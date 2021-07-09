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Это самый крутой ляп президента: Байден пытался оправдать США, но...

09 июля 2021, 09:55  •  321 • Политика
Политик и ранее был известен своими речевыми "накладками".
Выступая перед журналистами, президент США Джо Байден неожиданно забыл причины введения американских войск в Афганистан, пытаясь оправдать их 20-летнее присутствие там.
"Мы были там по двум причинам… Отправить Бен Ладена к адским вратам", - сказал он, выдержав небольшую паузу.
Он и раньше был известен "ляпами". Во время президентства, выступая по поводу ковида, он заявил, что от него умрёт в США 200 млн человек. (Всё население этой страны - это 328 млн.)
Был случай, когда он перепутал имена сестры и жены, а однажды забыл имя Дональда Трампа, назвав его Джорджем.
После того как он сделал прививку, его речь удивила многих, но он не обратил внимание на свою оговорку.
"Я сделал прививку публично, чтобы пробудить в общественности доверие к вакцине. Избранный президент Харрис сделала её сегодня по той же причине", - сказал он, имея в виду вице-президента.

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