«Это Путин виноват»: В Польше выяснили, почему Германия не платит репарации

Автор:

Курганов Дмитрий

Нашли виноватых

Выступая в эфире национального телевидения, министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что именно Россия виновата в неполучении страной репараций со стороны Германии за ущерб, который был нанесён за годы Второй мировой войны. По его мнению, Польша находилась «под господством России», и решение об отказе от компенсаций не было суверенным решением страны.

М. Блащак. Фото: www.globallookpress.com

Соглашение, по которому Польша отказалась от получения репараций со стороны Германии, было заключено в 1953 году. В ходе Потсдамской конференции в июле-августе 1945 года было решено, что Польша будет получать репарации из доли Советского Союза, поступавшей из восточной зоны Германии. По упомянутому соглашению 1953 года взимание прекратилось с 1954 года.

Польские власти не считают данный документ легитимным, поскольку подписан он был якобы под давлением СССР. Так, президент страны Анджей Дуда в интервью Bild заявил, что вопрос репараций ещё не закрыт, а парламентская комиссия в ближайшее время должна представить доклад на эту тему. По его словам, получение выплат Польшей – это вопрос «ответственности и морали».

А. Дуда. Фото: www.globallookpress.com

В ФРГ с таким подходом, разумеется, не согласны, а потому ссылаются на упомянутое соглашение в качестве аргумента, что Берлин Варшаве ничего не должен. В конце июля эту позицию ещё раз обозначил глава МИД Германии Хайко Маас.

На траурных мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны о компенсациях говорил и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Он выступал на том самом мысе Вестерплатте, с атаки на который 1 сентября 1939 года и отсчитывают начало войны. По словам Моравецкого, Польша потратила на создание Центрального промышленного округа страны «в десятки раз меньше» средств, чем сумма понесённого ущерба из-за действий Германии. Он отметил, что необходимо помнить о случившемся, добиваться справедливости и требовать возмещение потерь.

М. Моравецкий. Фото: www.globallookpress.com

Реакция в России

Антироссийская и русофобская кампания, которые в Польше стали трендом последних лет, должны подпитываться новыми поводами. Или хорошо забытыми старыми. Являясь своеобразным рупором Запада, Польша винит Россию в своих бедах, а для пущей убедительности нагло переписывает историю.

Депутат Госдумы Сергей Железняк отметил, что поднятый польскими властями вопрос о репарациях несёт в себе, в первую очередь, политический подтекст. По словам парламентария, оживление данной темы вызвано внутриполитическими дискуссиями, желанием заработать как можно больше очков у электората и постоянным противопоставлением ФРГ на европейском политическом поле.

При этом Польша благополучно «забыла», что после войны ей были возвращены немаленькие территории, ранее принадлежавшие Германии. Это и Гданьск, Познань, часть Восточной Пруссии и другие земли. К тому же помощь, в том числе финансовая, от Советского Союза была, и без этой поддержки восстановление страны после разрушительных военных действий пошло бы совсем по-другому. Историк и политолог Владимир Корнилов подчеркнул, что если Россия в чём и «виновата», то как раз в том, что Польша эти земли получила. По его словам, они составляют почти половину современной территории страны.

Инфантилизм и «больное воображение»

В свою очередь, замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов назвал заявления польских властей «проявлением инфантилизма». По его словам, решение в 1953 году принималось Польшей на государственном уровне, и страна сама должна нести за это ответственность, а не перекладывать её на СССР, который якобы на нём настоял.

Если включить логику Польши, то России тогда надо вспомнить про Отечественную войну 1812 года и потребовать репарации с Франции. Такую мысль высказал первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. По словам сенатора, на требования польских политиков даже не нужно отвечать, поскольку их абсурдность очевидна.

В. Джабаров. Фото: www.globallookpress.com

Он отметил, что поляки ищут новые способы заработка, поскольку пролившийся на них после распада Варшавского договора «золотой дождь» кончился.

Упущенная выгода, которую они считают, – это плод больного воображения,

– цитирует Джабарова НСН.

Пользователи социальных сетей с сарказмом восприняли намерение Польши потребовать от Германии репарации спустя 80 лет после начала Второй мировой войны. Один из комментаторов в Twitter предположил, что Германия охотно вернёт свои земли в обмен на эти самые репарации.

Так пусть немецкие земли обменяют на репарации. Думаю, немцы не откажутся — Alla (@allavk2) September 2, 2019

Также высказывались предложения России в свою очередь потребовать от Польши плату за освобождение от фашистов.

Пора предъявить им счёт за освобождение от фашистов... Или заплатят или заткнутся. Оба варианта хороши,

– написал Леонид Смородин.

«Интересно, а поляки готовы выплатить репарации Чехословакии за аннексию Тешинской области в 1938 году?» – интересуется Дмитрий Беляев.

На днях глава ЛДПР Владимир Жириновский назвал Польшу главной виновницей начала Второй мировой войны, поскольку её лидер Юзеф Пилсудский был партнёром Адольфа Гитлера. В частности, в 1934 году был подписан Пакт Пилсудского – Гитлера.

В. Жириновский. Фото: www.globallookpress.com

По словам политика, Польша вместе с другими странами молча наблюдала за аннексией немцами Судетской области Чехословакии и аншлюса Австрии. Жириновский добавил, что Гитлер был вскормлен Европой, в том числе и Польшей, которая «аплодировала» ему наряду с другими странами. Об этом лидер либерал-демократов написал в своём Telegram-канале.

Чем Греция хуже

По мнению экспертов, даже у Греции больше оснований для того, чтобы требовать репарации от Германии. В частности, руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов указывает на то, что хотя Афины и получили 115 миллионов немецких марок, там считают сумму компенсации унизительно низкой. Тем более что Третий рейх практически ограбил Грецию, выбив из неё «принудительный заём», сумма которого в пересчёте на современные деньги оценивается не менее чем в 8 миллиардов евро. Позже этот долг был благополучно списан, однако греческие политики об этом не забывают. Особенно на фоне многолетних финансовых трудностей страны.

Разумеется, в Германии никому платить не собираются. Уступишь одной стране – сразу же потянутся другие. Прецедент такого рода Берлину не нужен. Власти безоговорочно признают моральную ответственность за преступления фашизма, но не более. Два года назад, накануне 78-й годовщины начала Второй мировой войны экспертная комиссия бундестага вынесла решение: у Польши больше нет правовых оснований на репарации.