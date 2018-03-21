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«Это событие перевернёт нашу жизнь»: чего ждут крымчане от открытия моста через Керченский пролив
21 марта 2018, 02:54 • 88 • В России
В Министерстве транспорта РФ сообщили, что автомобильное движение по Крымскому мосту будет запущено уже в мае этого года. За грандиозным строительством наблюдает вся страна, однако наибольший интерес к нему проявляют, конечно же, жители полуострова. Что говорят о мосте крымчане и какие надежды они возлагают на него — в материале RT.
© most.life
14 марта на площадках недостроенного Крымского моста царила ещё большая суматоха, чем обычно. В этот день в ожидании приезда Владимира Путина рабочие спешно заделывали стыки между плитами моста, чтобы кортеж не оставил на неровностях подвеску. Всё получилось: вереница машин благополучно привезла президента на объект, который он осмотрел и, судя по всему, остался доволен. Владимир Путин выразил надежду на то, что ввести мост в эксплуатацию удастся уже этим летом. Спустя несколько дней Минтранс заявил, что автомобильную часть сооружения действительно откроют для движения уже в мае.
Стройка века
Гул молотов, забивающих сваи, далеко разносится над Керченским проливом. Строительство ведётся в три смены, круглые сутки, поэтому шум не стихает никогда.
Оттуда открывается зрелище почти сюрреалистическое, особенно если наблюдал эти пейзажи до начала строительства. Мост огромен и гигантской железобетонной змеёй ускользает вдаль, куда-то далеко за линию горизонта.
Строители Крымского моста любят рассказывать о своём объекте, называя его уникальным по многим показателям. Например, подчёркивают, что мост «растёт» не от берега к берегу, а из земли или воды вверх одновременно по всей длине.
А тот самый звук забиваемых свай не прекращается из-за того, что всего их надо забить свыше семи тысяч.
В основном, рассказывают строители, это трубчатые сваи диаметром почти 1,5 м. Их длина варьируется в зависимости от сложности грунта. На самых трудных участках такие сваи погружают на глубину до 105 метров — это высота 35-этажного здания.
А чтобы установить два самых больших арочных пролёта моста рабочие провели уникальную морскую операцию: у них было всего 72 часа погодного окна, чтобы смонтировать две арки общим весом более 10 тыс. тонн и протяжённостью пролёта свыше 227 метров — как два футбольных поля.
Великий мост — великие ожидания
Керчь — не очень богатый город, в нём почти нет новостроек, а дороги хоть и стали лучше со времён присоединения к России, однако по-прежнему оставляют желать лучшего.
Но удивительным образом жизнь в городе бьёт ключом, а местные жители демонстрируют огромный спрос на хороший сервис и услуги, даже несмотря на подчас непомерно высокие цены.
«Вы не смотрите, что тут небогато, — усмехается местный житель Сергей, который переехал два года назад из Москвы работать на стройке моста. — Тут недавно открыли барбершоп в столичном стиле, где стригут за полторы тысячи рублей. Огромные деньги для Керчи. И что вы думаете? Запись на месяц вперёд!»
Этим спросом воспользовались супруги Елена Плотникова и Дмитрий Ступников. Они создали на полуострове небольшую семейную бизнес-империю: три кафе, женский фитнес-клуб, летний танцевальный лагерь и магазин. В Керчи они стали законодателями ресторанной моды, а также популяризовали фитнес среди женщин.
«Фраза «Вот был бы мост!», мне кажется, звучала в каждой семье нашего города, — рассказывает Елена Плотникова. — Это то событие, которое перевернёт нашу жизнь и изменит её раз и навсегда. Мне кажется, это будет просто взрыв какой-то, рывок! Главное — успеть вскочить в этот поезд и воспользоваться этим моментом».
Медовый месяц в Крыму
Наталья и Валерий Дротенко — пчеловоды из Краснодарского края, которые уже много лет собирают мёд со своих пасек и периодически выезжают к коллегам обмениваться опытом.
До этого пасека супругов кочевала по Таманскому полуострову, сейчас же она прошла техосмотр и готова к поездке на полуостров. В Керчи у Натальи и Валерия живут родственники, а в Симферополе учится их дочь.
«Мы постоянно ездим смотреть на мост, — рассказывает Валерий Дротенко. — Едем на охоту, проезжаем эти места. Быстро всё делается, на глазах. Мост, конечно, ждало не только наше поколение. Наши родители ждали мост, когда ещё при Советском Союзе мечтали строить. Из-за погоды-то паром может не ходить, а как мост достроят, то будет хорошо».
Мост соединится с «Тавридой»
Параллельно с мостом на полуострове реализовывается другой амбициозный проект — строительство автотрассы «Таврида». Это четырёхполосная дорога первой технической категории общей протяжённостью 250,7 км. Трасса пройдёт по территории Крыма с востока на запад в обход Феодосии, Белогорска, Симферополя, Бахчисарая, что позволит сохранить экологию и значительно сократить время в пути.
В отличие от моста, за возведением которого наблюдают в основном жители прибрежных районов пролива, за строительством «Тавриды» может следить почти половина полуострова.
Однако по срокам строительство «Тавриды» сильно отстаёт от Крымского моста, поскольку началось лишь в феврале 2017 года. В настоящее время общая готовность объекта составляет 26%, а движение по всей трассе в четырёхполосном исполнении до Севастополя откроется в декабре 2020 года.
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