Это просто трепотня: Лавров "отбрил" западных политиков и их пустые обвинения

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Глава МИД России сделал ряд важных заявлений в ходе Мюнхенской конференции, в том числе он призвал строить новую систему международных отношений.

Сергей Лавров, глава российского Министерства иностранных дел, охарактеризовал обвинения западных политиков и дипломатов в адрес России как "трепотню". Суть обвинений состоит в том, что Россия якобы оказала влияние на выборы президента США через интернет-пропаганду и хакерские атаки.

"Мы видим, как множатся обвинения, утверждения, заявления... Поэтому пока мы не увидим фактов, всё остальное будет трепотней, извините за не очень дипломатичное выражение", - сказал как отрезал глава МИД России в ходе своего выступления на конференции по вопросам безопасности в Мюнхене.

Более того, Лавров обратил внимание присутствующих на то, что прозвучавшие недавно заявления помощника главы Министерства внутренней безопасности США и вице-президента Майкла Пенса прямо опровергают обвинения в каком-либо влиянии на американские выборы.

Глава российского МИДа высказал сожаление, что за последние годы золотая середина в отношениях с Евросоюзом так и не была найдена.

Он призвал руководство ЕС и США "перестать пытаться плыть против течения истории" и вместе строить новую систему международных отношений на основе взаимоуважения и равного диалога.