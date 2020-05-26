Это "героям", "атакировавшим" какие-то тыловые склады, - слава? • 49 • Украина

Ни массовые убийства, ни террор и репрессии не сломили волю населения Украины к сопротивлению. Так было ровно 79 лет назад... Сегодня к большому сожалению, народ на Украине совсем изменился... Теперь он не в состоянии защитить даже свои семьи, объединиться и уничтожить ту кучку украинских наци, которые диктуют жизнь целой стране...



Летом 1941 г. на Украине началась всенародная борьба с немецко-фашистскими оккупантами. Было создано 650 истребительных батальонов, в которых насчитывалось свыше 150 тыс. бойцов. В народное ополчение вступило около 1,3 млн чел.



Повсеместно создавались подпольные организации и группы, партизанские отряды для борьбы с врагом. На Сумщине действовали партизанские соединения С.А. Ковпака, А.Н. Сабурова, на Черниговщине – Н.Н. Попудренко и А.Ф. Федорова и др. Партизанское движение носило поистине всенародный и многонациональный характер. В соединении А.Ф. Фёдорова воевали представители 38 национальностей СССР, в соединении С.А. Ковпака – 32, у А.Н. Сабурова – 27 национальностей и т.д.



На оккупированной территории только Киевской области вели самоотверженную борьбу с захватчиками более 33 тыс. советских патриотов, в их числе – 17 тыс. украинцев, 15 тыс. русских и 1500 представителей других национальностей.



И вот, что самое интересное, и мы все это знаем прекрасно, что среди этих героев, не было ни единого бандеровского "партизана", рассказывающего сегодня басни про борьбу против советской власти и немецко-фашистских захватчиков...



30 мая 1942 г. был создан Украинский штаб партизанского движения во главе с Т.А. Строкачем. С мая 1942 г. до конца 1944 г. штабом было подготовлено и заброшено в тыл врага 4374 партизанских командиров, политработников, военных специалистов и инструкторов. За время войны в партизанском движении и подпольной борьбе участвовало свыше 600 тыс. чел. (500 тыс. партизан, 100 тыс. подпольщиков). Действовало 883 партизанских отряда, свыше 1700 диверсионных и разведывательных групп.



Как утверждают украинские современные лже - историки, пытаясь обелить тех, кто являлся в годы Великой отечественной войны пособниками немецких нацистов, бандеровцы воевали против и Советской власти и нацистов. Сегодня этими лже-историками, во главе с институтом нацпамяти Украины, созданы сотни "исторических" работ. Этими лже-трудами заполнены головы современной молодежи. Однако исторические факты говорят совсем о другом.



Украинский историк Александр Гогун пытается развенчать партизанское движение на Украине во время Великой Отечественной войны, доказывая, что оно было одним из проявлений воюющего сталинизма. Получается пародия на науку...



Его произведение "Сталинские коммандос. Украинские партизанские формирования, 1941—1944"...



Чтение книги всегда начинается с просмотра ее содержания. И когда уже в нем вы видите разделы: "Разбой", "Пьянство", "Разврат", которые должны охарактеризовать состояние дисциплины в партизанских отрядах. Когда автор уже в самом начале книги, характеризуя соотношение сил в начале войны, пишет о сравнительно небольшом и плохо вооруженном Вермахте. Когда уже по ходу чтения узнаешь, что руководители партизанских отрядов и подпольщиков — сплошь представители "ожиревшей" номенклатуры или НКВД, одно название которого должно, видимо, вызвать у читателя чувство если не брезгливости, то неприятия. И, наконец, когда уже в последнем абзаце читаешь, что партизаны — одно из проявлений воюющего сталинизма, то понимаешь, что для автора эта война, что называется, не его. Что у него нет чувства эмоциональной сопричастности с людьми, которые в чрезвычайных условиях и с величайшей самоотверженностью сражались, в конце концов, за свободу, в том числе и будущей самостийной Украины, и победили. А украинскому историку следовало бы помнить, что Украина в ее современных границах, столь чаемых поколениями украинских националистов, тоже результат победы в 1945 году.



Один из главных упреков Александра Гогуна в адрес партизанского движения — жестокость, даже бандитизм, и моральное разложение. Но, во-первых, основной объем свидетельств об этом, подобранных автором, — это документы нацистов и украинских националистов, в объективности которых приходится сильно сомневаться. Во-вторых, при той массовости, которая отличала партизанское движение на Украине, в него не могли не попасть люди самых разных нравственных достоинств. Характер войны определяется не поведением отдельных военнослужащих, а ее целями. В-третьих, война действительно приняла столь чудовищно ожесточенный характер, что о милосердии в ней трудно было говорить. После случившихся уже в первые дни и месяцы массовых погромов и расстрелов сотен тысяч мирных жителей, в которых принимали участие не только немцы, но и сторонники ОУН и других украинских националистических организаций, о каком уважении к противнику, о каких правилах ведения войны, к которым апеллирует Гогун, можно было говорить? После Бабьего Яра и сотен других яров, какого противника надо было уважать?



Сегодня на Украине никого не удивишь тем, как по улицам Львова и других городов Галичины и Киева маршируют участники "освободительной борьбы" в бандеровской униформе под красно-чёрным фашистским стягом, как чеканят шаг бравые молодые люди с факелами и с хищным блеском в глазах – с оружием и без, как горят кострища из книг на площадях, рушаться под улюлюканье толпы памятники прошедшей эпохи, а на общественных собраниях и даже просто – в обыденные дни – те же боевики с каким-то ненормально-болезненным азартом издеваются над стариками – ветеранами Великой Отечественной войны, и над теми, кто имел неосторожность сказать что-либо не на "ридной мове", а – по-русски…



После "оранжевой революции" в Киеве, украинские националисты впервые пришли к власти и президент Ющенко поднял вопрос о необходимости приравнять бандеровцев к ветеранам Великой Отечественной. И ладно бы это происходило лишь во Львове, где Бандера и его сподвижники давно почитаются как идолы, но бандеровцы стали поднимать голову даже в Крыму, где их никогда не было и в помине.



Столкновение ветеранов Советской армии с бандеровцами сопровождалось повышенным интересом СМИ, и советского полковника Сергея Никулина, возглавлявшего тогда крымскую организацию Союза советских офицеров, кто-то из журналистов спросил: что же вы обижаете сторонников Бандеры, они ведь тоже воевали против фашизма?!



В 2007 году полковник Никулин отправил первое письмо фрау Меркель с просьбой поручить немецким архивным учреждениям пролить свет на роль бандеровцев в победе над фашизмом.



"Убедительно просим Вас дать поручение соответствующим архивным учреждениям Германии найти и представить нам подтвержденные исторические данные о количестве человеческих и технических потерь гитлеровской армии от бандеровских и ОУН-УПА формирований (от советских партизан потери гитлеровцев не считать, эти данные у нас имеются), а также потерь от так называемых лесных братьев в Эстонии, Латвии и Литве", - говорилось в обращении.



Канцелярия Меркель передала запрос дипломатам с поручением разобраться. Те в свою очередь присвоили письму Никулина входящий номер 205-SE Nikulin и предложили обратиться в Военно-историческое научно-исследовательское управление в Потсдаме.



Следующее письмо полковника было уже в Потсдам. Спустя три месяца оттуда ответили: "К сожалению, не нашли никаких сообщений о потерях вермахта из-за национально-украинских организаций Бандеры и от ОУН-УПА". Это у пунктуальных-то и точных немцев! Но, возможно, предположили немецкие исследователи, у них неполные данные, и посоветовали обраться в Институт современной истории в Мюнхене, Центр изучения холокоста и геноцида в Амстердаме, а также в Немецкую службу нотификации погибших служащих вермахта в Берлине. Экс-глава СБУ: закон о продаже земли лишит Киев Закарпатья, Буковины и Черниговщины



Ответ отовсюду был примерно одинаков: "В нашем институте не имеется материалов о потерях вермахта, нанесенных ему подпольными группами УПА в Западной Украине". Единственным исключением, свидетельствующим хоть о какой-то причастности УПА к боевым контактам с гитлеровцами, оказалась одна строчка ответа из Института современной истории в Мюнхене.



- Приблизительно летом 1943 года войска УПА начинали атакировать (орфография оригинала сохранена) тыловые учреждения вермахта, взяли немецкие пленные и убили несколько солдат, хотя в большинстве случаев немецких пленных отпустили, - говорилось в ответе из Мюнхена.



И это все?! Это и есть те самые "защитники Отечества", которыми гордится сегодняшняя Украина? Те, которых во Львове уже приравняли к ветеранам Великой Отечественной, а теперь хотят возвести в ранг нравственного идеала для молодежи всей Украины, пример для подражания и воспитания новых поколений? Это "героям", "атакировавшим" какие-то тыловые склады, - слава?

Ни массовые убийства, ни террор и репрессии не сломили волю населения Украины к сопротивлению. Так было ровно 79 лет назад... Сегодня к большому сожалению, народ на Украине совсем изменился... Теперь он не в состоянии защитить даже свои семьи, объединиться и уничтожить ту кучку украинских наци, которые диктуют жизнь целой стране...Летом 1941 г. на Украине началась всенародная борьба с немецко-фашистскими оккупантами. Было создано 650 истребительных батальонов, в которых насчитывалось свыше 150 тыс. бойцов. В народное ополчение вступило около 1,3 млн чел.Повсеместно создавались подпольные организации и группы, партизанские отряды для борьбы с врагом. На Сумщине действовали партизанские соединения С.А. Ковпака, А.Н. Сабурова, на Черниговщине – Н.Н. Попудренко и А.Ф. Федорова и др. Партизанское движение носило поистине всенародный и многонациональный характер. В соединении А.Ф. Фёдорова воевали представители 38 национальностей СССР, в соединении С.А. Ковпака – 32, у А.Н. Сабурова – 27 национальностей и т.д.На оккупированной территории только Киевской области вели самоотверженную борьбу с захватчиками более 33 тыс. советских патриотов, в их числе – 17 тыс. украинцев, 15 тыс. русских и 1500 представителей других национальностей.И вот, что самое интересное, и мы все это знаем прекрасно, что среди этих героев, не было ни единого бандеровского "партизана", рассказывающего сегодня басни про борьбу против советской власти и немецко-фашистских захватчиков...30 мая 1942 г. был создан Украинский штаб партизанского движения во главе с Т.А. Строкачем. С мая 1942 г. до конца 1944 г. штабом было подготовлено и заброшено в тыл врага 4374 партизанских командиров, политработников, военных специалистов и инструкторов. За время войны в партизанском движении и подпольной борьбе участвовало свыше 600 тыс. чел. (500 тыс. партизан, 100 тыс. подпольщиков). Действовало 883 партизанских отряда, свыше 1700 диверсионных и разведывательных групп.Как утверждают украинские современные лже - историки, пытаясь обелить тех, кто являлся в годы Великой отечественной войны пособниками немецких нацистов, бандеровцы воевали против и Советской власти и нацистов. Сегодня этими лже-историками, во главе с институтом нацпамяти Украины, созданы сотни "исторических" работ. Этими лже-трудами заполнены головы современной молодежи. Однако исторические факты говорят совсем о другом.Украинский историк Александр Гогун пытается развенчать партизанское движение на Украине во время Великой Отечественной войны, доказывая, что оно было одним из проявлений воюющего сталинизма. Получается пародия на науку...Его произведение "Сталинские коммандос. Украинские партизанские формирования, 1941—1944"...Чтение книги всегда начинается с просмотра ее содержания. И когда уже в нем вы видите разделы: "Разбой", "Пьянство", "Разврат", которые должны охарактеризовать состояние дисциплины в партизанских отрядах. Когда автор уже в самом начале книги, характеризуя соотношение сил в начале войны, пишет о сравнительно небольшом и плохо вооруженном Вермахте. Когда уже по ходу чтения узнаешь, что руководители партизанских отрядов и подпольщиков — сплошь представители "ожиревшей" номенклатуры или НКВД, одно название которого должно, видимо, вызвать у читателя чувство если не брезгливости, то неприятия. И, наконец, когда уже в последнем абзаце читаешь, что партизаны — одно из проявлений воюющего сталинизма, то понимаешь, что для автора эта война, что называется, не его. Что у него нет чувства эмоциональной сопричастности с людьми, которые в чрезвычайных условиях и с величайшей самоотверженностью сражались, в конце концов, за свободу, в том числе и будущей самостийной Украины, и победили. А украинскому историку следовало бы помнить, что Украина в ее современных границах, столь чаемых поколениями украинских националистов, тоже результат победы в 1945 году.Один из главных упреков Александра Гогуна в адрес партизанского движения — жестокость, даже бандитизм, и моральное разложение. Но, во-первых, основной объем свидетельств об этом, подобранных автором, — это документы нацистов и украинских националистов, в объективности которых приходится сильно сомневаться. Во-вторых, при той массовости, которая отличала партизанское движение на Украине, в него не могли не попасть люди самых разных нравственных достоинств. Характер войны определяется не поведением отдельных военнослужащих, а ее целями. В-третьих, война действительно приняла столь чудовищно ожесточенный характер, что о милосердии в ней трудно было говорить. После случившихся уже в первые дни и месяцы массовых погромов и расстрелов сотен тысяч мирных жителей, в которых принимали участие не только немцы, но и сторонники ОУН и других украинских националистических организаций, о каком уважении к противнику, о каких правилах ведения войны, к которым апеллирует Гогун, можно было говорить? После Бабьего Яра и сотен других яров, какого противника надо было уважать?Сегодня на Украине никого не удивишь тем, как по улицам Львова и других городов Галичины и Киева маршируют участники "освободительной борьбы" в бандеровской униформе под красно-чёрным фашистским стягом, как чеканят шаг бравые молодые люди с факелами и с хищным блеском в глазах – с оружием и без, как горят кострища из книг на площадях, рушаться под улюлюканье толпы памятники прошедшей эпохи, а на общественных собраниях и даже просто – в обыденные дни – те же боевики с каким-то ненормально-болезненным азартом издеваются над стариками – ветеранами Великой Отечественной войны, и над теми, кто имел неосторожность сказать что-либо не на "ридной мове", а – по-русски…После "оранжевой революции" в Киеве, украинские националисты впервые пришли к власти и президент Ющенко поднял вопрос о необходимости приравнять бандеровцев к ветеранам Великой Отечественной. И ладно бы это происходило лишь во Львове, где Бандера и его сподвижники давно почитаются как идолы, но бандеровцы стали поднимать голову даже в Крыму, где их никогда не было и в помине.Столкновение ветеранов Советской армии с бандеровцами сопровождалось повышенным интересом СМИ, и советского полковника Сергея Никулина, возглавлявшего тогда крымскую организацию Союза советских офицеров, кто-то из журналистов спросил: что же вы обижаете сторонников Бандеры, они ведь тоже воевали против фашизма?!В 2007 году полковник Никулин отправил первое письмо фрау Меркель с просьбой поручить немецким архивным учреждениям пролить свет на роль бандеровцев в победе над фашизмом."Убедительно просим Вас дать поручение соответствующим архивным учреждениям Германии найти и представить нам подтвержденные исторические данные о количестве человеческих и технических потерь гитлеровской армии от бандеровских и ОУН-УПА формирований (от советских партизан потери гитлеровцев не считать, эти данные у нас имеются), а также потерь от так называемых лесных братьев в Эстонии, Латвии и Литве", - говорилось в обращении.Канцелярия Меркель передала запрос дипломатам с поручением разобраться. Те в свою очередь присвоили письму Никулина входящий номер 205-SE Nikulin и предложили обратиться в Военно-историческое научно-исследовательское управление в Потсдаме.Следующее письмо полковника было уже в Потсдам. Спустя три месяца оттуда ответили: "К сожалению, не нашли никаких сообщений о потерях вермахта из-за национально-украинских организаций Бандеры и от ОУН-УПА". Это у пунктуальных-то и точных немцев! Но, возможно, предположили немецкие исследователи, у них неполные данные, и посоветовали обраться в Институт современной истории в Мюнхене, Центр изучения холокоста и геноцида в Амстердаме, а также в Немецкую службу нотификации погибших служащих вермахта в Берлине.Ответ отовсюду был примерно одинаков: "В нашем институте не имеется материалов о потерях вермахта, нанесенных ему подпольными группами УПА в Западной Украине". Единственным исключением, свидетельствующим хоть о какой-то причастности УПА к боевым контактам с гитлеровцами, оказалась одна строчка ответа из Института современной истории в Мюнхене.- Приблизительно летом 1943 года войска УПА начинали атакировать (орфография оригинала сохранена) тыловые учреждения вермахта, взяли немецкие пленные и убили несколько солдат, хотя в большинстве случаев немецких пленных отпустили, - говорилось в ответе из Мюнхена.И это все?! Это и есть те самые "защитники Отечества", которыми гордится сегодняшняя Украина? Те, которых во Львове уже приравняли к ветеранам Великой Отечественной, а теперь хотят возвести в ранг нравственного идеала для молодежи всей Украины, пример для подражания и воспитания новых поколений? Это "героям", "атакировавшим" какие-то тыловые склады, - слава? Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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