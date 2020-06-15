«Это уникальный подводный крейсер»: в чем особенности АПЛ «Князь Владимир» • 96 • Аналитика

12 июня 2020 года, в День России, в состав Военно-морского флота РФ официально был принят подводный ракетный крейсер «Князь Владимир». Субмарину стратегического назначения без преувеличений можно назвать уникальным подводным кораблем.





Основные технические и тактические преимущества субмарины

Атомная подлодка «Князь Владимир» построена по проекту 955А «Борей-А» и названа в честь князя Владимира, при котором произошло крещение Руси. Строили лодку долго: еще в 2009 году начались работы по созданию корпуса субмарины, но официальная церемония закладки лодки состоялась 30 июля 2012 года при участии президента России Владимира Путина. 17 ноября 2017 года «Князь Владимир» был спущен на воду и вот сейчас, спустя три года, принят в состав ВМФ, а конкретнее Северного флота России.



Подводный ракетный крейсер «Князь Владимир» - четвертая по счету атомная подлодка проекта «Борей». Понятно, что с каждым новым кораблем происходит определенное усовершенствование за счет внедрения технологий, которые не стоят на месте. Так, к безусловным достоинствам АПЛ «Князь Владимир» можно отнести хорошие маневренные качества, эффективную систему управления вооружением и, что очень важно для подводной лодки, невысокую шумность. Лодка может погружаться на глубину до 400 метров, а автономное плавание продолжать в течение трех месяцев.



Учитывая эти технические характеристики, обнаружить подводную лодку кораблям и противолодочной авиации противника так просто не удастся. Малошумность, специфические обводы корпуса, низкий уровень физических полей и маневренность позволяют сделать перемещения подводного крейсера более скрытными, что, в свою очередь, помогает незаметно выйти на нужную позицию и произвести пуски ракет.





Экипаж субмарины, несмотря на ее внушительные габариты, составляет всего 107 человек. Однако управлять крейсером им будет не сложно (по крайней мере, так считают в командовании): на «Князе Владимире» установлена бортовая информационная управляющая автоматизированная система, существенно облегчающая выполнение любых задач в сфере управления подводным кораблем.



Вооружен ракетами «Булава»

Отдельно стоит сказать о вооружении «Князя Владимира». Оно включает в себя 6 торпедных аппаратов калибра 533 мм и 16 баллистических ракет «Булава». Последние, в свою очередь, несут по 6 ядерных боевых блоков индивидуального наведения, могут поражать цель на расстоянии 10 тысяч километров с вероятным отклонением всего на 120-350 метров. Для противника ракетные удары станут полной неожиданностью.



Мы вообще не сравниваем его с зарубежными образцами, у зарубежных образцов такого нет, это уникальный крейсер, следующий подводный крейсер будет серийным, их будет много,

- заявил главком ВМФ России адмирал Николай Евменов в интервью телеканалу НТВ. Нет никаких сомнений, что главкому, тридцать лет прослужившему именно в подводном флоте России, можно верить.



Появление в составе Северного флота подводного крейсера «Князь Владимир» значительно усилит обороноспособность России на наших северных границах. Тем более, что субмарине предстоит решать важные задачи не только в Арктике, но и в любой точке мира, куда ее могут направить по решению вышестоящего командования. 12 июня 2020 года, в День России, в состав Военно-морского флота РФ официально был принят подводный ракетный крейсер «Князь Владимир». Субмарину стратегического назначения без преувеличений можно назвать уникальным подводным кораблем.Атомная подлодка «Князь Владимир» построена по проекту 955А «Борей-А» и названа в честь князя Владимира, при котором произошло крещение Руси. Строили лодку долго: еще в 2009 году начались работы по созданию корпуса субмарины, но официальная церемония закладки лодки состоялась 30 июля 2012 года при участии президента России Владимира Путина. 17 ноября 2017 года «Князь Владимир» был спущен на воду и вот сейчас, спустя три года, принят в состав ВМФ, а конкретнее Северного флота России.Подводный ракетный крейсер «Князь Владимир» - четвертая по счету атомная подлодка проекта «Борей». Понятно, что с каждым новым кораблем происходит определенное усовершенствование за счет внедрения технологий, которые не стоят на месте. Так, к безусловным достоинствам АПЛ «Князь Владимир» можно отнести хорошие маневренные качества, эффективную систему управления вооружением и, что очень важно для подводной лодки, невысокую шумность. Лодка может погружаться на глубину до 400 метров, а автономное плавание продолжать в течение трех месяцев.Учитывая эти технические характеристики, обнаружить подводную лодку кораблям и противолодочной авиации противника так просто не удастся. Малошумность, специфические обводы корпуса, низкий уровень физических полей и маневренность позволяют сделать перемещения подводного крейсера более скрытными, что, в свою очередь, помогает незаметно выйти на нужную позицию и произвести пуски ракет.Экипаж субмарины, несмотря на ее внушительные габариты, составляет всего 107 человек. Однако управлять крейсером им будет не сложно (по крайней мере, так считают в командовании): на «Князе Владимире» установлена бортовая информационная управляющая автоматизированная система, существенно облегчающая выполнение любых задач в сфере управления подводным кораблем.Отдельно стоит сказать о вооружении «Князя Владимира». Оно включает в себя 6 торпедных аппаратов калибра 533 мм и 16 баллистических ракет «Булава». Последние, в свою очередь, несут по 6 ядерных боевых блоков индивидуального наведения, могут поражать цель на расстоянии 10 тысяч километров с вероятным отклонением всего на 120-350 метров. Для противника ракетные удары станут полной неожиданностью.- заявил главком ВМФ России адмирал Николай Евменов в интервью телеканалу НТВ. Нет никаких сомнений, что главкому, тридцать лет прослужившему именно в подводном флоте России, можно верить.Появление в составе Северного флота подводного крейсера «Князь Владимир» значительно усилит обороноспособность России на наших северных границах. Тем более, что субмарине предстоит решать важные задачи не только в Арктике, но и в любой точке мира, куда ее могут направить по решению вышестоящего командования. Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





96 Источник Похожие новости Газовая бомба: на Украине разгорается скандал из-за американского СПГ МВФ позаботился о стабильном будущем Украины США готовятся обрушить на Европу и Азию "меры возмездия" "Там все серьезно": зачем НАТО форсирует реки у границ России "Обман Запада". Кого Киев выдает за представителей Донбасса За поездку в Сирию военным приходится давать взятки Новости партнеров