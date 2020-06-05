Это Россия: В совещании с Путиным приняли участие два медведя

В совещании с президентом России Владимиром Путиным приняли участие два незапланированных участника. Речь идёт о двух медведях, внезапно появившихся в одном из окон видеосвязи.

Инцидент произошёл во время онлайн-совещания главы государства, посвящённого экологической катастрофе в Красноярском крае. Среди экранов с участниками совещания затесался экран с двумя косолапыми. Активного участия в обсуждении они не приняли, предпочтя щипать траву на солнышке.

"Неожиданные участники совещания с президентом. На связи с Путиным медведи", - комментирует курьёзное происшествие Telegram-канал "ВЫ СЛУШАЛИ МАЯК".

Напомним, что совещание было созвано из-за разлива нефтепродуктов в Норильске. Инцидент произошёл ещё в пятницу, 29 мая, однако активная реакция на него произошла лишь на этой неделе.

Фото: скриншот Telegram-канала "ВЫ СЛУШАЛИ МАЯК".