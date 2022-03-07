Это вам не Голливуд: Украине прописали сценарий ИГИЛ*. Happy End – задача России

Предупреждение Минобороны России о том, что СБУ готовит провокации по лекалам "Белых касок", подтвердилось. Информационные атаки на Украине страшнее их ракетных ударов. Пропаганда и непрерывный поток фейков вызывают шок у мирового сообщества и глубокое недоумение у русских. Где правда в этих реках крови? И почему Украина официально распахнула приветственные объятья террористическим формированиям? Всё очень просто. Запад реализует здесь сценарий, прекрасно отработанный в Сирии и на Ближнем Востоке.

Вентилятор пропоганды

4 марта в Чернигове кассетные снаряды попали в два жилых дома. Через 2,5 часа в украинском сегменте интернета разошлись ролики о том, что русская авиация якобы разбомбила две школы, в которых на момент попадания снарядов находились дети. Школы стоят рядом с домами.

В качестве иллюстрации кошмара – ролик с "пострадавшей", которая спокойно рассказывает, что она была в школе в момент взрыва. Блондинка в крови, разорвана щека, но голос не дрожит. Поправ все законы анатомии, юная барышня с порванным ртом говорит спокойно, даже не морщась.

Возникают вопросы. Есть видео момента попадания снаряда в жилые дома, но этот момент никто не обсуждает – все говорят про школы. Почему до сих пор не появилось видео момента взрыва школ, кто их взорвал? Откуда вдруг в школе много детей, если по всей стране занятия отменены? Чьи на самом деле снаряды попали в жилые дома?

Украинские СМИ бьются в истерике: "русские убивают мирных жителей и детей". Вентилятор пропаганды раскручен на полную мощность. При этом украинский сегмент интернета тщательно обходит тему о том, что артиллерия украинских подразделений разместилась в жилых кварталах, буквально во дворах микрорайонов, школ, больниц, на балконах жилых домов. Так называемые защитники украинского народа вовсе не заботятся о том, чтобы эвакуировать население из зоны обстрела. Напротив, они превращают этот народ в живые щиты.

Эту истеричную пропаганду с её кошмарными постановками и фейк-ньюс, эти артобстрелы под прикрытием мирного населения мы все уже наблюдали на одной кровавой бойне. Всё, что происходит сегодня на Украине – абсолютная, точная копия того, что совсем недавно происходило в Сирии. Тактика террористов на 100% совпадает с тактикой украинских боевиков.

Как это было в Сирии

Мать кричит до хрипа и трясёт за плечи своего убитого сына. Тело девятилетнего мальчика лежит на полу магазина. Руки женщины в крови. Она поднимает голову и смотрит на мужчин, которые снимают на камеру её горе. Камера крупным планом показывает православный крест на её груди. Телеканал "Аль-Джазира" выходит в эфир с программой о том, что сирийская армия расстреляла христиан в Хомсе в ноябре 2011 года.

Президента Башара Асада обвинили в геноциде своего народа. И уж, конечно, "Аль-Джазира" не стала показывать репортаж с похорон девятилетнего Сари Ибрагима Сауда, на которых его убитая горем мать рассказала, что она с сыном вышла в магазин за продуктами во время короткого затишья между обстрелами. Стрелять начали террористы со своих позиций и они же снимали на камеру её возле тела сына. Правительственная армия не имела никакого отношения к убийству. Наоборот, Сари Сауд говорила, что если бы армия была там, этого горя не случилось бы. В тот день вместе с мальчиком были убиты ещё 30 мирных жителей Хомса. О том, что артиллерия боевиков всегда располагалась в мирных кварталах, и говорить не стоит. Это была стандартная тактика ИГИЛ* и "Джабхат-ан-Нусра"*.

Сколько их было, репортажей о том, как режим Асада уничтожает народ Сирии? На то, чтобы свергнуть президента и обвинить его в самых жутких преступлениях, коллективный Запад не жалел колоссальных бюджетов.

Террор-продакшен

На постановочные бои и даже бомбардировки сирийских городов заказчики террора не жалели денег. Один из самых заметных эпизодов – бомбардировки городов Хан-эль-Асаль и Гута в 2013 году "грязными бомбами". Снаряды с зарином были сброшены на города. Погибли бойцы сирийской армии, несколько мирных жителей, дети. В ликвидации последствий участвовала гуманитарная организация "Белые каски". Они же громче всех на весь мир заявляли о том, что это президент Башар Асад уничтожает свой народ. Весь мир облетели кадры, где крупным планом – лица напуганных детей, засыпанные пылью и осколками. Вот люди в белых касках на руках выносят их из-под завалов, вот надевают им кислородные маски.

"Белые каски" позиционировали себя как гуманитарную и спасательную организацию, якобы ведущую документальную съёмку событий войны в Сирии. Кем же они были на самом деле?

Организация была основана британским военным Джеймсом Ле Мю Мюзерье, служившим в миссиях ООН в Ближнем Востоке. На деятельность касок Великобритания выделяла 32 миллиона фунтов, США – 33 миллиона долларов. И это только официальный годовой бюджет без учёта грантовой поддержки благотворительных и общественных фондов. Организация скомпрометировала себя, когда международная комиссия усомнилась в достоверности их видеорепортажей. А вот самим сирийцам удалось доказать о "Белых касках" гораздо больше негатива. Сирийский журналист Амер Дару рассказал Царьграду:

С этой организацией связаны самые опасные террористы в Сирии. Они напрямую финансировались из Аль-Каиды* и получали поддержку от Мухаммеда аль-Джулани. Главной их миссией была фабрикация фактов. Члены этой якобы общественной организации с гуманитарными целями легко переодевались. Одни и те же люди ходили в белых касках и резали головы сирийским солдатам. Не исключено, что подобное может произойти и на Украине.

Как под копирку

Сирийцы сегодня говорят о том, что украинские события полностью идентичны тому, что происходило в их стране на момент начала войны. Американские и европейские общественные организации и гражданские институты выступали за права человека, за интеграцию с Турцией. Делалось всё для того, чтобы накалить общественное мнение, настроить его против действующей власти.

В СМИ шла массированная атака на президента и правительство. При этом расширялись экономические контакты на границах с Турцией. Конечно, никто не рассказывал в СМИ о том, что к моменту начала конфликта Турция уже оборудовала многочисленные базы НАТО и тренировочные лагеря боевиков. Эшелоны с самым современным вооружением стран НАТО шли именно к сирийско-турецкой границе. И поставки наращивались вплоть до 2014 года, пока ход сирийской войны не переломило вмешательство русской армии.

В 2014 году через Турцию боевики ИГ* получили 12 000 усовершенствованных американских противотанковых систем TОW. Сейчас НАТО вооружает аналогичным образом украинских националистов. Поставки идут через Польшу. Но смена пункта пропуска была вынужденной. На самом деле роль плацдарма и накопителя наступательного вооружения отводилась Украине. За последние 7 лет США инвестировали в поставки оружия на Украину 2,5 миллиарда долларов. Они не имели права открывать свои военные базы в стране, которая не является членом НАТО. Но всегда есть выход – базы просто назвали миссиями. За последние 7 лет Украину не только вооружили, но и открыли лаборатории, военные мобильные бригады, разместили вооружение и обучили население.

Ещё одна аналогия. Уличному бою гражданское население сейчас учат американские инструкторы. И с гордостью рассказывают, что тренируют украинских детей по методикам "Талибана"*. В Сирии боевики тоже использовали и обучали подростков.

Сегодня на Украине нацбатальоны размещают свои огневые точки прямо на балконах жилых домов и в районе школ. Так же это происходило и в Сирии. Об этом Царьграду рассказал доктор Камаль Аль-Джафа, эксперт по стратегическим вопросам:

Это была стандартная тактика террористов в Сирии. Они размещали свою артиллерию возле жилых домов, возле мечетей, церквей, школ. Вызывали ответный огонь правительственной армии. После этого маркетологи войны отрабатывали в СМИ версию о том, что правительственная армия обстреляла жилые кварталы и виновна в гибели мирного населения. Сейчас мы ту же тактику наблюдаем на Украине в исполнении ультраправых украинских националистов.

Экспортные поставки террористов

Президент Украины ввёл безвизовый режим для всех желающих воевать против русских. И уже сейчас в наших бойцов стреляют чеченские дудаевцы, убежавшие в Европу после войны в Чечне, косовские наёмники и сирийские террористы. Не прячась ни от одной разведслужбы мира, сирийско-украинский гражданин Тарик аль-Джасим заявляет: "Меня родила Сирия, воспитала Украина. Там я не успел, а тут у нас всё получится. Слава Украине!"

Тарик родом из окрестностей Идлиба. На Украину переехал, закончив среднюю школу. Должен был стать медиком, но бросил после первого курса. Занялся бизнесом по продаже наркотиков. Спонсировал террористов "Джабхат-ан-Нусра"*. Его родной брат Саад аль-Джасим занимался вербовкой сирийцев в ряды "Аль-Каиды"*. И сейчас Тарик для боёв на Украине собирает в Идлибе боевиков. 200 человек уже ждут отправки через границу с Турцией. Актуальной информацией о передвижениях террористов обмениваются русские и сирийские военные.

Спецслужбы США способны при необходимости перебросить террористов ИГ* и других радикальных группировок на территорию Украины,

– заявил журналистам замглавы МИД Сирии Башар Джаафари.

Что с того?

За время гражданской войны в Сирии погибло полтора миллиона человек. Сколько человек погибло бы в России, если бы не было принято решение о начале спецоперации? Украинские нацбатальоны, подготовленные и вооружённые США и НАТО, ничем не отличаются от террористов ИГИЛ*. Применяют ту же тактику, так же пытают людей, режут головы, проводят массовые казни.

Россия не напала на Украину. Россия проводит контртеррористическую спецоперацию и защищает своих людей от того, во что США превратили почти весь Ближний Восток. Это вам не Голливуд, американским сценаристам здесь делать нечего.

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*ИГИЛ, ИГ (Исламское государство), "Джебхат ан-Нусра", "Аль-Каида", "Талибан" –террористические организации, запрещённые в России.