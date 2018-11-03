|
Это сообщение оплачено ИГ: Facebook опубликовал рекламу псевдотеррористов
03 ноября 2018, 02:54 • 25 • Политика
Американские журналисты разместили в Facebook политическую рекламу, якобы оплаченную запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство».
В преддверии американских промежуточных выборов в конгресс социальная сеть Facebook ужесточила требования к политической рекламе. Так, под каждым объявлением подобного рода теперь должно появляться сообщение о том, кто является его заказчиком.
Теоретически данная мера должна способствовать борьбе с недобросовестными предвыборными практиками, пишет информагентство «Народные новости». Тем не менее, как оказалось, новую политику Facebook легко можно обойти.
Так, 2 ноября на просторах соцсети появился пост с рекламой, якобы оплаченной террористической организацией «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, ДАИШ). Разумеется в реальности заказчиками данного сообщения были не террористы, а американские журналисты, решившие проверить инструментарий Facebook на метафорическую прочность.
Как оказалось, соцсеть проверки не выдержала.
Об этом сообщает телеканал RT.
Подпишитесь на нас
25
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
|
31 октября 2018, 12:54
|
27 октября 2018, 05:09
|
28 октября 2018, 22:08
|
27 октября 2018, 21:24
|
01 ноября 2018, 02:09
|
01 ноября 2018, 11:39
|
29 октября 2018, 22:09