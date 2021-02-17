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Это русский город! — бармен поставила на место украиномовную посетительницу

17 февраля 2021, 08:05  •  345 • Украина

Новый скандал из-за отказа продавцов обслуживать на украинском языке разгорелся в Днепропетровске. Так, девушка-бариста одной из кофеен не просто отказалась говорить по-украински, но и заявила посетительнице, что «Днепр — это русский город».

Об этом местная жительница Анна Счасная-Гарус сообщила у себя на странице в соцсети.

Женщина рассказала, что зашла в небольшую кофейню купить кофе и пирожное, но бариста отказалась обслуживать ее на украинском языке.

Кроме того, девушка-продавец добавила: «Днепр — это русский город, всегда был».

Посетительницу возмутило поведение баристы, и о происшедшем она не только раздула скандал в соцсетях, но и обратилась к так называемому языковому омбудсмену.

«В кафе Днепра спросила: “Есть к кофе ‘тистечко’ (пирожное по-русски. — прим РВ)?”. В ответ услышала: “Ничего не понимаю, что такое ‘тистечко’. Я буду лучше учить французский. Днепр русский город был всегда”. Ищу хозяйку этого кафе. Хочу ее спросить: “Чей город Днепр?!”», — написала Анна Счасная-Гарус, опубликовав соответствующее видео.

Анна сообщила, что обратилась к языковому омбудсмену, выслав ему фото магазинных вывесок на русском языке в Днепропетровске.

Она также надеется, что баристу, называющую Днепропетровск «русским городом» и отказывающуюся обслуживать клиентов на украинском языке, уволят.

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