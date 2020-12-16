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«Это связано с пандемией COVID-19»: МВД сообщило о снижении числа мигрантов в России в 2020 году

16 декабря 2020, 11:50  •  94 • В России
На данный момент в России находится порядка 6 млн мигрантов, сообщили в пресс-службе МВД, подчеркнув, что в прошлые годы показатель составлял 9-11 млн иностранных граждан. Как следует из сводки министерства, за 11 месяцев 2020 года также снизилось количество фактов постановки на миграционный учёт, оформленных приглашений и виз для иностранцев и лиц без гражданства. В Госдуме пояснили, что подобная ситуация связана с введёнными из-за пандемии COVID-19 ограничениями.
 
РИА Новости © Александр Гальперин
 

В России в 2020 году произошло снижение количества мигрантов в стране, заявили в пресс-службе Министерства внутренних дел РФ.

В Российской Федерации ежегодно находится от 9 до 11 миллионов иностранных граждан, цитирует РИА Новости ответ ведомства на запрос.

«В этом году их численность постепенно снижалась и в настоящее время составляет... 6,3 миллиона», — отметили в МВД.

Отмечается, что большинство иностранных граждан имеет рабочие патенты. В основном они работают в крупных городах и экономических центрах.

«По состоянию на 1 ноября 2020 года на основании патентов в Российской Федерации осуществляют трудовую деятельность 1,3 миллиона иностранных граждан (в аналогичном периоде прошлого года — 1,7 миллиона), 85 тысяч имеют разрешения на работу. С гражданами государств-членов Евразийского экономического союза заключено 368 тысяч (508 тысяч) трудовых или гражданско-правовых договоров», — пояснили в МВД.

Также стало известно, что количество фактов постановки на миграционный учёт иностранных граждан и лиц без гражданства за период с января по ноябрь 2020 года составило 8 983 944. В прошлом году этот показатель был выше в два раза — 17 948 670. Об этом следует из сводки основных показателей деятельности по миграционной ситуации в РФ.

Помимо этого, снизилось число оформленных приглашений  иностранным гражданам и лицам без гражданства — 123 639 (в 2019 году 471 296). Аналогичная ситуация касательно виз — 206 039 (297 440). Вдобавок, уменьшилось количество оформленных паспортов гражданина РФ, суммарно внутренних и заграничных, — 8 698 812 (10 825 749). В то же время возросло количество оформленных видов на жительство — 197 698 (164 838).

  • РИА Новости
  • © Александр Гальперин

Как отметил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, снижение числа мигрантов в России произошло на фоне ситуации с COVID-19.

«Это связано с пандемией, учитывая все те ограничительные меры, которые были введены. Весной был введён режим самоизоляции, и большинство организаций не работали в соответствии с указом президента, в том числе, и те, где трудились мигранты. Многим пришлось уехать на родину — обратно въезд закрыт. Именно поэтому сегодня власти подчёркивают недостаток рабочих рук, особенно в строительной сфере и сфере ЖКХ», — заявил собеседник RT.

Ранее Министерство строительства и ЖКХ направило на рассмотрение в правительство предложения по упрощению въезда в Россию трудовых мигрантов для работы на стройках. По состоянию на 1 декабря, в 50 регионах страны есть нехватка мигрантов на стройплощадках. Ещё в октябре мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о снижении на 40% числа мигрантов в российской столице и дефиците работников сферы ЖКХ.

Заведующая лабораторией экономики народонаселения и демографии экономического факультета МГУ Ольга Чудиновских подчеркнула, что с 2014 года количество мигрантов, находящихся на территории РФ одномоментно, было на одном уровне — 10-11 млн. По её словам, возврат к этим показателям произойдёт после снятия ограничений из-за COVID-19.

«У нас основная трудовая миграция в весенний период, в летний период, границы закрыты, люди не приехали, вот цифры упали. Всё по цепочке зависит от эпидемиологической ситуации, когда пойдёт на спад эта волна и будет принято решение правительством возобновить транспортное сообщение с теми странами, с которыми оно ещё не восстановлено, тогда начнётся постепенный тренд на восстановление», — констатировала эксперт в беседе с RT.

2 декабря Совет Федерации одобрил закон о едином подходе к проведению комплексного экзамена по русскому языку и истории РФ для мигрантов. Согласно документу, проведение комплексного экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ для иностранцев, а также выдача сертификатов о сданных экзаменах, будет проводиться образовательными организациями. Также вводятся требования к уровню владения русским языком как иностранным, знаниям истории России и основам законодательства РФ в зависимости от цели пребывания иностранного гражданина — трудовая деятельность, временное или постоянное проживание.

В сентябре сообщалось о том, что МВД России подготовило концепцию нового федерального закона о мигрантах. Так, предлагается ввести электронный патент на работу в России для иностранных граждан, который позволит перевести в цифровую плоскость взаимодействие с прибывающими в страну трудовыми мигрантами. Иностранцам планируется выдавать ID-карты, которые станут документом, удостоверяющим их личность на территории РФ, и создать реестр недобросовестных работодателей, приглашающих трудовых мигрантов.

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