Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Трамп не нашелся, что ответить на вопрос о теме беседы с Путиным
Присутствие нежелательно: Азербайджан заблокировал въезд в страну российскому жу...
«Их истинное лицо рано или поздно увидят все»: в МИД России сообщили о связи «Бе...
МИД потребовал от Кипра прекратить нарушать права граждан России
Главная / Политика

Это сообщение оплачено ИГ: Facebook опубликовал рекламу псевдотеррористов

03 ноября 2018, 02:54  •  25 • Политика
Американские журналисты разместили в Facebook политическую рекламу, якобы оплаченную запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство».
В преддверии американских промежуточных выборов в конгресс социальная сеть Facebook ужесточила требования к политической рекламе. Так, под каждым объявлением подобного рода теперь должно появляться сообщение о том, кто является его заказчиком.
Теоретически данная мера должна способствовать борьбе с недобросовестными предвыборными практиками, пишет информагентство «Народные новости». Тем не менее, как оказалось, новую политику Facebook легко можно обойти.
Так, 2 ноября на просторах соцсети появился пост с рекламой, якобы оплаченной террористической организацией «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, ДАИШ). Разумеется в реальности заказчиками данного сообщения были не террористы, а американские журналисты, решившие проверить инструментарий Facebook на метафорическую прочность.
Как оказалось, соцсеть проверки не выдержала.
Об этом сообщает телеканал RT.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

25
Источник
Похожие новости
03 ноября 2018, 02:54
Пентагон вместе с американскими разведчиками готовится к кибератаке на Россию - СМИ
02 ноября 2018, 20:24
«Россию сапогами к сговорчивости не продавишь» - Пушков
02 ноября 2018, 10:39
США примут собственное решение о том, кто убил саудовского журналиста, и введут санкции — Помпео

02 ноября 2018, 04:09
Саудовская Аравия нанесла удар по ракетному арсеналу хуситов в Йемене
02 ноября 2018, 20:24
«Взгляните на их истинное лицо»: Россия назвала «Белые каски» пособниками «Джебхат ан-Нусры»
02 ноября 2018, 17:09
Мы здесь навсегда: Шойгу пообещал постоянные учения России в Средиземноморье
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
03 ноября 2018, 02:39
Время платить по счетам: что может стоять за обещаниями Трампа сократить госдолг США
03 ноября 2018, 02:54
«Натовский стандарт родом из СССР»: Украинцы посмеялись над видео учений возле Крыма
03 ноября 2018, 01:09
Как отнимали букву «Р» у военной разведки. И как вернули
03 ноября 2018, 02:54
Трамп изобразил пародию на сочувствие после задержания Алека Болдуина
03 ноября 2018, 02:39
«Их истинное лицо рано или поздно увидят все»: в МИД России сообщили о связи «Белых к...
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
31 октября 2018, 12:54
«Будет много интересных открытий для граждан Украины»: кого могут коснуться российские контрсанкции в отношении Киева
27 октября 2018, 05:09
Разгромит ли НАТО Россию за 10 дней? (Руслан Осташко)
28 октября 2018, 22:08
Почему Пopoшенко не пpeрвал Лyкашенко
27 октября 2018, 21:24
Действия России в ВТО должны стать для Британии хорошим уроком - ИноСМИ
01 ноября 2018, 02:09
«А на прицеле – снег»: Русские РЭБ станут настоящим кошмаром для «залетных» в Сирии - эксперт
01 ноября 2018, 11:39
В санкционный список России попали сын Порошенко, Аваков, Яценюк и Тимошенко
29 октября 2018, 22:09
Латвия забыла о претензиях к России из-за Крымского моста
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.