«Это уже становится смешным»: в России оценили заявления испанских СМИ о «вмешательстве Москвы» в каталонский кризис

Посольство России в Испании с юмором отреагировало на появление в местных СМИ утверждений, согласно которым Москва в 2017 году якобы предлагала Каталонии погасить её долги и направить войска для поддержки движения за независимость автономии. В опубликованных материалах утверждается, что подобную инициативу выдвигала некая «группа россиян, созданная во времена Горбачёва». Вдобавок испанские медиа со ссылкой на данные местных правоохранительных и судебных органов заявляют, что Кремль якобы проводил «стратегию дезинформации и дестабилизации», в которой задействованы Джулиан Ассанж, Эдвард Сноуден, а также RT и Sputnik во главе с Маргаритой Симоньян. В Госдуме подчеркнули, что обвинения о «вмешательстве РФ» в любые происходящие в мире события дошли до абсурда.

Посольство России в Испании с юмором отнеслось к появлению «российского следа» в деле о референдуме о независимости Каталонии, состоявшемся 1 октября 2017 года.

«Внимание: Информация, появившаяся в испанских СМИ о прибытии 10 тысяч русских солдат в Каталонию, неполная. Надо добавить два нуля к числу солдат...» — говорится в сообщении дипмиссии.

Как иронизируют российские дипломаты, «самое главное в этом заговоре» то, что эти солдаты «должны были быть переброшены на самолётах Mosca («Муха», так в Испании прозвали советский истребитель И-16. — RT) и Chato («Курносый», прозвище советского истребителя И-15. — RT), собранных в Каталонии во время Гражданской войны» и «спрятанных в надёжном месте», в горах на территории автономии, «до получения через эти публикации зашифрованного приказа действовать».

28 октября в каталонской газете El Periódico был опубликован материал, в котором представлены заявления судьи Хоакина Агирре, расследующего возможную растрату государственных средств в Каталонии (предполагается, что они могли пойти на погашение расходов экс-главы автономии Карлеса Пучдемона в Ватерлоо, где он сейчас проживает).

Агирре, ссылаясь на записи телефонных разговоров каталонского политика, соратника Пучдемона, Виктора Террадельяса, утверждает, что некая «группа россиян, созданная во времена Горбачёва», якобы предложила Пучдемону погасить все долги Каталонии в случае её отделения от Испании и выслать на помощь автономии 10 тыс. солдат.

Этот телефонный разговор якобы состоялся 24 октября 2017 года. Напомним, что спустя три дня после этого (27 октября) парламент Каталонии проголосовал за резолюцию о провозглашении независимости от Испании.

Также указывается, что эта «русская группа» якобы хотела сделать из Каталонии государство, подобное Швейцарии. При этом долги автономии, как утверждается, предполагалось оплатить через некую криптовалютную платформу.

Вдобавок El Periódico связало эти показания с собственной информацией, опубликованной в ноябре 2019 года, когда заявлялось, что Террадельяс предлагал некому россиянину признание Барселоной воссоединения Крыма с РФ в обмен на признание Москвой независимости Каталонии. Отмечается, что участие в этих встречах подтвердил политолог Сергей Марков.

Помимо этого, в ряде других испанских СМИ также со ссылкой на Агирре и данные Гражданской гвардии Испании говорится о «стратегии дезинформации и дестабилизации», которую якобы проводил Кремль в отношении Европейского союза. В этой связи упоминается основатель Wikileaks Джулиан Ассанж, бывший сотрудник ЦРУ Эдуард Сноуден, а также главный редактор RT и Sputnik Маргарита Симоньян.

Сама Симоньян отреагировала на такие обвинения ироничным сообщение в своём телеграм-канале.

«Во времена Горбачева я пошла в детский сад. Но стратегию уже планировала!», — написала главред RT и Sputnik.

Кроме того, в МИД России ранее подчёркивали, что подобные обвинения на Западе в адрес российских медиа — дискриминация российских журналистов и нагнетание вокруг них атмосферы вражды и токсичности.

Также напомним, что в декабре 2019 года депутат Европейского парламента Жорди Каньяс поинтересовался, каким образом Еврокомиссия планирует оказывать противодействие «вмешательству» России в политические и избирательные процессы в ЕС, в частности, в Испании. Свои утверждения парламентарий приводил на основе данных «источников» СМИ утверждавших, что спецслужбы РФ якобы «поощряли каталонское сепаратистское движение».

Комментируя эти предположения официальный представитель МИД России Мария Захарова указала, что даже глава внешнеполитического ведомства Испании Жозеп Боррель назвал такие «измышления плодом горячечного воображения».

«Хотела бы отметить, что 21 ноября в ходе выступления перед прессой в Мадриде подобные пассажи парировал сам и. о. министра иностранных дел Испании господин Боррель. Он назвал такие измышления — цитирую — чистой клеветой, плодом горячечного воображения. Мы только можем со своей стороны разделить эти оценки», — заявляла она.

«Тренд Европы — во всём виноваты русские»

Как отметил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, подобные сообщения испанских СМИ просто абсурдны.

«Сегодня, наверное, уже ни для одного нормального человека не является новостью то, что Россию привязывают к любым ситуациям, которые происходят в мире: к глобальному потеплению, к выборам президента в США, к ситуации, которая происходит в космическом пространстве — везде Россия. Это уже становится смешным, потому что действительно политики, которые подвязывают Россию к различным ситуациям, выпуская фейковые новости, стараются поддерживать ту программу, которая давно уже на Западе имеет своё развитие и свой сценарий. Разжигание русофобии в странах Запада, Европы — это одна из стратегий англосаксов, и она сегодня очень системно работает», — сказал парламентарий.

По его словам, комментарий посольства РФ в Испании, которое с юмором ответило на публикации испанских СМИ, было совершенно верным.

«Действительно кроме как с юмором нельзя ответить на эту новость... Я считаю, что наша задача сегодня — не только реагировать на данные фейковые новости, но и постоянно через структуры Россотрудничества, посольства, консульства говорить о миротворческих акциях России, о тех направлениях, которые сегодня дают действительно результат, конкретный, эффективный и, самое главное, понятный нормальному гражданскому обществу в любой стране», — пояснил Водолацкий.

В свою очередь, депутат Госдумы Руслан Бальбек отметил, что «некая русская группа, созданная при Горбачёве» не может иметь отношения к властям РФ.

«Обвинять Россию — это уже стало обязательным европейским трендом: неурожай — русские виноваты, климатическое оружие испытывают, зависли компьютеры — хакеры из Москвы работают, проиграл на выборах — русские сопернику помогали. Европа нашла удобную отговорку для объяснения всех своих проблем», — заявил собеседник RT.