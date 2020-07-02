«Это триумфальный референдум доверия Путину»: В Кремле оценили итоги голосования по поправкам в Конституцию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил итоги состоявшегося голосования по поправкам в Конституцию

- Однозначно считаем это триумфом, - заявил Песков. - Де-факто состоялся триумфальный референдум доверия президенту Путину.

По мнению Кремля, и высокая явка, и голосование за поправки говорят о поддержке курса президента. При этом ни разбора полетов, ни каких-либо санкций за низкую явку регионам не может и быть.

- Никакой заказной явки нет и не было, - сказал Песков. - Кристальная чистота была главным критерием.

Пресс-секретарь главы государства дал оценку и протестному голосованию в НАО.

- Количество избирателей, которые голосовали против в Ненецком округе, в масштабах страны незначительна, - ответил спикер Кремля. - Возможно, сказалось недовольство объединением субъектов России.

Голосование по поправкам состоялось 1 июля и завершилось однозначным одобрением, больше 2/3 россиян высказались за их введение.

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