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Это просто трепотня: Лавров "отбрил" западных политиков и их пустые обвинения
17 февраля 2018, 23:39 • 223 • Политика
Глава МИД России сделал ряд важных заявлений в ходе Мюнхенской конференции, в том числе он призвал строить новую систему международных отношений.
Сергей Лавров, глава российского Министерства иностранных дел, охарактеризовал обвинения западных политиков и дипломатов в адрес России как "трепотню". Суть обвинений состоит в том, что Россия якобы оказала влияние на выборы президента США через интернет-пропаганду и хакерские атаки.
Более того, Лавров обратил внимание присутствующих на то, что прозвучавшие недавно заявления помощника главы Министерства внутренней безопасности США и вице-президента Майкла Пенса прямо опровергают обвинения в каком-либо влиянии на американские выборы.
Глава российского МИДа высказал сожаление, что за последние годы золотая середина в отношениях с Евросоюзом так и не была найдена.
Он призвал руководство ЕС и США "перестать пытаться плыть против течения истории" и вместе строить новую систему международных отношений на основе взаимоуважения и равного диалога.
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