«Это событие перевернёт нашу жизнь»: чего ждут крымчане от открытия моста через Керченский пролив

В Министерстве транспорта РФ сообщили, что автомобильное движение по Крымскому мосту будет запущено уже в мае этого года. За грандиозным строительством наблюдает вся страна, однако наибольший интерес к нему проявляют, конечно же, жители полуострова. Что говорят о мосте крымчане и какие надежды они возлагают на него — в материале RT.

14 марта на площадках недостроенного Крымского моста царила ещё большая суматоха, чем обычно. В этот день в ожидании приезда Владимира Путина рабочие спешно заделывали стыки между плитами моста, чтобы кортеж не оставил на неровностях подвеску. Всё получилось: вереница машин благополучно привезла президента на объект, который он осмотрел и, судя по всему, остался доволен. Владимир Путин выразил надежду на то, что ввести мост в эксплуатацию удастся уже этим летом. Спустя несколько дней Минтранс заявил, что автомобильную часть сооружения действительно откроют для движения уже в мае.

Стройка века

Гул молотов, забивающих сваи, далеко разносится над Керченским проливом. Строительство ведётся в три смены, круглые сутки, поэтому шум не стихает никогда.

Одна из лучших точек, с которых можно посмотреть на мост, находится на холме близ Керченской крепости, где в 2014 году установили пятиметровый золочёный поклонный крест.

Оттуда открывается зрелище почти сюрреалистическое, особенно если наблюдал эти пейзажи до начала строительства. Мост огромен и гигантской железобетонной змеёй ускользает вдаль, куда-то далеко за линию горизонта.

Строители Крымского моста любят рассказывать о своём объекте, называя его уникальным по многим показателям. Например, подчёркивают, что мост «растёт» не от берега к берегу, а из земли или воды вверх одновременно по всей длине.

А тот самый звук забиваемых свай не прекращается из-за того, что всего их надо забить свыше семи тысяч.

В основном, рассказывают строители, это трубчатые сваи диаметром почти 1,5 м. Их длина варьируется в зависимости от сложности грунта. На самых трудных участках такие сваи погружают на глубину до 105 метров — это высота 35-этажного здания.

А чтобы установить два самых больших арочных пролёта моста рабочие провели уникальную морскую операцию: у них было всего 72 часа погодного окна, чтобы смонтировать две арки общим весом более 10 тыс. тонн и протяжённостью пролёта свыше 227 метров — как два футбольных поля.

Великий мост — великие ожидания

Керчь — не очень богатый город, в нём почти нет новостроек, а дороги хоть и стали лучше со времён присоединения к России, однако по-прежнему оставляют желать лучшего.

РИА Новости

© Алексей Куденко

Но удивительным образом жизнь в городе бьёт ключом, а местные жители демонстрируют огромный спрос на хороший сервис и услуги, даже несмотря на подчас непомерно высокие цены.

«Вы не смотрите, что тут небогато, — усмехается местный житель Сергей, который переехал два года назад из Москвы работать на стройке моста. — Тут недавно открыли барбершоп в столичном стиле, где стригут за полторы тысячи рублей. Огромные деньги для Керчи. И что вы думаете? Запись на месяц вперёд!»

Этим спросом воспользовались супруги Елена Плотникова и Дмитрий Ступников. Они создали на полуострове небольшую семейную бизнес-империю: три кафе, женский фитнес-клуб, летний танцевальный лагерь и магазин. В Керчи они стали законодателями ресторанной моды, а также популяризовали фитнес среди женщин.

Теперь супруги ждут, когда будет достроен мост, поскольку верят, что это придаст импульс развитию бизнеса на всём полуострове.

«Фраза «Вот был бы мост!», мне кажется, звучала в каждой семье нашего города, — рассказывает Елена Плотникова. — Это то событие, которое перевернёт нашу жизнь и изменит её раз и навсегда. Мне кажется, это будет просто взрыв какой-то, рывок! Главное — успеть вскочить в этот поезд и воспользоваться этим моментом».

Медовый месяц в Крыму

Наталья и Валерий Дротенко — пчеловоды из Краснодарского края, которые уже много лет собирают мёд со своих пасек и периодически выезжают к коллегам обмениваться опытом.

Для этого у них есть целая пасека на колёсах, на которой они мечтают по Крымскому мосту переправиться через пролив и собирать мёд на крымских лугах и полях, славящихся своим разнотравьем.

До этого пасека супругов кочевала по Таманскому полуострову, сейчас же она прошла техосмотр и готова к поездке на полуостров. В Керчи у Натальи и Валерия живут родственники, а в Симферополе учится их дочь.

«Мы постоянно ездим смотреть на мост, — рассказывает Валерий Дротенко. — Едем на охоту, проезжаем эти места. Быстро всё делается, на глазах. Мост, конечно, ждало не только наше поколение. Наши родители ждали мост, когда ещё при Советском Союзе мечтали строить. Из-за погоды-то паром может не ходить, а как мост достроят, то будет хорошо».

Мост соединится с «Тавридой»

Параллельно с мостом на полуострове реализовывается другой амбициозный проект — строительство автотрассы «Таврида». Это четырёхполосная дорога первой технической категории общей протяжённостью 250,7 км. Трасса пройдёт по территории Крыма с востока на запад в обход Феодосии, Белогорска, Симферополя, Бахчисарая, что позволит сохранить экологию и значительно сократить время в пути.

В отличие от моста, за возведением которого наблюдают в основном жители прибрежных районов пролива, за строительством «Тавриды» может следить почти половина полуострова.

Гигантские отвалы песка, земли и гравия бесконечной вереницей тянутся вдоль нынешней старой трассы между Севастополем и Керчью.

Однако по срокам строительство «Тавриды» сильно отстаёт от Крымского моста, поскольку началось лишь в феврале 2017 года. В настоящее время общая готовность объекта составляет 26%, а движение по всей трассе в четырёхполосном исполнении до Севастополя откроется в декабре 2020 года.