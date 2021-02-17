Это русский город! — бармен поставила на место украиномовную посетительницу

Новый скандал из-за отказа продавцов обслуживать на украинском языке разгорелся в Днепропетровске. Так, девушка-бариста одной из кофеен не просто отказалась говорить по-украински, но и заявила посетительнице, что «Днепр — это русский город».Об этом местная жительница Анна Счасная-Гарус сообщила у себя на странице в соцсети.Женщина рассказала, что зашла в небольшую кофейню купить кофе и пирожное, но бариста отказалась обслуживать ее на украинском языке.Кроме того, девушка-продавец добавила: «Днепр — это русский город, всегда был».Посетительницу возмутило поведение баристы, и о происшедшем она не только раздула скандал в соцсетях, но и обратилась к так называемому языковому омбудсмену.«В кафе Днепра спросила: “Есть к кофе ‘тистечко’ (пирожное по-русски. — прим РВ)?”. В ответ услышала: “Ничего не понимаю, что такое ‘тистечко’. Я буду лучше учить французский. Днепр русский город был всегда”. Ищу хозяйку этого кафе. Хочу ее спросить: “Чей город Днепр?!”», — написала Анна Счасная-Гарус, опубликовав соответствующее видео.Анна сообщила, что обратилась к языковому омбудсмену, выслав ему фото магазинных вывесок на русском языке в Днепропетровске.Она также надеется, что баристу, называющую Днепропетровск «русским городом» и отказывающуюся обслуживать клиентов на украинском языке, уволят.