Это сообщение оплачено ИГ: Facebook опубликовал рекламу псевдотеррористов

В преддверии американских промежуточных выборов в конгресс социальная сеть Facebook ужесточила требования к политической рекламе. Так, под каждым объявлением подобного рода теперь должно появляться сообщение о том, кто является его заказчиком.

Теоретически данная мера должна способствовать борьбе с недобросовестными предвыборными практиками, пишет информагентство «Народные новости». Тем не менее, как оказалось, новую политику Facebook легко можно обойти.

Так, 2 ноября на просторах соцсети появился пост с рекламой, якобы оплаченной террористической организацией «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, ДАИШ). Разумеется в реальности заказчиками данного сообщения были не террористы, а американские журналисты, решившие проверить инструментарий Facebook на метафорическую прочность.

Как оказалось, соцсеть проверки не выдержала.

Об этом сообщает телеканал RT.