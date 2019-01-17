″Это продолжение войны с Третьим рейхом″ - Сатановский о конфликте в Донбассе

Политолог Евгений Сатановский в радиоэфире у Владимира Соловьева, говоря о конфликте в Донбассе, указал на то, что сейчас на Украине продолжается гражданская война. ″Это продолжение войны с Третьим рейхом″, - уверен эксперт.

Ранее либеральный писатель Дмитрий Быков позволил себе сделать заявление о том, что Гитлер якобы мог быть освободителем России в годы Второй мировой войны. Это высказывание вызвало в Сети волну возмущения.

Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев вознегодовал у себя в Twitter по поводу того, что такие, как Быков, вводят в сознание людей "гражданскую войну 1940-х годов".

Во время своего утреннего радиоэфира Соловьев вместе с гостем в студии, политологом, президентом Института Ближнего Востока Евгением Сатановским обсудил вопрос: была ли Великая Отечественная война гражданской?

Обсуждение коснулось и конфликта в Донбассе. По мнению эксперта, то, что происходит сейчас на Украине - ″это гражданская война″. Причем не на пустом месте возникшая, не новый конфликт.

″Это продолжение войны с Третьим рейхом, - указал Сатановский, - С нацистами″.

Он напомнил также, что людям, которые шли за Гитлером тогда, было абсолютно плевать на других.

″Жестокая расправа над мирными людьми - вещь отвратительная всегда″, - подчеркнул политолог, проведя параллели не только между сегодняшней войной в Донбассе, но и гражданской войной в начале XX века и расстрелом Царской семьи в России.

Эксперт напомнил также, как пытались отыгрывать ситуацию с Гитлером ″в качестве ударного механизма″.

″И пытаются отстаивать сегодня, - говоря о сторонниках нацистской идеологии, указывает Сатановский. - Почему ″бандеровская″ идеология? Большой привет Великой Отечественной войне. Она не закончилась, отнюдь″.