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Это программа ликвидации Украины: в Киеве оценили доктрину «Русский Донбасс»

30 января 2021, 05:20  •  84 • Украина

Спикер украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) на переговорах по Донбассу Алексей Арестович наконец разродился комментарием о проведении в Донецке форума «Русский Донбасс», отметив, что целью мероприятия являлся подрыв Минских и Нормандских соглашений, а доктрина является программой по ликвидации Украины.

Арестович заявил, что за данным «творчеством народных республик» стоит Кремль.

«Если вернуться от идеологии к сегодняшней политической практике, то доктрина “Русского мира/Донбасса”, с документально оформленной целью ликвидации Украины — это прямой, прямее некуда подрыв Минских и всего остального пула Нормандских соглашений.


РФ следовало бы дистанцироваться от подобного творчества “…народных республик” и подтвердить свою приверженность нормам международного права, если бы не одно «но»: творчество сиё — творчество самого Кремля», — пишет представитель Киева в своём Telegram-канале.

Подтверждение своей мысли он видит в «присутствии на форуме представителей Москвы, включая депутатов Госдумы РФ, и информационном обеспечении ТАСС, не говоря уже о раздаче российских паспортов».

Далее Арестович рассуждает по поводу военной опасности, которую увидели в положениях доктрины «Русский Донбасс».

«Теперь о военной опасности.

Некоторые наблюдатели считают, что вот она — прямая угроза аннексии части оккупированной территории востока Украины, создание идеологических условий для возобновления боевых действий.

Не думаю, что подробные решения — в реальной повестке дня РФ.

Это видно и по сохранению их присутствия в Минском и Нормандском формате и телефонные переговоры с новой американской администрацией, и постоянное стремление вывести официальный Киев на прямое взаимодействие с представителями “…молодых республик”, а себя зафиксировать в качестве “посредников” при внутриукраинском конфликте, апелляция к решению Генассамблеи ООН, одобрившей Минский “Комплекс мер” от 12.02.2015 года.

Аннексия Донбасса или попытка возобновить активную фазу боевых действий, да ещё с решительными целями “…изменения границ” сломает всю ту международную архитектуру вокруг конфликта, которую Кремль так тщательно выстраивал все эти годы.

И главный аргумент — “возобновление активной войны и/или аннексия перекроет внутренние волнения в самой РФ” тоже не представляется мне убедительным.


Во-первых, не перекроет: молодому поколению граждан РФ, выходящему на улицы, гораздо важнее попасть в новый открытый мир возможностей, нежели прирастать призрачными территориями — как недавно смогли убедиться сторонники Великой Армении, молодые армяне предпочитают быть программистами в Москве и Париже, нежели умирать в скалах Карабаха ради Тиграна Великого.

Во-вторых, ответная реакция мирового сообщества на попытку выйти из Минских и Нормандских соглашений и в очередной раз радикально нарушить международное право в сочетании с отсутствием всякой военной перспективы (ЗСУ сорвут любую попытку Кремля повоевать) влупит по РФ такой отдачей, что внутренние проблемы Москвы только обостряться — причём в намного более радикальном варианте.

Данный форум куда более похож на идеологическую инерцию, нежели на идеологическую активность.

На фоне ухудшающегося экономического положения и протестов в самой РФ, не говоря уже про положение на оккупированных территориях, на фоне удержания наших граждан в заложниках у оккупантов, без возможности выехать и получить экономическую поддержку от правительства Украины, приходится скармливать ходульные сказки про “…глубокую историческую преемственность народов Донбасса от…” — кого?..

Киев — центр Руси и её истинный преемник по-прежнему ждёт оккупированные Ордой территории обратно домой, в Русь.

Ждёт и возвращает», — без стеснения врёт киевский пропагандист.

Подытоживая свои упражнения в красноречии по теме, Арестович советует украинцам избегать «психолингвистических конструктов Кремля» и не употреблять несуществующих понятий «Донбасс, Восточная и Западная Украина».

«„Донбасс“, „Восточная и Западная Украина“ — это психолингвистические конструкты Кремля, используемые против нас как идеологическое оружие.

Избегайте этих выражений.

Нет никакого „Донбасса“. Есть Луганская и Донецкая области Украины.

Нет никакой Западной Украины или Восточной, подобные конструкты применяются к отдельным государствам — „Западная и Восточная Германии“, „Северная и Южная Кореи“.

Есть „восток Украины“ и „запад Украины“, если уж хочется рассматривать Украину географически», — представляет своё изобретение актёр и комик, волею украинской политики ставший спикером переговорной группы администрации президента Зеленского

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