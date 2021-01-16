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«Это ты агент Путина!». «Нет! Это ты агент Путина!» – грызня в Киеве накануне энерго-Армагеддона
16 января 2021, 06:45 • 376 • Украина
В киевской «свидомой» тусовке – новый переполох, сопровождающийся взаимными обвинения в работе на «страну-агрессора». Поводом стала инициатива и.о. министра энергетики Юрия Витренко, предложившего допустить некие европейские «независимые фирмы» к закупке газа на границе с Россией. Чтобы затем эти компании либо продолжали качать топливо на Запад через украинскую ГТС, либо продавали его Киеву. Министр сулит миллиардные выгоды для экономики Украины – возрастет спрос на услуги украинской «трубы», цены на газ для Киева на оптовом рынке будет меньше и т.п.
Очевидно, что Витренко покушается на запущенную после Евромайдана т.н. «реверсную схему» закупок газа – когда Киев объявил, будто бы отказался от покупки топлива в России, а вместо этого получает его в Европе. На деле же оказалось, что Украина по-прежнему покупает тот самый русский газ, но по документам оформляет это через европейских посредников и по завышенной цене (очевидно, прибыль шла в карманы приближенным к схеме чиновникам).
Поэтому не удивительно, что представители партии Петра Порошенко объявили о том, что Украина при Владимире Зеленском вновь «подсаживается на российскую газовую иглу».
«Зелёная» власть развращает людей абсолютно. Может теперь будет честно пану Витренко вернуть $ 4 млн. премии от «Нафтогаза» за победу над «Газпромом» в международном арбитраже?» – возмущается скандально известный депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.
«Восстановление энергетической зависимости от Кремля и непосредственное финансирование агрессора и оккупанта является государственным преступлением и мощным ударом по независимости и обороноспособности нашей страны. Остановить это преступление, экономический и энергетический коллапс можно только через полный демонтаж «зеленой» власти, которая становится угрозой национальной безопасности Украины», – грозит экс-секретарь Совбеза Александр Турчинов, ныне возглавляющий предвыборный штаб партии Порошенко.
Интересно, что сам Витренко все обвинения в свой адрес отверг. Он настаивает, что новая газовая схема выгодна Украине и, напротив, не устраивает Россию. Стало быть, не Витренко, а критики его слов являются агентами Кремля.
«Грустно наблюдать, как сейчас открытые российские агенты и даже уже «консервы» запускают волну «возмущения» относительно моих слов», – заявил Витренко в ответ «порохоботам».
Однако это ещё не вся «зрада». Экс-министр транспорта Украины Владимир Омельян распространил в фейсбуке письмо, которое разослала компания «Укрэнерго». В документе говорится о кризисной ситуации из-за дефицита запасов угля и вывода на ремонт блоков АЭС. Украине угрожает начало веерных отключений света как в 1990-е годы.
«Последний раз такое было 20 лет назад!» – возмутились у Порошенко.
«План в зеленых простой как двери:- провалить борьбу с коронавирусом, отказаться от западных вакцин и просить российский спутник-новичок
– обвалить рынок электроэнергии и закупать ее в России через Беларусь
– возобновить поставки газа из России
– уничтожить украинскую экономику и заткнуть рот оппозиции.
И, ключевое, показать полную несостоятельность украинской власти, чтобы российская оккупация выглядела как благо для самих оккупированных, в том числе, в глазах Запада», – нагнетают «порохоботы».
«По информации Минэнерго на складах украинских ТЭС состоянию на 12 января содержится 621800 тонн угля. В этот период 2020 году на складах ТЭС находилось около 2.6 миллионов тонн угля. Это меньше необходимой нормы, и в 2.5 раза меньше, чем по состоянию на аналогичный период прошлого года!» – добавили в «ЕС».
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