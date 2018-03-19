"Это сделали русские"

В левом верхнем углу гигантского экрана в избирательном штабе Путина постепенно росла цифра обработанных бюллетеней, а справа под портретом президента так же понемногу увеличивались проценты поданых за него голосов. И без того огромные начальные 72% сменили сначала 73, потом 74, а потом и 75%. Стоявший рядом коллега из иностранного издания недоуменно качал головой: как такое могло случиться? Откуда такие гигантские цифры?!

У коллег вообще в последнее время представления о мире расходятся с реальностью: они не угадали почти ничего - от Брекзита до Трампа, поэтому и три четверти голосов за Путина им осознать было нелегко.

То, что с этими выборами что-то не так, было ясно уже с утра воскресенья, когда соцсети заполнили фотографии очередей на избирательных участках, как за границей, так и в России. Обычно, чтобы заманить народ на выборы, там хороводы с медведями водят и яйца по 20 рублей продают. А тут очередь... И ведь не скажешь про согнанных бюджетников под дулами автоматов. Кто в Милане или Ташкенте кого мог сгонять к урнам? Какие бюджетники пришли голосовать на Пхукете?

Но как такое могло случиться, что произошло? Откуда такая явка и такие проценты?

А произошла очень простая вещь. Пожалуй, впервые в истории страны воля народа получила шанс на четкое изъявление в виде выборов. Не мифическое "платформа этого кандидата оказалась наиболее близка большинству социальных групп", а самое что ни на есть конкретное выражение.

И все накопившееся в последние годы выплеснулось вдруг наружу.

Безостановочное шельмование России Западом, непонятные новые санкции по любому поводу, превращение Украины в черную дыру, бесконечная волынка про русское вмешательство в выборы в США, маразматические русские хакеры, сборная на Олимпиаде без флага и гимна, выдуманные химатаки в Сирии, покушения на чемпионат мира по футболу, идиотские обвинения по делу Скрипаля...

Что вы к нам докопались, чего вам всем неймется-то?

Чем на все это мог ответить русский мужик, слушая перед телевизором очередного Бориса Джонсона? Ничем кроме крепкого слова. И он терпел, когда высылали дипломатов, когда спортсмены ехали в Пхенчхан с заклеенным триколором вместо бойкота, когда Тереза Мэй говорила в парламенте невообразимое про его страну, а все вокруг поддакивали...

Но в воскресенье он нашел свой ответ.

- Раз вы больше всего боитесь Путина, то вот вам Путин. Еще на шесть лет. Путин с таким мандатом, что протрясет.

Колоссальный запрос на ответ на накопившиеся обиды вылился в эти 76%, с высоты которых Путин теперь может делать все, что считает нужным. И это будет воля народа.

Потому что нельзя постоянно закручивать пружину, повторяя "это сделали русские", "русские должны понести ответственность", "русские агрессивны, и мы их остановим".

В воскресенье пружина распрямилась.

- Вот вам! - сказал русский мужик, и слово "вот" тут можно заменить на эпитет любой степени эмоциональности.

Вот это, действительно, сделали русские.

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