Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
3000 евро в награду за информацию об участниках нападения на функционера партии ...
Гиперзвук, космос и лазеры: Пентагон подготовил первый за девять лет доклад о пр...
«Всё произошло стремительно»: сотрудник ФСИН рассказал, как принял роды в колони...
″Все жертвы, которые заплатила Украина, были зря″: Развязавший войну в Донбассе ...
Главная / В мире

″Это продолжение войны с Третьим рейхом″ - Сатановский о конфликте в Донбассе

17 января 2019, 16:54  •  142 • В мире
Политолог Евгений Сатановский в радиоэфире у Владимира Соловьева, говоря о конфликте в Донбассе, указал на то, что сейчас на Украине продолжается гражданская война. ″Это продолжение войны с Третьим рейхом″, - уверен эксперт.
Ранее либеральный писатель Дмитрий Быков позволил себе сделать заявление о том, что Гитлер якобы мог быть освободителем России в годы Второй мировой войны. Это высказывание вызвало в Сети волну возмущения.
Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев вознегодовал у себя в Twitter по поводу того, что такие, как Быков, вводят в сознание людей "гражданскую войну 1940-х годов".
Во время своего утреннего радиоэфира Соловьев вместе с гостем в студии, политологом, президентом Института Ближнего Востока Евгением Сатановским обсудил вопрос: была ли Великая Отечественная война гражданской?
Обсуждение коснулось и конфликта в Донбассе. По мнению эксперта, то, что происходит сейчас на Украине - ″это гражданская война″. Причем не на пустом месте возникшая, не новый конфликт.
″Это продолжение войны с Третьим рейхом, - указал Сатановский, - С нацистами″.
Он напомнил также, что людям, которые шли за Гитлером тогда, было абсолютно плевать на других.
″Жестокая расправа над мирными людьми - вещь отвратительная всегда″, - подчеркнул политолог, проведя параллели не только между сегодняшней войной в Донбассе, но и гражданской войной в начале XX века и расстрелом Царской семьи в России.
Эксперт напомнил также, как пытались отыгрывать ситуацию с Гитлером ″в качестве ударного механизма″.
″И пытаются отстаивать сегодня, - говоря о сторонниках нацистской идеологии, указывает Сатановский. - Почему ″бандеровская″ идеология? Большой привет Великой Отечественной войне. Она не закончилась, отнюдь″.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...

142
Источник
Похожие новости
17 января 2019, 10:24
Новобранцев с грин-картами или родственниками за границей Пентагон хочет проверять на благонадежность - WP
17 января 2019, 07:09
"Важный свидетель": В Вашингтоне объяснили арест иранской журналистки
17 января 2019, 16:54
″Это продолжение войны с Третьим рейхом″ - Сатановский о конфликте в Донбассе
Загрузка...
17 января 2019, 16:40
В преддверии переговоров: МИД Японии выразил протест из-за «действий российской стороны» у берегов Курил
17 января 2019, 07:09
Один из крупнейших в мире инвесторов Джон Богл скончался в США в возрасте 89 лет
17 января 2019, 13:24
Гиперзвук, космос и лазеры: Пентагон подготовил первый за девять лет доклад о противоракетной обороне
Загрузка...
Новости партнеров
 

 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 января 2019, 11:24
«Вышвырните детей»: в Москве правоохранительные органы проверят действия коллекторов, угрожавших учителям школы
12 января 2019, 19:54
Соловьев оценил речь "властителя дум" Быкова про освобождение Гитлером России
15 января 2019, 03:09
Украинские трудовые мигранты рассказали о "польском рабстве"
11 января 2019, 04:54
Дальше будет только хуже? (aftershock.news)
13 января 2019, 12:09
Угрожающего ″Северному потоку - 2″ американского посла ″политически изолировали″ в Берлине - СМИ
13 января 2019, 05:39
Настоящий "американский кошмар" готовят Россия и Китай, но США не учитывают угрозу - National Interest
14 января 2019, 01:09
"Хотят вернуться домой живыми": Солдаты ВСУ отказались выходить на позиции в Донбассе
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.