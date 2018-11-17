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«Это уже паранойя»: Соловьев лаконично ответил СМИ, назвавшими «Машу и медведя» пропагандой
17 ноября 2018, 21:09 • 76 • Политика
Журналист Владимир Соловьев отреагировал на статью британского таблоида The Times, провозгласившую многосерийный мультфильм «Маша и Медведь» орудием влияния России и «кремлевской пропагандой». Комментарий телеведущего был предельно краток и лаконичен. Он написал в Twitter: «Это уже паранойя».
Напомним, что один из процитированных The Times экспертов, британский профессор Энтони Глис заявил, что у одного из персонажей мультфильма — собственно, Маши — «напористый, неприятный характер». При этом он также отметил, что она ведет себя решительно.
По его мнению, все это указывает на сходство Маши с Россией и ее руководством. Она, считает профессор, «слишком много на себя берет». «Не будет преувеличением сказать, что она ведет себя по-путински», - резюмирует Глис.
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