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«Это просто неприлично»: Россия ответила разведчику из США

30 мая 2019, 14:39  •  23 • Война
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов отверг обвинения США в «возможном» нарушении Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Об этом сообщает НСН.
«Мы категорически отвергаем эти обвинения. [Удивительно, что] это не говорится на консультациях, а делается через прессу», — отметил дипломат.
Антонов также подчеркнул, что обвинения со стороны США выглядят скорее не как атака непосредственно на Россию — скорее американские власти пытаются нанести удар по системе стратегической стабильности и контролю над вооружениями.
Накануне глава Разведывательного управления минобороны США (РУМО) Роберт Эшли-младший заявил, что Россия, «вероятно», проводит ядерные испытания малой мощности, нарушая таким образом ДВЗЯИ.
«Соединенные Штаты считают, что Россия, вероятно, не соблюдает свой мораторий на ядерные испытания в соответствии со стандартом «нулевой отдачи», — заявил Эшли-младший, выступая в Институте Хадсона.
Укрепление стратегических и тактических ядерных сил России, подчеркнул шеф РУМО, происходит за счет «постоянного финансирования в приоритетном порядке ядерных разработок и инфраструктуры для их производства». Доказательств своим словам Эшли-младший приводить не стал.
Постоянный представитель России при Венском международном центре ООН Михаил Ульянов заявил, что Вашингтон таким «нечистоплотным» способом пытается отвлечь внимание от собственной «деструктивной» линии относительно ядерных испытаний, передает ФАН.
«Если нет стопроцентной уверенности и неопровержимых доказательств, бросаться такими обвинениями просто неприлично», — подчеркнул дипломат, указав также на использование американским военным сослагательного наклонения — то есть обвинения строятся просто на предположениях РУМО.
По словам Ульянова, Вашингтон пытается «перевести стрелки» на Россию в вопросе ядерных испытаний, ведь ранее
США решили содержать свои полигоны в состоянии готовности, чтобы в любой момент начать проводить экспериментальные взрывы атомных бомб.
Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯО) был принят в 1996 году на 50-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Россия ратифицировала его в 2000 году. При этом, чтобы вступить в силу, ДВЗЯО должны ратифицировать еще восемь государств, обладающие ядерными технологиями — в их числе США, Египет, Иран и Израиль.
В середине марта 2019 года председатель объединенного комитета начальников штабов генерал Джозеф Данфорд на заседании в сенате заявил, что США не должны отказываться от «права» нанести ядерный удар первыми, поскольку такая возможность дезориентирует противника.
«Мне кажется, что наша текущая [оборонная] политика осложняет противнику процесс принятия решения. Я бы не рекомендовал принимать решение, которое облегчит ему этот процесс», — ответил генерал в ответ на вопрос, стоит ли запретить Вашингтону первым применять ядерное оружие. Данфорд добавил, что «может вообразить» несколько вероятных сценариев, при которых конгресс не захочет, чтобы у президента США не было возможности нажать на красную кнопку.
Стоит отметить, что США — единственная в мире страна, применившая ядерное оружие против военного противника — Японии. Американские ученые в рамках проекта «Манхэттен» разработали первую в мире ядерную бомбу в 1945 году.
Сейчас США обладают более чем 600 развернутыми МБР, Россия же имеет 501 боеголовку, готовую к действию.
Общее количество ядерных боеголовок у США составляет 1393 единицы, у России — 1561. При этом Вашингтон считает, что вправе наносить ядерный удар первым, а Москва, согласно своей оборонной доктрине, может применять ядерное оружие лишь в случае применения против нее оружия массового уничтожения и угрозы существования государству в случае нападения на Россию.
Москва не будет наносить превентивный ядерный удар — об этом заявлял неоднократно президент России Владимир Путин. В конце октября прошлого года российский лидер заявил на съезде дискуссионного клуба «Валдай», что применение ядерного оружия Москвой возможно только в качестве ответного удара.
«Речь шла о том, что готовы ли мы, готов ли я использовать имеющееся в нашем распоряжении оружие, в том числе оружие массового уничтожения, для защиты своих интересов. Я напомню, что говорил — а я говорил, что в нашей концепции применения ядерного оружия нет превентивного удара. Наша концепция — это ответ на встречный удар», — заявил российский лидер. По словам президента, если агрессор первым решится начать подобную «перестрелку», то «неизбежно будет уничтожен».

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