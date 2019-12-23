«Это совершенно несправедливо»: Трамп назвал затягивание импичмента нарушением Конституции

Дональд Трамп обвинил демократов в нарушении Конституции из-за затягивания импичмента. Претензия заключалась в том, что они не торопятся передать на рассмотрение в сенат обвинительное заключение. Трамп в очередной раз раскритиковал действия представителей Демпартии, назвав ситуацию несправедливой, однако не объяснил, в чём именно заключается нарушение закона. Напомним, палата представителей одобрила обе статьи импичмента в среду, 18 декабря.

Президент США Дональд Трамп заявил, что представители Демократической партии нарушают Конституцию, так как не спешат передавать обвинительное заключение по процедуре импичмента в сенат. Об этом американский лидер заявил в ходе выступления перед студентами во Флориде, передаёт Reuters.

Трамп в очередной раз подверг демократов резкой критике и напомнил, что за их действиями наблюдает весь мир.

«Это совершенно несправедливо», — заявил Трамп спустя несколько дней после того, как палата представителей проголосовала за импичмент.

Он добавил, что спикер палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси выбрала данную стратегию, так как не располагает никакими доказательствами.

«Они нарушают Конституцию», — сказал Трамп, при этом назвав Пелоси «сумасшедшей Нэнси».

В то же время он не пояснил, в чём конкретно заключается нарушение.

В офисе Пелоси накануне заявили, что «до тех пор, пока у палаты представителей не будет более полного понимания, что будут представлять собой слушания в сенате, спикер не сможет назначить ответственных за процесс (представителей нижней палаты, которые выступят в сенате в качестве обвинителей. — RT) и перейти к следующим шагам по привлечению президента к ответственности и обеспечению выполнения сенатом своих конституционных обязанностей».

В свою очередь, Трамп напомнил, что 196 конгрессменов не поддержали обвинительное заключение против него в рамках процедуры импичмента. Президент добавил, что «три демократа перешли на нашу сторону, но ни один республиканец не перешёл на их сторону».

Reuters

© Leah Millis

Несколько дней назад Дональд Трамп уже требовал, чтобы сенат немедленно приступил к рассмотрению вопроса об импичменте. По его словам, в палате представителей, где ранее одобрили его отставку, ему не дали защищать свои интересы. Трамп заявил, что там не было ни свидетелей, ни юристов, а также обвинил демократов в желании повлиять на ход разбирательства в сенате.

Трамп также подчеркнул, что демократы тормозят прохождение обвинительного заключения в сенат, потому что в таком случае председателю комитета по разведке палаты представителей демократу Адаму Шиффу придётся давать показания под присягой. Шифф является одним из лидеров ведущегося против президента процесса.

Однако сами демократы утверждают, что сомневаются в том, будет ли рассмотрение в сенате справедливым, учитывая, что большинство в верхней палате принадлежит республиканцам, поддерживающим Трампа. Напомним, лидер большинства в сенате республиканец Митч Макконнелл неоднократно выражал скептическое отношение к начатой демократами процедуре импичмента.

Палата представителей, в которой большинство удерживают демократы, одобрила обе статьи импичмента в среду, 18 декабря. В первой статье Трамп обвиняется в превышении своих полномочий, а во второй — в препятствовании проводимому палатой расследованию.

Трамп, в свою очередь, назвал произошедшее «маршем политического самоубийства» демократов и пообещал, что голосование в сенате поставит точку в этом расследовании.

В сенате США из 100 мест большинство — 53 места — удерживают республиканцы. Чтобы объявить импичмент президенту, необходимо набрать более 2/3 голосов сенаторов, то есть 67.

Напомним, среди обвинений Трампу предъявляют попытку шантажа украинского президента Владимира Зеленского в ходе состоявшегося между ними в июле 2019 года телефонного разговора. По мнению демократов, Трамп потребовал от Зеленского компромат на своего конкурента на предстоящих выборах 2020 года Джо Байдена, якобы пригрозив в противном случае прекратить оказывать военную помощь Киеву.

Дело в том, что сын Джо Байдена Хантер в 2014 году работал в украинской компании Burisma, в отношении которой было начато расследование по делу о коррупции. Американские СМИ сообщали, что Байден-старший, занимавший тогда пост вице-президента США, требовал закрыть дело и сыграл роль в том, что генпрокурор Украины Виктор Шокин был отправлен в отставку.

По версии демократов, именно данные по делу Burisma, а также информацию о роли Джо Байдена Трамп требовал от Зеленского. После публикации Белым домом расшифровки переговоров двух президентов выяснилось, что Трамп не предъявлял Зеленскому никаких требований, а только отметил, что разобраться с этой ситуацией «было бы неплохо».

Тем не менее демократы считают, что этого достаточно для обвинений в превышении полномочий и последующего импичмента.