Это стало неожиданностью: Байден удивлен быстрым падением правительства Афганистана и развалом армии

Президент США Джо Байден заявил, что падение правительства Афганистана ожидалось к концу 2021 года. Быстрый развал армии и захват страны талибами стал неожиданностью для всех.

В интервью ABC президент США Джо Байден заявил, что американская разведка допускала падение правительства Афганистана под ударами "Талибана"*, но не такое скоротечное. По прогнозам некоторых аналитиков, это должно было произойти в конце 2021 года. То, что все случится за считанные недели не ожидал никто.

Я думаю, что консенсуса не было. Они говорили, что это более вероятно к концу года,

- заявил Байден.

Белый дом признал, что отсутствие сопротивления и практически сдача страны, а также скорость, с которой она была захвачена талибами* стала для них неожиданностью.

Напоминаем, что ранее Джо Байден сообщил об эвакуации граждан США с территории Афганистана. Операция должна быть завершена, при поддержке военных, до 31 августа. В случае вмешательства со стороны талибов* в процесс эвакуации им пригрозили санкциями. Для поддержки и обеспечения безопасности в Кабул отправлено 6 тысяч американских военных.

Правительство России также намерено вывезти спецбортом часть сотрудников дипломатической миссии.

Наступление по всему Афганистану шло несколько недель, 15 августа Кабул был захвачен, Президент Ашраф Гани сбежал из страны. Вместе с тем страну сейчас пытаются покинуть многие афганцы, из тех, кто сотрудничал с администрацией Вашингтона или просто имеет другое гражданство. Новой власти они не доверяют.

* Талибы, движение "Талибан" - признано террористическим движением, запрещённым в России.