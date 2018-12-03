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Это просто Катарсис
03 декабря 2018, 16:09 • 142 • Карикатуры
Катар объявил о решении выйти из ОПЕК с 1 января 2019 года. Страна хочет сосредоточиться на добыче газа и производстве сжиженного природного газа.
© Виталий Подвицкий
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