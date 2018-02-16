«Это только первый шаг»: Госдума приняла закон о повышении МРОТ

В Госдуме приняли законопроект о повышении минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума с 1 мая 2018 года. Согласно документу, МРОТ достигнет 11 163 рублей. Кроме того, правительство будет выделять регионам средства из резервного фонда на повышение минимального заработка. В Совфеде принятие закона назвали необходимым шагом. В Конфедерации труда считают, что для обеспечения достойной жизни зарплата должна быть больше прожиточного минимума. Между тем депутаты пообещали и дальше принимать меры для повышения доходов россиян.

Госдума РФ приняла в окончательном чтении закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума с 1 мая 2018 года.

Согласно документу, минимальный заработок по России составит 11 163 руб. в месяц и таким образом сравняется с прожиточным минимумом трудоспособного населения.

Изменения коснутся порядка трёх миллионов человек, из которых 1,6 млн заняты в государственных и муниципальных учреждениях.

Кроме того, российские власти решили выделять регионам средства из резервного фонда на ускоренное повышение минимального размера оплаты труда, в том числе в части северных коэффициентов. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов.

«В правительстве РФ принято решение о том, чтобы за счёт резервного фонда оказать поддержку регионам на увеличившийся МРОТ, с одной стороны, и на тот МРОТ, который посчитан с учётом решения КС по северным надбавкам», — сказал он на встрече премьер-министра Дмитрия Медведева с главами российских субъектов.

Глава Минфина также заявил, что 2018 год может стать последним сложным годом с точки зрения финансов.

Член комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова назвала принятый закон о повышении МРОТ необходимым шагом.

Пленарное заседание Государственной думы РФ

РИА Новости

© Владимир Федоренко

«Очень правильное решение. Хорошо, что оно принято досрочно, а не в следующем году, как было запланировано. Это важный шаг. Повышение уровня заработной платы для тех людей, которые получают минимальные зарплаты, — необходимый шаг. Совершенно не дело, когда МРОТ в два раза меньше, чем прожиточный минимум. Самое главное, чтобы у людей была работа и достойная заработная плата. Повышение МРОТ — это только первый шаг, и в нём можно видеть только плюсы», — сказала она в беседе с RT.

Сенатор отметила, что повышение минимального размера оплаты труда важно с точки зрения наполняемости федерального бюджета.

«Уйти от социальных разрывов»

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин также позитивно оценил принятый документ.

«Это хорошее решение для каждого десятого работника РФ. По официальным данным, только 5% работников в России получают зарплату ниже, чем количественный уровень. Но нельзя забывать о людях, которые заняты не вполне официально. Социологические опросы показывают, что в действительности людей с заработком ниже, чем 11 тыс. рублей, около 10%», — отметил депутат.

В этой связи он напомнил о решении Конституционного суда (КС) РФ, который обязал платить работникам северные надбавки сверх минимального размера оплаты труда.

«Надо понимать, что принятие данного закона совпало с достаточно позитивным решением Конституционного суда, который сказал, что в минимальную зарплату не должны включаться ни северные надбавки, ни начисления за работу в выходные и праздничные дни…Вопрос МРОТ требует изменения подхода», — считает Шеин.

Кроме того, заметил он, ни в одной стране не считают минимальную зарплату по потребительской корзине.

«Общая система — это рекомендация Международной организации труда, Всемирного банка — предполагает, что минимальная зарплата должна составлять порядка 40% от средней заработной платы по стране. Соответственно, если мы исходим из того, что средняя зарплата по стране, как говорит правительство, составляет порядка 40 тыс. рублей, то минимальная зарплата должна быть на уровне 16 тыс. Только это позволит уходить от сильных социальных разрывов. Чувствую, что это будет следующая задача. Это дискуссия, которую необходимо начинать уже сейчас», — отметил депутат.

Закон о повышении МРОТ даст возможность повысить заработную плату многим работникам, считает член Совета Конфедерации труда России Олег Бабич.

«Данный законопроект напрашивался к принятию давно. Другой вопрос, что на тех людях, которые в настоящее время получают заработную плату выше, чем прожиточный минимум, это никак не отразится. При этом достаточному количеству работников, безусловно, этот закон даст возможность повысить заработную плату. Нужно предпринимать действия, чтобы подобные законопроекты не являлись бы актуальными для нашей страны. Конечно, заработная плата должна составлять больше, чем прожиточный минимум, чтобы люди ощущали себя достойно и видели перспективы для себя и своих семей», — отметил он.

О законопроекте

7 февраля законопроект о повышении МРОТ до прожиточного минимума успешно прошёл первое чтение в Госдуме. Решение было принято депутатами единогласно.

Согласно документу, повышение минимального прожиточного минимума должно осуществляться постепенно. Так, с 1 января нынешнего года он увеличился до 9 тыс. 489 рублей в месяц, что составляет 85% от прожиточного минимума.

После января минимальный размер будет ежегодно устанавливаться в размере величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России за II квартал предыдущего года.

Изначально планировалось, что МРОТ будет приравнен к прожиточному минимуму не раньше 1 января 2019 года. Однако президент России Владимир Путин выступил за ускорение этого процесса.

«У нас есть возможность с 1 мая текущего года уравнять МРОТ и прожиточный минимум. Мы это сделаем», — заявил он 10 января.