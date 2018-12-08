«Это только начало»: как «жёлтые жилеты» протестуют на улицах Парижа и Брюсселя

В Париже в ходе протестов «жёлтых жилетов» задержаны около 600 человек, более 500 взяты под стражу. По данным МВД, по всей стране в акциях участвуют около 31 тыс. человек. Пытаясь разогнать манифестантов, полиция применяет водяные пушки, слезоточивый газ, звуковые гранаты и резиновые пули. Демонстрации с участием нескольких сотен человек также проходят в Бельгии.

В Париже правоохранительными органами задержаны около 600 «жёлтых жилетов», из которых более 500 помещены под стражу. Об этом сообщает французский телеканал BFM со ссылкой на правоохранительные органы.

«Власти опасаются, что в Париже вновь начнутся беспорядки, и поэтому они усилили контроль на станциях и провели систематические обыски в местах проведения протестов», — утверждает телеканал.

«Жёлтые жилеты» возводят баррикады. Для их разгона полицейские применили слезоточивый газ, а также использовали водяную пушку. Правоохранители пытаются остановить протестующих, пытающихся прорваться к Триумфальной арке.

Также были зафиксированы отдельные эпизоды применения полицейскими резиновых пуль.

«Жёлтые жилеты» возвели и подожгли баррикады на бульварах Курсель и Севастополь. Полиция, используя слезоточивый газ, пытается разогнать манифестантов.

В районе площади Республики «жёлтые жилеты» опустились на колени. Таким образом они выразили протест против действий полиции, которая во время задержаний в учебных заведениях вынуждала студентов и школьников вставать на колени. Недовольство студентов вызвано реформой образования, из-за которой усложнился отбор при поступлении в университеты и увеличилась плату за обучение для иностранных студентов.

Как сообщает France24, по всей стране из-за протестующих была нарушена работа около 280 школ, порядка 700 студентов задержали.

Демонстранты на площади в Париже встали на колени в знак протеста против действий полиции https://t.co/ukQ0CJVa9fpic.twitter.com/nWEp3N72ox — RT на русском (@RT_russian) 8 декабря 2018 г.

Протесты проходят и в других городах Франции. Так, в Марселе, по данным AFP, к двум тысячам «жёлтых жилетов» присоединились 12 медработников вместе с машинами скорой помощи.

В Гренобле перед протестами были задержаны 15 человек, включая одного из организаторов — Жюльена Терьера. Всего в демонстрациях во Франции участвуют более 31 тыс. «жёлтых жилетов», а задержаны около 700 человек, сообщил представитель внутренней безопасности Франции Лоран Нуньес.

Число протестующих отметил политик Жан-Люк Меланшон.

«Кампании запугивания и создания паники не помешали мобилизации», — добавил он.

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В ходе протестов пострадала корреспондент РИА Новости Виктория Иванова, которая освещала события, находясь рядом с полицейскими отрядами.

«Я работала в непосредственной близости от кордона, когда в ответ на хулиганства полиция распылила газ. У меня есть средства защиты — маска, шлем и капли в глаза. Чувствую себя нормально, как может чувствовать себя человек после газа», — рассказала она агентству.

Также в ходе протестов полиция окружила и в агрессивной форме опросила стрингера видеоагентства Ruptly. После того, как он предъявил свою пресс-карту, правоохранители обыскали его сумку. Когда полицейские уходили, они сильно толкнули стрингера щитом.

Одна из участниц протестов заявила RT, что «жёлтые жилеты» недовольны действиями правительства, которое «не реагирует».

«Я пришла сегодня сюда, чтобы отстаивать наши права. Нам всем все это надоело... Нас не слышат, нас действительно не слышат. Я думаю, это только начало, потому что правительство не реагирует», — рассказала она.

«Все в шоке от того, как действует полиция»

Франция готовилась к этим протестам заранее. На сайте администрации французской столицы отмечается, что с улиц были убраны порядка 2000 предметов уличной мебели, сотни заграждений, более 200 стеклянных колонн. Часть музеев, включая Лувр, музей современного искусства, катакомбы Парижа и Эйфелеву башню, были закрыты для посещения туристов.

8 декабря также были закрыты школы, колледжи и университеты, многие магазины, рестораны и кафе, станции метрополитена. В город дополнительно прибыли восемь тысяч полицейских и жандармов, а всего во Франции были мобилизованы 89 тыс. правоохранителей.

Протесты «жёлтых жилетов» начались 17 ноября. Они выступали против повышения цен на топливо, однако затем стали протестовать против общей дороговизны жизни. К 1 декабря акции переросли в беспорядки, в результате которых четыре человека погибли, 130 получили ранения и более 400 были задержаны.

В итоге правительство ввело мораторий на повышение цен на топливо, однако активисты заявили, что продолжат протестовать.

В результате действий французских правоохранителей пострадали 12 журналистов RT, освещавших события. Об этом в своём Telegram-канале сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян.

«У нас уже 12 человек пострадали на протестах во Франции. Резиновые пули, камни, слезоточивый газ. Двенадцать только наших журналистов! Как тебе такое, московский ОМОН?» — написала она.

Глава RT France Ксения Фёдорова уточнила, что двоих ранило гранатой со слезоточивым газом, ещё двое пострадали от резиновых пуль.

«Наши корреспонденты брали интервью у манифестантов, и все в шоке от того, как полиция действует, поскольку там много женщин, стариков. Люди собрались со всей Франции, и не у всех есть защита, в частности маски против слезоточивого газа. Действия довольно жёсткие и неправомерные — это ответ правительства на демонстрации», — сказала она.

При этом пользователи соцсетей отмечали объективность и профессионализм освещавших во Франции беспорядки журналистов RT.

«В очередной раз RT — единственный, кто освещает события. Мейнстримные государственные СМИ — коллаборационисты», — написал один из комментаторов размещённого в Facebook репортажа RT.

Движение «жёлтых жилетов» широко поддерживается французами. Так, согласно опросу Ifop — Atlantico, 41% французов готовы проголосовать за представителей «жёлтых жилетов» на выборах в Европарламент в 2019 году.

41% des Français déclarent que si le mouvement des #GiletsJaunes présentait une liste aux #Européennes2019, ils pourraient voter pour cette liste. 13% déclarent « oui certainement ».



Sondage @IfopOpinion@atlantico_frpic.twitter.com/E0vITbmCEP — Ifop Opinion (@IfopOpinion) 7 декабря 2018 г.

Со схожими требованиями выступили жители ряда других европейских странах, включая Германию и Бельгию. В Брюсселе, по данным ТАСС, в протестах принимают участие более 500 человек. В районе, где собираются «жёлтые жилеты», прибыли порядка 10 фургонов со спецназом, водомёт и бронемашина.