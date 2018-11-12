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«Это только первый звоночек»: жители Кривого Рога подожгли шины из-за отсутствия отопления

12 ноября 2018, 20:39  •  165 • Украина
Жители города Кривой Рог на Украине сожгли автомобильные покрышки, протестуя против отсутствия отопления. Демонстрация прошла у здания компании «Криворожгаз», которая оставила без тепла полумиллионное население города. С 12 ноября многие образовательные учреждения и детские сады объявили вынужденные каникулы, сообщают местные СМИ. Между тем режим ЧС также введён в городах Шепетовка и Смела. По мнению собеседников RT, ситуацию спровоцировало правительство Украины, которое таким образом выполняет требования МВФ. Они подчеркивают, что аналогичные протесты могут пройти и в других городах, оставшихся без отопления.
 
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В городе Кривой Рог на юге Украины горожане подожгли шины у здания газового монополиста — компании «Криворожгаз». Люди вышли протестовать потому, что в их домах не включали отопление с начала сезона.

Вместе с тем сообщалось, что утром 12 ноября в помещение украинской газораспределительной компании «Криворожгаз» ворвались неизвестные, которые потребовали начать поставку газа в городские котельные.

По словам пресс-секретаря госкорпорации Дарьи Орловой, и технический директор, и главный инженер «Криворожгаза» «проводили переговоры» с вошедшими в здание предприятия людьми. По её словам, «Криворожгаз» совместно с теплоцентралью и муниципальными властями готов участвовать в переговорах с «Нафтогазом», чтобы исправить ситуацию.

Напомним, что госпредприятие «Криворожгаз» не договорилось с НАК «Нафтогаз Украина» и не решило вопрос о задолженности, в связи с чем НАК не выделил необходимый объём газа и «Криворожгаз» не получил топливо для поставок на ТЭЦ.

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Тем не менее мирно урегулировать конфликт с горожанами не удалось. Позднее были сорваны пломбы на пяти из шести городских котельных «Криворожгаза». Как уточнила Дарья Орлова, предприятие зафиксировало падение давления в сетях, свидетельствующее о начале несанкционированного отбора газа.

«Это может привести к технологической катастрофе», — сказала Орлова.

Как пояснил RT источник в горсовете Кривого Рога, ситуация с отоплением в городе чрезвычайная. С 12 ноября в образовательных учреждениях и детских садах приостановлены занятия. Не отапливаются и некоторые социокультурные объекты.

На Украине могут прекратить газоснабжение в одном из городов из-за долгов

«Ситуация в городе критическая. Пока сложно спрогнозировать, чем закончится весь этот конфликт: жители города настроены агрессивно, в городе начались заморозки», — рассказал собеседник RT.

Без отопления осталась часть города Кривой Рог с населением в полмиллиона человек. По данным украинских СМИ, в городе тепло не получают свыше двух тысяч домов, порядка 78 школ, 75 зданий детских садов, а также 22 больницы.

Накануне в школах и детских садах города, обслуживаемых предприятием «Криворожская теплоцентраль», были объявлены вынужденные каникулы.

«Мы просто вынуждены пойти на этот шаг. Здоровье детей дороже всего. Максимальная температура в садиках достигает +14 °C», — рассказала начальник управления образования и науки горсовета Татьяна Крипак газете «Украинские новости».

  • Люди штурмуют здание «Криворожгаза»
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  • © Типичный™ Кривой Рог | Типовий™ Кривий Ріг

В понедельник утром стало известно, что «Криворожгаз» приостановил подачу газа в пятую городскую котельную. Однако на предприятии сообщили, что вскоре дадут тепло для жителей Покровского и Саксаганского районов города.

Отсутствие отопления в городе — результат действий правительства, направленных против населения, но в угоду требованиям МВФ, рассказал RT источник в партии «Батькивщина».

«Это (отсутствие отопления. — RT) результат бездумной работы правительства, которое послушно выполняет требования МВФ. Они никак не могут понять, что людям уже нечем платить за коммунальные услуги. Нужно работать над повышением уровня жизни населения, а не издеваться над людьми», — сказал собеседник RT.

В Кривом Роге прошли переговоры с захватившими здание «Криворожгаза»

По словам источника в партии «Самопомощь», украинский народ рискует «вернуться» в 1990-е годы, когда для оплаты еды, транспорта и коммунальных услуг «не было денег».

«Никто не будет идти на уступки и давать газ без денег. Посмотрите на Киев: треть города полгода сидела без горячей воды, а мэр советовал покупать бойлеры. Населению придётся ставить буржуйки и спасаться самостоятельно», — рассказал он.

При этом не исключается, что участь Кривого Рога постигнет и другие украинские города, где жители также проведут протестные акции.

«Действия жителей Кривого Рога — это только первый звоночек, вскоре такая же ситуация может произойти в Смеле и других городах, где ещё не дали отопление», — добавил источник в партии «Батькивщина».

Напомним, что власти города Смела в Черкасской области с 12 ноября ввели чрезвычайное положение из-за отсутствия отопления. Как сообщается на городском портале, в Смеле не смогли вовремя включить отопление из-за долгов, в связи с чем местные власти намерены договориться с «Нафтогазом» о дешёвых поставках голубого топлива. В настоящее время на дистанционное обучение перешли 11 школ, а помещения детских садов отапливаются электричеством.

Аналогичная ситуация возникла в городе Шепетовка Хмельницкой области. Газоснабжение там может быть прекращено с 13 ноября в связи с задолженностью. Отмечается, что ситуация в городе «во вторник и среду может осложниться ещё больше».

«Связана она с тем, что в городской совет на прошлой неделе поступило письмо-предупреждение от «Шепетовкагаз» о том, что с 13-го числа будет прекращено газоснабжение по всей Шепетовке, что автоматически может привести к локальной ЧС по городу», — сообщается на портале УНН.

В связи с этим власти города вместе с местными жителями проведут общегородское вече.

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