сидели за столом, я тогда Ольге сказал: «Оля, ты хорошо подумала? Ты представляешь, что такое выйти за лётчика замуж? Это 25 лет служить у чёрта на куличиках, где не будет никаких условий. Где будут три дома стоять или общежитие. И он будет летать, а ты будешь в окно смотреть, как он летает. Ни работы, ничего». Но она поехала за ним на Дальний Восток, и надо отдать должное, со стойкостью всё перенесла.

Роман Филипов с дочерью Валерией на аэродроме

© Из личного архива

11 лет они на Дальнем Востоке делили тяготы воинской службы. Там они подарили мне внучку, Лерочку. Был как раз крайний год, можно было перейти на другое место службы, оттуда можно было в академию поступать, и после Сирии он должен был приехать в Воронеж, документы уже были готовы в академию. Но...

— Расскажите, пожалуйста, о дочери Романа, вашей внучке. Она ведь уже школьница?

— Валерия Романовна учится в 2-м классе. Как-то ходили с ней к памятнику, возлагали венки. Она тоже принесла букет папе.

Ольга Филипова с дочерью Валерией у памятника мужу. Посёлок Пятиморск. 8 августа 2018 года

© Из личного архива

— А чем Валерия увлекается?

— Она ходила и на рисование, и в музыкальную школу, и на гимнастику, и на фигурное катание — и везде успевала. Но сейчас в связи с коронавирусом все секции закрыты. А так сильно была нагружена, чтобы не расслаблялась.

— У вас есть младшая дочь Маргарита. Кто она по профессии?

— Она уже не младшая. Она 1990-го года. Выбрала себе профессию учителя младших классов. Закончила Воронежский педагогический университет. Преподавала в школе. Сделала один выпуск, вышла замуж, подарила мне ещё одну внучку, Алесю. Теперь мне есть чем заниматься. Отдушина есть.

Роман Филипов с дочерью Валерией на занятиях

© Из личного архива

— Внучка Валерия учится в школе, которой присвоено имя отца?

— Она всё говорила: «Я буду учиться в папиной школе». Но не получилось. Та школа расположена далеко, а она ходит в свою, расположенную поблизости от дома.

— Елена Викторовна, ваша жена, мама Романа, расскажите о ней.

— Она работала старшей медсестрой 2-й клинической больницы, в приёмном отделении работала. Сейчас на пенсии. А когда познакомились, она работала в военном госпитале.

Николай Филипов, Роман Филипов, Елена Филипова

© Из личного архива

— Как ваши женщины — жена, невестка, внучка — справляются с потерей сына, мужа, отца?

— Прошло уже три года. Говорят, что время лечит. Но время лечит только раны, боль всё равно остаётся. Они держатся, молодцы. Стараются и меня тоже поддерживать. Потому что они больше в тени, мне чаще приходится общаться с людьми. Кто-то мне сказал: «Если сын героем стал — значит, отец — герой».

Вручение Золотой Звезды Героя России родителям и супруге Романа Филипова. Москва, Кремль, 23 февраля 2018 года

kremlin.ru

Извините, что сумбурно. Мыслей много, а начинаешь говорить — и снова переживаешь всё, что пережил. Поэтому складно не получается. Но зато от души.

23 февраля 2018 года родным Романа Филипова была передана Золотая Звезда Героя России. На церемонии вручения президент России Владимир Путин сказал: «Именно таким — мужественным воином, настоящим офицером — был и гвардии майор Роман Филипов. Он выбрал ратную профессию, продолжил дело своего отца — стал военным лётчиком».

Николай Филипов сказал, что гордится сыном, и подчеркнул: «Он понимал, что такое офицерская честь и достоинство. Он боролся с самым большим злом — международным терроризмом и, когда пробил час, выполнил воинский долг до конца».

* «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.