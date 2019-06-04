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«Это просто дань моде»: В Крыму посмеялись над желанием Европы продлить антироссийские санкции

04 июня 2019, 13:09  •  24 • В России

В Крыму намерение Евросоюза продолжить санкции против России назвали данью моде. Такое мнение в комментарии «Комсомольской правде - Крым» выразил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

Напомним, ранее ряд европейских СМИ распространили информацию, что Евросоюз намерен в очередной раз продлить на год односторонние запретительные меры в отношении России, Крыма и Севастополя, срок действия которых истекает 23 июня 2019 года.

- Вы знаете, эти санкции ни к чему не приведут, потому что они выглядят смешно и глупо. Это, наверное, просто дань моде. Они хотят показать, что как-то реагируют на ситуацию, которая им не нравится. Для Крыма и России чем больше санкций, тем больше развития экономики, тем больше объединения вокруг президента. Россия развивается, становится мощной, сильной державой. Чем больше санкций, тем больше политиков становится на сторону Российской Федерации, - выразил свое мнение Ефим Фикс.

Напомним, Крым стал российским регионом в марте 2014 года после референдума. После этого США инициировали введение ограничительных экономических и политических мер против России. Затем их поддержали страны Евросоюза и Большой восьмерки. Только с марта по май 2014 года западными странами и организациями было принято более 20 различных ограничительных мер. Сейчас под санкциями находятся около 550 российских юридических лиц.

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