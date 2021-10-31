Это садизм: китайцы призвали флот США к ответу за загадочную катастрофу • 245 • Аналитика © AP Photo / Andy Wong Для тех, кто думает, что в Китае нет юмора: он есть, но очень своеобразный и черный. В порядке проявления такового одно китайское издание, англоязычное Global Times, начало сбор подписей под призывом к военному ведомству США объяснить, что произошло с подводной лодкой "Коннектикут" в Южно-Китайском море 2 октября. Не так важно, сколько подписей будет собрано (счет уже пошел на сотни тысяч). В любом случае Global Times имеет неплохую аудиторию в США, но также и в лежащих к югу от Китая странах Юго-Восточной Азии. И достаточно того, что вот эти вторые читатели пусть подпись и не поставят, но призыв журналистов прочитают и посмеются. Ведь сюжет их, живущих на берегах Южно-Китайского моря, очень даже касается. Все, что мы знаем про ту историю, — это строки мрачного информационного сообщения ВМФ США от 7 октября о том, что находившаяся в подводном положении субмарина 2 октября столкнулась с "неизвестным объектом", в результате чего получила повреждения, ранены десять моряков. И больше ничего. Однако, не выждав и месяца, Пекин требует: где хоть какая-то информация о том, что это был за объект, почему с ним столкнулись и что там делала подлодка? Знаете, что это такое: это яркий случай пропагандистского садизма. Пекинская пропаганда страдает множеством болезней, включая звериную серьезность и мрачность, но тут случай особый. Дело в том, что множество военных экспертов предполагало, что неизвестным объектом могло быть подводное сооружение, которое установили там китайцы для слежки за теми самыми субмаринами. Но тогда так и скажите, а главное — докажите. Ну или тут странная штука, когда современный боевой корабль не способен различить какую-нибудь скалу или мель. В обоих случаях американское молчание выглядит позорно. Заметим, что текст призыва лишь мягко касается вопроса о том, чьи то были воды. Южно-Китайское море — такое место, где сходятся территориальные притязания сразу нескольких государств. Но, как ни крути, до американских берегов там очень далеко, и внутриазиатский спор идет о чем угодно — о принадлежности ископаемых на шельфе, очертаниях территориальных вод — только не о тихом подводном шпионаже, да еще и с возможными жертвами. Посмотрите, как звучит этот документ: "инцидент открыл интенсивную и тайную военную деятельность США, не вписывающуюся в принцип свободы мореплавания в регионе, что может серьезно отразиться на безопасности навигации, рыболовстве, окружающей среде, не говоря о попрании суверенитета в Южно-Китайском море". Безопасность навигации до сего дня была главным, если не единственным американским тезисом в оправдание активности флота в этих краях, далеких от берегов США. И тезис этот предполагал, что данной безопасности угрожает — точнее, может в какой-то момент взять и погрозить — исключительно Китай, а США в этом море нужны только для того, чтобы китайскому флоту жизнь не казалась медом. То есть Америка защищает прочую Азию от Китая. И тут оказывается, что в любой момент в этом море где угодно, в том числе в чувствительных районах, под водой мало того что шарятся американские субмарины, возможно, кто знает, — с ядерным оружием в шахтах (а то, что силовая установка у этого корабля ядерная, не секрет). Но они еще и тычутся под водой обо что-то им до сих пор непонятное, что может создать какой угодно инцидент или заражение вод. И главное, не желают даже приблизительно сказать, что это было. Это разгильдяйство или прямая угроза? Насчет угрозы онлайн-петиция Global Times услужливо подсказывает: а ведь не первый случай. В феврале 2001 года подлодка "Гриневиль" потопила японский траулер, убив девять человек. В 2017-м "Фитцджеральд" столкнулся с контейнером, тоже японским, семь смертей. В том же году эсминец "Маккейн" ударился в танкер, перевозивший химические вещества, десять покойников. В 2018 году эсминец "Декатур" чуть не столкнулся с китайским эсминцем — уже в водах, которые Китай считает своими (жертв не было). Ну и финал документа таков: пусть ВМФ США ответит, в чем конкретно состояла миссия подлодки в Южно-Китайском море? С чем она столкнулась? Почему это произошло? Была ли утечка радиоактивных материалов, заразивших морскую фауну и флору? А если ответа не будет, добавляют китайские эксперты, то Китай и другие страны региона могут оказаться вынуждены построить систему раннего предупреждения для наблюдения за американскими военными кораблями в этих водах, чтобы они могли информировать американцев до того, как те вляпаются в очередной неизвестный объект. Это такая доброта и предупредительность, что хуже любой угрозы. Давайте скажем об очевидном: вряд ли кто-то в регионе сегодня такую систему всерьез будет строить. Пока что местные правительства без особого удовольствия соглашались на баланс потенциалов двух держав, чтобы те сдерживали друг друга в этом регионе. В конце концов, у Китая тоже есть подводные корабли, которые соседям не очень-то видны. Но факт есть факт: китайские подлодки не сильно склонны врезаться во что-то надводное или подводное — к ужасу соседей. А американцы этим занимаются регулярно. В любом случае перед нами не столько военная или дипломатическая акция, сколько чисто пропагандистская. Раньше китайская пропаганда, в том числе на высшем уровне, работала с другим тезисом: зачем вам, соседям, нужно морское противостояние двух ядерных держав в наших более-менее общих водах? Мы сами можем договориться о том, кому и как себя в этих водах вести. И следить за тем, кто и как эти договоренности выполняет. А теперь звучит тезис с виду куда менее серьезный: да ведь эти, с того берега океана, не отличают водной толщи от "объектов на дне", отмалчиваются, как дети, они в любой момент могут устроить тут катастрофу по глупости — военную, экологическую, какую угодно. Может быть, тезис и кажется менее серьезным, но четко воспроизводит мудрость совсем не азиатской нации — французов: ты можешь быть страшным и неприятным, главное — не быть смешным. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники







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