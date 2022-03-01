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Это шедевр: В погибшие "герои Украины" записали живого актёра из Сербии

01 марта 2022, 20:15  •  311 • Политика
Украинский солдат, который "взорвал мост в Харькове, пожертвовав собой", оказался вполне себе живым сербским актёром. "Это шедевр", - смеются в Сети.
История об украинском солдате по имени Олексий Степаненко, который якобы взорвал мост в Харькове, пожертвовав собой, оказалась фейком. За "геройски погибшего" военного выдали сербского актёра.
В Сети появилось сообщение, что некий украинский солдат пожертвовал собой, чтобы взорвать мост в Харькове и задержать продвижение военных России. Но стоило копнуть историю чуть глубже, как оказалось, что "украинского героя" изобразил сербский актер Ненад Оканович. Он жив и никакого отношения к Украине он не имеет.
Это шедевр,
- смеётся Telegram-канал "Сербский вестник".
Напомним, ранее Украина два дня заявляла о 13 погибших украинских военных, защищавших остров Змеиный. А потом Киев был вынужден признать, что солдат было больше 80 и все они сдались в плен, поэтому живы и здоровы.

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