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«Это тянет только на дисциплинарное взыскание»: дело против уральского акушера-гинеколога прекращено

11 ноября 2019, 15:24  •  93 • В России
Уголовное преследование врача Олега Баскакова прекращено. Следствие признало, что он имел право назначить пациентке психотропные лекарства и сделал это без какого-либо умысла. Ранее RT писал, что в отношении Баскакова возбудили дело по ст. 228.1 («Незаконный сбыт психотропных веществ») и ст. 234 («Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта»). Как считает адвокат акушера, поступок его подзащитного тянул максимум на дисциплинарное взыскание, так как он выдал пенсионерке ампулы из личной аптечки.
 
RT © Андрей Рябцев
 

Акушер-гинеколог Новолялинской районной больницы Олег Баскаков действовал в рамках должностной инструкции и в интересах пациентки, оказывая ей медицинскую помощь. Об этом сказано в постановлении о прекращении уголовного дела, которое Баскаков получил по почте. Документ датирован 1 ноября 2019 года.

«Следователь признал то, о чём мы и говорили на суде: Баскаков имел полное право назначать «Трамадол» и «Сибазон». А то, что он взял препараты из собственной тумбочки, — не уголовное преступление, это тянет только на дисциплинарное взыскание», — сообщил RT адвокат врача Георгий Краснов.

Напомним, Олег Баскаков выдал пожилой пациентке, страдавшей от болей, психотропные препараты из личной аптечки без соответствующих записей в историю болезни пациентки. В апреле 2019 года в отношении врача было возбуждено уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса РФ: 228.1 («Незаконный сбыт психотропных веществ») и 234 («Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта»). В августе после широкого общественного резонанса Новолялинский районный суд вернул дело в прокуратуру. Отдел RT «Регионы» подробно рассказывал об истории Олега Баскакова.

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