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«Это просто корыто»: почему Киев не может продать недостроенный советский ракетный крейсер «Украина»
08 января 2018, 01:24 • 714 • Украина
Нежелание Киева продавать ракетный крейсер «Украина» грозит невыплатой многомиллионных задолженностей работникам Николаевского судостроительного завода (НСЗ). Об этом заявил глава профсоюзного комитета предприятия Николай Головченко. Власти страны неоднократно пытались сбыть недостроенный с советских времён корабль Китаю, России, Индии, однако попытки не увенчались успехом. В декабре 2017 года Киев заявил, что не нуждается в крейсере. Почему судьба «Украины» по-прежнему не решена, выяснял RT.
Reuters
Глава профсоюзного комитета Николаевского судостроительного завода Николай Головченко обвинил власти страны в нежелании прилагать усилия к продаже ракетного крейсера «Украина». Он убеждён, что передача недостроенного корабля могла бы закрыть вопрос с выплатой задолженностей по зарплатам сотрудников.
«В новый год мы, к сожалению, вошли с ещё большими долгами. Задолженность перед уволенными работниками составляет 65 млн грн. (более 131 млн руб. — RT). С ноября 2014 года долги перед теми работниками, кто остался, составляют более 50 млн грн. Некоторым людям должны по 200 тыс. грн. (порядка 400 тыс. руб. — RT)», — сказал Головченко в интервью телеканалу «Николаев».
Председатель профкома сообщил, что кабинет министров и руководство холдинга «Укроборонпром» обещали погасить долги до 25 декабря.
«В итоге полная тишина… С 2015 года по сегодняшний час мы не получили ни копейки», — заявил Головченко.
По его словам, сейчас Николаевский завод работает два дня в неделю и держится на плаву только благодаря «патриотам». При этом на предприятии планируется «оптимизация» численности персонала. В связи с этим Головченко опасается, что власти не выплатят долги уволенным сотрудникам.
Советское наследие
«Украина» — это единственный ракетный крейсер (советский проект 1164 «Атлант»), который достался украинской стороне после раздела Черноморского флота в 1997 году. Корабль был спущен на воду в 1990 году, но уже почти 30 лет остаётся в недостроенном состоянии. В местных СМИ его называют призраком.
В 1993 году крейсер был готов на 75%, в 1998-м — на 95%. Однако Минобороны Украины отказалось от покупки у России противокорабельного комплекса П-500 «Базальт», установка которого позволила бы ввести корабль в строй.
С конца 1990-х представители руководства Украины неоднократно говорили, что флот страны не нуждается в советском крейсере (в 1993 году «Украина» была выведена из состава ВМС). В связи с этим встал вопрос о дальнейшей судьбе корабля.
В 2002 году Киев вёл переговоры с Пекином, предлагая Китаю «Украину» вместе с комплектом вооружения, в том числе с современной системой радиолокационной разведки и зенитным ракетным комплексом «Форт» (ЗРК С-300 морского базирования).
Однако условия контракта так и не были согласованы. В украинских СМИ господствует точка зрения, что сделке помешала Москва. Согласно двусторонним обязательствам, Россия и Украина должны совместно решать вопросы передачи вооружения бывшего Черноморского флота СССР третьим странам.
Российские массмедиа утверждали, что Киев отказался закупить в России комплекс «Базальт» и не смог продать корабль китайцам по причине давления со стороны США. Сообщалось, что Вашингтон не был заинтересован ни в достройке, ни в продаже столь мощного корабля, который мог представлять серьёзную военную силу.
Демилитаризация «Украины»
Во второй половине 2000-х годов Минобороны Украины под руководством Юрия Еханурова пыталось уговорить на покупку крейсера российское военное ведомство. В 2010 году Москва и Киев договорились о достройке «Украины». Однако из-за разногласий по финансовым вопросам до осени 2013 года никаких действий предпринято не было.
В сентябре 2013 года Россия выразила готовность купить крейсер за 1 млрд руб. Однако в 2014 году после госпереворота украинские власти отказались от передачи корабля российской стороне.
Глава Николаевской области Николай Романчук в марте 2014 года заявил о необходимости скорейшей продажи «Украины» без учёта мнения Москвы. Но усилия по поиску покупателей вновь не увенчались успехом.
В марте 2017 года президент Украины Пётр Порошенко подписал указ о демилитаризации ракетного крейсера (демонтаже установленного вооружения). Предполагалось, что корабль в скором времени продадут третьей стороне, а вырученные средства будут пущены на выплату долгов работникам НСЗ и на строительство двух катеров.
В декабре 2017 года Минобороны Украины заявило, что ВМС страны не нуждаются в корабле. Как уточнили в «Укроборонпроме», «этим решением министерство фактически сняло вопрос о необходимости содержания крейсера».
Окончательное решение о судьбе «Украины» должен принять кабинет министров. При этом в концерне отметили, что если правительство найдёт средства на достройку корабля, то его боеспособность будет восстановлена.
«Попросту нет хозяина»
В августе 2017 года Николай Головченко в интервью РИА Новости Украина сообщил, что Минобороны страны «открестилось» от крейсера ещё в 2015 году. По его словам, военное ведомство перестало финансировать команду механиков, которая поддерживала «Украину» в нормальном техническом состоянии.
Председатель профкома НСЗ утверждал, что кораблём интересовались покупатели из Китая и Индии, но украинские власти не разрешили заключать сделку. Головченко полагает, что продаже «Украины» мешают «западные друзья», которые манипулируют руководством страны.
Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко считает, что «Украина» в нынешнем виде не представляет собой серьёзной силы. Киев не может продать крейсер из-за отсутствия реального интереса к нему со стороны зарубежных государств.
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