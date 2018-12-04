«Это уже агония»: В Госдуме сообщили, что восстановление российских атлетов в правах не за горами

IAAF продлила отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики, так как не было выполнено два оставшихся требования. Депутат Светлана Журова уверена, что это уже «агония» и полное восстановление прав не за горами.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) подтвердила, что санкции в отношении Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), которые не позволяют спортсменам страны выступать на международных стартах под национальным флагом, продлены. Ситуацию для Царьграда прокомментировала депутат Государственной Думы Светлана Журова.

Она поясняет, что это решение связано с тем, что Российская национальная антидопинговая организация (РУСАДА) пока полностью не восстановлена в правах, так как еще не выполнила несколько условий. Пока РУСАДА не будет полностью восстановлена, ВФЛА не сможет восстановиться. То есть, по сути, Федерация легкой атлетики в этом случае «побежала впереди паровоза», отмечает депутат.

По словам Журовой, сейчас все усилия направлены на восстановление прав РУСАДА. Как только это произойдет, предъявить какие-либо претензии к России Западу будет крайне сложно.

Депутат отмечает, то, что происходит сейчас, - это уже агония, так как российские спортсмены везде выступают и продолжают выигрывать даже под самым пристальным надзором. И это бесит Запад больше всего, потому что показывает: никакого допинга не было, иначе бы российские спортсмены проигрывали, а они побеждают.