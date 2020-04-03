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«Это только на словах»: В Крыму оценили желание Украины закрыть въезд россиянам, посещавшим полуостров

03 апреля 2020, 11:00  •  75 • В России

Украинская сторона не сможет перекрыть въезд россиянам, которые посещали Крым, потому что у незалежной нет необходимого инструментария для отслеживания и создания реестра. Такое мнение КП-Крым высказал политолог Иван Мезюхо.

Ранее Глава Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко заявил, что готов не пропускать в страну всех россиян, которые посещали Крым.

- Был в Крыму? Иди в нашу базу. Прилетишь или приедешь? Мы тебя спросим, поставим запрет на три года и отправим прочь, - пригрозил Сергей Дейнеко.

По мнению политолога Ивана Мезюхо, Украина не сможет отследить россиян, которые были в Крыму.

- Надо сказать, что Киев последователен в своей антироссийской политике. Конечно, на словах украинская сторона может говорить, что закроет въезд всем россиянам, посещавшим Крым. Однако, у Госпогранслужбы Украины и других государственных структур соседней страны отсутствует инструментарий для того, чтобы занести в специальный реестр всех российских граждан, посещавших полуостров после его воссоединения с Россией, - отмечает политолог. - А раз нет этой возможности, то не стоит исключать того, что Украину посещали, посещают и будут помещать граждане России, которые за последние шесть лет бывали в Крыму.

При этом политолог прогнозировал постепенное угасание крымской тематики в украинских СМИ, несмотря на то, что это является частью внешнеполитической риторики соседнего государства.

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