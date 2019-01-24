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Это согласовывать нужно не в Давосе: В Донбассе "поправили" призыв Порошенко о миротворцах

24 января 2019, 17:39  •  61 • В мире
Петр Порошенко на полях Всемирного экономического форума, проходящего в Давосе, снова поднял тему ввода миротворцев ООН на территорию Донбасса. В ДНР считают, что все эти разговоры - пустые, вести их надо вовсе не в Давосе. Прежде чем думать о вводе "голубых касок" в Донбасс, вопрос этот требуется обсудить с руководством народных республик.
Президент Украины, принимающий участие в работе Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе, в очередной раз решил обсудить тему развертывания на территории Донбасса полноценной миротворческой миссии ООН. Об этом он говорил во время встречи с главой Организации Объединенных Наций Антониу Гутеррешем.
В ДНР же считают, что этот вопрос требуется обсудить прежде всего с властями народных республик Донбасса. На деле же все эти переговоры больше похожи на "пустые беседы за кухонным столом".
Старший лейтенант Народной милиции ДНР Александр Матюшин (Варяг) в беседе с журналистом агентства ФАН заметил, что время Петра Порошенко уже заканчивается, его эпоха уходит. И все эти беседы с лидерами западных стран и организаций - всего лишь попытки Порошенко удержать свой стремительно падающий рейтинг.
В то же время ООН уже растеряла все реальные рычаги, которыми организация могла когда-то влиять на мировые события, считает Матюшин. А если и говорить о реальном вводе миротворцев на территорию Донбасса, то об этом надо прежде всего говорить с руководителями народных республик - ДНР и ЛНР.
"И нами должны быть получены железные гарантии невозвращения незаконных вооруженных формирований Украины на наши территории. Хотя, как показывает опыт бывшей Югославии, и это не даст стопроцентной гарантии установления мира и спокойствия на наших землях, если власть на Украине не поменяется в корне", - цитирует слова Матюшина ФАН.

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