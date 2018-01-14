Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Мы обнялись и плакали — это был конец»: как ложная тревога о запуске ракеты выз...
Российскому политологу запретили въезд в ЕС по требованию Польши
Картинка из Варшавы: «Бундесвер нас не защитит!»
США нуждаются в российском СПГ?
Главная / В России

«Это уже паранойя»: в России прокомментировали заявления Украины о передаче «заминированной» техники из Крыма

14 января 2018, 16:39  •  473 • В России
В Киеве выразили опасения в связи с возвращением Россией украинской военной техники из Крыма. Как отметил экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко, Россия «может заминировать её». В связи с этим, заявил Романенко, украинские эксперты должны проводить тщательную проверку прямо на месте передачи. В российских властных кругах назвали предложение украинского генерала неконструктивным и указали на нежелание Киева выстраивать диалог между странами.
 
РИА Новости
 

Украинским военным стоит быть весьма бдительными, если они всё-таки решат забрать свою технику из Крыма, — ведь Россия вполне может «заминировать корабли», подлежащие передаче. Такое мнение выразил экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко.

«Если предположить, что мы можем принять технику, они могут заложить в корабле скрытые взрывные устройства», — заявил он в интервью порталу «Апостроф».

Украинский генерал также рассказал о «послевоенной практике немцев и итальянцев», которые при передаче своих кораблей по репарациям якобы «заваривали подрывные устройства в корпуса, а в нужный момент подрывали — со всеми вытекающими последствиями». В качестве примера он привёл инцидент с линкором «Новороссийск», который в 1955 году затонул в Севастополе в результате взрывов неизвестного происхождения.

В связи с этим, считает Романенко, украинские специалисты должны тщательным образом проверить все корабли и самолёты, чтобы исключить возможность диверсий.

На страницу галереи

«Надо туда направлять профессиональную группу, всесторонне изучить ситуацию, докладывать нашему военно-политическому руководству, в каком состоянии находится техника, чтобы принимать её или нет», — отметил украинский военный.

Вместе с тем он признал, что вся находящаяся в Крыму украинская техника устарела.

Компетентность под вопросом

В Москве заявление экс-замначальника Генштаба ВСУ раскритиковали. «Этот генерал хоть бы понимал, что его комментарий прочитают не только гражданские люди, которые, может быть, в каких-то вопросах информированы поверхностно, но и его коллеги. Думаю, уважающий себя военный никогда в жизни такой бред не стал бы озвучивать. Хотя это, возможно, подготовка к участию в КВН. Может, генерал хочет стать капитаном команды там», — заявил RT первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

«Становится очень печально за украинскую армию. Понимаю, что хочется приехать под любым предлогом на территорию Крыма, попытаться там что-нибудь разведать. Но представьте себе: мы должны потратить деньги, чтобы установить взрывчатые вещества... и для чего?» — заключил депутат.

Ищут предлоги

Эксперты также считают, что Киев любыми способами пытается избежать необходимости забирать свою технику. Ведь на её транспортировку потребуются определённые средства, а у Украины и так каждая гривна на счету.

Украинцы жалуются на соседей, слушающих русскую музыку

«Это уже паранойя у украинских генералов. Это попытка оправдать неспособность Украины забрать свою рухлядь, которая осталась в Крыму. Думаю, что в конечном итоге они так и не заберут её. Ведь это требует определённых расходов. Конечно, они смогут их компенсировать, отправив всё на переплавку. Но в целом овчинка выделки не стоит», — пояснил RT военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.

К тому же, считает он, если украинские власти всё-таки пойдут на этот шаг, это будет означать признание с их стороны Крыма российским.

«Подрывные устройства в головах»

Ситуацию прокомментировал и первый замглавы оборонного комитета Совета Федерации Франц Клинцевич.

«Что касается нынешних и бывших киевских руководителей, то уже нет никакого смысла проверять наличие в их головах «скрытых подрывных устройств» — они уже давно сработали», — написал он на своей странице в Facebook.

Напомним, что с инициативой возобновить передачу оставшейся в Крыму украинской техники президент России Владимир Путин выступил на встрече с главными редакторами российских СМИ 12 января. Вместе с тем тогда он отметил, что состояние оставшихся самолётов, кораблей и бронемашин оставляет желать лучшего, так как всё это время они находились без обслуживания.

Ранее командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко заявил, что оставшаяся в Крыму украинская военная техника находится в рабочем состоянии и решение о её возврате будет принимать Киев.

Однако не все на Украине оптимистично оценивают состояние оставшейся в Крыму украинской техники. Так, бывший министр обороны страны Юрий Ехануров считает, что она является металлоломом.

«Этот металлолом деловые люди Украины с удовольствием примут и сдадут его. Даже в 2014 году это был металлолом. К сожалению, это всё — уже вчерашний день, позавчерашний. Для обороны нашей страны это уже не имеет никакого значения», — сказал он.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

473
Источник
Похожие новости
13 января 2018, 17:54
«Триумф» в Севастополе: как Россия усиливает систему ПВО в Крыму
14 января 2018, 02:09
Украинцы жалуются на соседей, слушающих русскую музыку
13 января 2018, 11:24
«Тупиковый разговор»: в России ответили на предложение Украины «вернуть Крым вместе с флотом»

13 января 2018, 19:39
На Украину не пустили полторы тысячи иностранцев из-за посещения Крыма
14 января 2018, 16:39
«Это уже паранойя»: в России прокомментировали заявления Украины о передаче «заминированной» техники из Крыма
14 января 2018, 19:54
«Я не похожа на героиню «Карточного домика»: Шмелёва о работе штаба Путина, американских хакерах и способности мечтать
Новости партнеров
 
Loading...
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
08 января 2018, 00:12
Смотрящий Петра по армии
09 января 2018, 16:39
Нефть и газ остались только у России. Остальной мир нервно курит в сторонке
10 января 2018, 15:24
«Газпром» поглощает газовый рынок Европы и даёт оплеуху США
10 января 2018, 17:12
Он не мог кypицy зарyбить
13 января 2018, 03:24
У Грудинина, как у полковника Захарченко, вдруг нашлись 7,5 миллиарда
10 января 2018, 12:09
Под обстрелом Хмеймима подписались турки
09 января 2018, 16:39
Вторая грань инцидента с "Раптором" в небе над Евфратом: оценка без прикрас. Грядущие перспективы развязки в Сирии
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2014 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.