«Это вам за Михо!» – в зоне «ООС» грузин расстрелял двух ВСУшников

Грузинский наёмник ответил автоматной очередью выстрелившим в него сослуживцам на фоне завязавшегося конфликта вокруг возможного назначения Михаила Саакашвили на пост вице-премьера Украины.Об этом во время брифинга рассказал официальный представитель оперативного командования ДНР Дмитрий Астрахань.«Нам продолжает поступать информация о небоевых потерях ВСУ в зоне ООС. За прошедшие сутки двое оккупантов погибли, один получил ранения.На позициях 28-й бригады в районе населенного пункта Марьинка на фоне планируемого назначения Саакашвили на пост премьер-министра Украины произошёл конфликт между националистами и грузинским наёмником, воющим на стороне украинских бандформирований», – сообщил Астрахань.По его информации, перепалка переросла в драку, в ходе которой грузину выстрелили в живот из пистолета, на что он ответил очередью из «Калашникова».«В ходе завязавшейся драки один из националистов выстрелил в область живота старшему солдату Гогинашвили из пистолета, на что он ответил очередью из автомата «АК-74». В результате перестрелки находившийся в бронежилете Гогинашвили получил ранение, солдаты Мирошник и Собко от полученных ранений погибли на месте.По сложившейся традиции, указанные небоевые потери командир бригады Марченко спишет на обстрелы со стороны противника», – подытожил представитель оборонного ведомства.