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Это теракт: Макрон обратился к взволнованным жителям Франции

17 октября 2020, 18:55  •  100 • Политика
Президент Франции Эммануэль Макрон обратился к взволнованным недавним убийством учителя жителям страны. Это теракт, заявил он.
По словам Макрона, нападение на учителя в пригороде столицы Франции является не чем иным, как террористическим актом.
"Убитый преподаватель стал жертвой теракта исламиста", - подчеркнул он.
Президент поблагодарил правоохранителей за оперативную ликвидацию террориста. Выступая в эфире французского телевидения, Макрон призвал граждан сплотиться в условиях нового нападения.
"Мы должны держаться вместе", - сказал он, отметив, что это важно.
Макрон добавил, что с информацией о ходе расследования он поручил выступить прокурору республики.
Напомним, в пятницу полиция обнаружила обезглавленное тело в городе Конфлан-Сент-Онорин, который находится недалеко от Парижа. Как сообщает телеканал BFM, убийцей, вероятнее всего, был родитель одного из учеников. Он оказался недоволен тем, что преподаватель рассказывает на уроках детям о свободе слова и показывает карикатуры на пророка Мухаммеда.
Полицейские нашли и задержали подозреваемого в тот же день. Во время задержания мужчина начал угрожать правоохранителям ножом, и те открыли огонь на поражение. Силовики оцепили место происшествия, опасаясь, что на убитом мог быть пояс смертника.

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