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Это русский город? — история со смелым барменом получила логичное продолжение
17 февраля 2021, 21:50 • 321 • Украина
В Днепропетровске бармена в кафе Coffein, которая не побоялась поставить на место украиномовную посетительницу, уволили.
«Пострадавшая» от заявления бармена, что Днепропетровск — это русский город, Анна Счасна-Гарус раздула скандал в соцсети и написала жалобу так называемому «мовному омбудсмену». Сегодня стало известно о логичном финале этой истории.
Собственница кофейни Ирина Прудка после огласки инцидента на сторону сотрудницы не встала и поспешила уволить девушку, заверив, что с этого момента будет подбирать персонал только со знанием украинского языка.
«Я не на стороне клиентки. Я считаю, что человек может говорить на русском. Возможно, нужно было начать разговор на украинском, но, если она его не знает, то зачем язык поносить и унижать нашу Украину.
Поэтому мы будем искать украиноязычных официантов и барист, и потом будем начинать свою работу», — оправдывается перед «свидомой» общественностью хозяйка заведения.
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