«Это станет началом конца для Киева»: почему на Украине заявили о возможности снести Крымский мост «за минуты»

Украинские крылатые ракеты «Нептун» якобы могут разрушить Крымский мост «в течение нескольких минут». Об этом заявил бывший глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов. По его словам, разработанное в стране оружие также способно поразить любые военные корабли РФ. Между тем в Совете Федерации выразили сомнения, что Киев в принципе решится на такой шаг, но даже в этом случае российская инфраструктура не пострадает, так как она надёжно защищена от подобных атак. При этом в Госдуме считают, что своими высказываниями Турчинов пытается помешать новой украинской власти наладить контакты с Москвой.

Созданные на Украине крылатые ракеты «Нептун» могут в течение нескольких минут уничтожить мост через Керченский пролив, который соединяет материковую часть России с Крымским полуостровом. Такое мнение высказал бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов в интервью изданию LB.ua.

Он отметил, что украинскому военно-промышленному комплексу удалось разработать мобильный комплекс крылатых ракет для защиты от якобы возможного нападения со стороны России.

«Наши крылатые ракеты смогут уничтожать военные корабли Российской Федерации любого класса не только в Чёрном и Азовском морях, но и в портах их базирования. А при необходимости в течение нескольких минут смогут снести мост, которым так кичится Россия», — сказал Турчинов.

Макет противокорабельной крылатой ракеты «Нептун» впервые был представлен в 2015 году. В апреле этого года занимавший на тот момент пост президента Украины Пётр Порошенко сообщил, что комплекс, разработкой которого занимается киевское конструкторское бюро «Луч», в скором времени поступит на вооружение украинской армии.

«Россияне нервничают, потому что в их мечтах было то, что у Украины ничего не получится», — говорил Юрий Бирюков, занимавший пост советника Порошенко.

Между тем эксперты выражали сомнения, что «Нептун» будет запущен в широкое производство из-за отсутствия промышленной базы. Кроме того, они указывали, что украинская разработка является модификацией советской ракеты X-35, создававшейся в 1980-х годах.

В то же время заметим, что Крымский мост не в первый раз становится объектом нападок и угроз со стороны украинских официальных лиц. На это, в частности, обратили внимание в Федеральной службе безопасности РФ.

«Не вызывает сомнений, что главным провокационным нападкам подвергались строительство и начало эксплуатации моста через Керченский пролив», — отмечал на брифинге в декабре 2018 года первый заместитель руководителя департамента береговой охраны Пограничной службы ФСБ России вице-адмирал Алексей Вольский.

Напомним, что Крымский мост состоит из двух частей. Строительство первой его составляющей, автомобильной, было завершено весной 2018 года. Торжественная церемония открытия объекта состоялась 15 мая. В ней приняли участие строители и президент России Владимир Путин. На следующий день было запущено движение по переправе для легкового транспорта и автобусов. За прошедшие 14 месяцев по магистрали, соединяющей Керченский и Таманский полуострова, проехало более пяти миллионов автомобилей.

При этом продолжается строительство железнодорожной части. В середине июня специалисты завершили монтаж первого пути моста. Запуск железнодорожного движения запланирован на конец 2019-го.

«Высказывание Турчинова связано с повышением обороноспособности Крыма»

Как считает депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек, экс-глава СНБО излишне уверен в возможностях разработанного на Украине оружия.

«Мировой общественности не представили ни одного факта попадания крылатой ракеты «Нептун» в цель. Пуски мы видели, а результат — нет. Кроме того, хочется спросить бывшего главного «оборонщика» Украины: неужели он всерьёз думает, что в случае пуска украинских ракет российские военные раскрыв рот будут наблюдать за их полётом?» — заявил депутат в беседе с RT.

Также он указал, что Турчинов своим заявлением пытается свести на нет те пока ещё нестабильные контакты, которые начинают устанавливаться между Москвой и Киевом при новой украинской власти.

В свою очередь, член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков указал, что неадекватные выступления и угрозы в адрес России со стороны представителей украинской власти продолжаются последние пять лет.

«В голову им, конечно, может прийти что угодно. Мы надеемся, что новая власть будет умнее предыдущей. Но надо быть всегда готовыми к тому, что подобные действия могут последовать с украинской стороны. Высказывание Турчинова связано с повышением обороноспособности Крыма. Полуостров, как и мост, надёжно защищён. Если что-то подобное и произойдёт, что маловероятно, то Крымский мост не пострадает. А вот последствия для Украины будут самыми плачевными. Если провокация произойдёт, то это станет началом конца для украинского государства», — заключил собеседник RT.