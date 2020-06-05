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Это Россия: В совещании с Путиным приняли участие два медведя
05 июня 2020, 19:55 • 139 • Политика
Два медведя неожиданно приняли участие в видеосовещании с президентом России Владимиром Путиным.
В совещании с президентом России Владимиром Путиным приняли участие два незапланированных участника. Речь идёт о двух медведях, внезапно появившихся в одном из окон видеосвязи.
Инцидент произошёл во время онлайн-совещания главы государства, посвящённого экологической катастрофе в Красноярском крае. Среди экранов с участниками совещания затесался экран с двумя косолапыми. Активного участия в обсуждении они не приняли, предпочтя щипать траву на солнышке.
Напомним, что совещание было созвано из-за разлива нефтепродуктов в Норильске. Инцидент произошёл ещё в пятницу, 29 мая, однако активная реакция на него произошла лишь на этой неделе.
Фото: скриншот Telegram-канала "ВЫ СЛУШАЛИ МАЯК".
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