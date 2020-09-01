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"Это унизительно": Трампа назвали покорным Путину

01 сентября 2020, 09:10  •  93 • Политика
Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Соперник действующего американского лидера после инцидента в Сирии обвинил его в безволии
Джо Байден выступил с обличительной речью в адрес Дональда Трампа. Кандидат в президенты США считает главу государства покорным его российскому коллеге Владимиру Путину.
Так, Байден возмутился реакцией, а точнее, ее отсутствием, на недавний инцидент между российскими и американскими военными в Сирии. США возложили ответственность на нашу сторону – якобы это РФ спровоцировала аварию с БТР.
"...ни один из президентов США не играл такой покорной роли в отношениях с российскими лидерами. Это (…) унизительно",
– заявил Байден на одном из выступлений. Его цитирует РИА "Новости".
Напомнил соперник Трампа и о его молчании относительно ситуации в Афганистане, когда Россия якобы посулила боевикам, связанным с талибами, плату за атаки на военных США, отмечает "Свободная пресса".
Впрочем, Трамп в долгу не остался. Он, в свою очередь, сделал выпад в сторону Байдена, спрогнозировав будущее Америки в случае победы того на выборах президента в 2020 году. По словам лидера США, страну ждет революция. Его противник не сможет справиться с протестующими, и массовые беспорядки перерастут в нечто гораздо более серьезное. Об этом он заявил в эфире телеканала Fox News – политик дал большое интервью, несколько частей которого уже появились на официальном сайте.
"Он ничего не контролирует",
– цитирует Трампа RT.
Напомним, после тарана БТР в Сирии американская сторона заявила, что российские военные сделали это намеренно. Подробнее – в нашем материале.

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