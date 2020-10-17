Это теракт: Макрон обратился к взволнованным жителям Франции

По словам Макрона, нападение на учителя в пригороде столицы Франции является не чем иным, как террористическим актом.

"Убитый преподаватель стал жертвой теракта исламиста", - подчеркнул он.

Президент поблагодарил правоохранителей за оперативную ликвидацию террориста. Выступая в эфире французского телевидения, Макрон призвал граждан сплотиться в условиях нового нападения.

"Мы должны держаться вместе", - сказал он, отметив, что это важно.

Макрон добавил, что с информацией о ходе расследования он поручил выступить прокурору республики.

Напомним, в пятницу полиция обнаружила обезглавленное тело в городе Конфлан-Сент-Онорин, который находится недалеко от Парижа. Как сообщает телеканал BFM, убийцей, вероятнее всего, был родитель одного из учеников. Он оказался недоволен тем, что преподаватель рассказывает на уроках детям о свободе слова и показывает карикатуры на пророка Мухаммеда.

Полицейские нашли и задержали подозреваемого в тот же день. Во время задержания мужчина начал угрожать правоохранителям ножом, и те открыли огонь на поражение. Силовики оцепили место происшествия, опасаясь, что на убитом мог быть пояс смертника.