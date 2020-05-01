|
«Это вам за Михо!» – в зоне «ООС» грузин расстрелял двух ВСУшников
01 мая 2020, 02:10 • 67 • Украина
Грузинский наёмник ответил автоматной очередью выстрелившим в него сослуживцам на фоне завязавшегося конфликта вокруг возможного назначения Михаила Саакашвили на пост вице-премьера Украины.
Об этом во время брифинга рассказал официальный представитель оперативного командования ДНР Дмитрий Астрахань.
«Нам продолжает поступать информация о небоевых потерях ВСУ в зоне ООС. За прошедшие сутки двое оккупантов погибли, один получил ранения.
На позициях 28-й бригады в районе населенного пункта Марьинка на фоне планируемого назначения Саакашвили на пост премьер-министра Украины произошёл конфликт между националистами и грузинским наёмником, воющим на стороне украинских бандформирований», – сообщил Астрахань.
По его информации, перепалка переросла в драку, в ходе которой грузину выстрелили в живот из пистолета, на что он ответил очередью из «Калашникова».
«В ходе завязавшейся драки один из националистов выстрелил в область живота старшему солдату Гогинашвили из пистолета, на что он ответил очередью из автомата «АК-74». В результате перестрелки находившийся в бронежилете Гогинашвили получил ранение, солдаты Мирошник и Собко от полученных ранений погибли на месте.
По сложившейся традиции, указанные небоевые потери командир бригады Марченко спишет на обстрелы со стороны противника», – подытожил представитель оборонного ведомства.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
67
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
25 апреля 2020, 08:01
|
30 апреля 2020, 01:10
|
27 апреля 2020, 16:10
|
27 апреля 2020, 23:10
|
28 апреля 2020, 10:40
|
26 апреля 2020, 21:10
|
29 апреля 2020, 00:10